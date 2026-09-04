हार्परकॉलिन्स छापेगा सोनिया गांधी की आत्मकथा Belonging, पेंगुइन इंडिया से क्यों बिगड़ी थी बात?

सोनिया गांधी का जन्म इटली में हुआ था, कैम्ब्रिज में पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात राजीव गांधी से हुई थी. पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने किताब में अपनी सास इंदिरा गांधी और पति राजीव गांधी की हत्याओं का जिक्र किया है. यह किताब इसी साल 10 नवंबर से बाजार में उपलब्ध हो जाएगी.

हार्परकॉलिन्स ने सोनिया गांधी की आत्मकथा छापने का ऐलान किया है.

पेंगुइन इंडिया के किताब छापने से पीछे हटने के बाद ये घोषणा हुई है.

सोनिया गांधी की आत्मकथा इसी साल 10 नवंबर से मार्केट में बिक्री के लिए उपलब्ध होगी.

कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी की आत्मकथा 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' हार्परकॉलिन्स इंडिया छापेगा.बिलॉन्गिंग के पब्लिशिंग प्रोजेक्ट से पेंगुइन के बाहर होने के बाद हार्परकॉलिन्स ने शुक्रवार (04 सितबंर, 2026) को इसका ऐलान किया है. ये बहुप्रतीक्षित राजनीतिक संस्मरण 10 नवंबर, 2026 से भारतीय बाजार में खरीदने के लिए उपलब्ध होगी.



हार्परकॉलिन्स ने इस पुस्तक को व्यक्तिगत कहानी बताते हुए कहा कि बिलॉन्गिंग प्यार, पहचान, कर्तव्य और अपनेपन के विषयों की पड़ताल करती है. साथ ही पाठकों को भारत की यात्रा पर एक अलग नजरिया प्रदान करती है.

प्रकाशक ने एक्स पर बयान जारी कर कहा, 'हार्परकॉलिन्स इंडिया सोनिया गांधी द्वारा लिखित 'बिलॉन्गिंग:ए जर्नी ऑफ लव' का प्रकाशन करेगा. बहुप्रतीक्षित यह संस्मरण भारत में 10 नवंबर 2026 को प्रकाशित होगा. हमारे समय के सबसे बहुप्रतीक्षित राजनीतिक संस्मरणों में से एक, 'बिलॉन्गिंग' प्रेम, पहचान, कर्तव्य और अपनेपन की एक नाटकीय और बेहद व्यक्तिगत कहानी है और भारत की यात्रा का एक दुर्लभ आंतरिक नजरिया पेश करती है.'

HarperCollins India will publish Belonging: A Journey of Love by Sonia Gandhi. The long-awaited memoir will be published in India on 10 November 2026.



One of the most anticipated political memoirs of our time, Belonging is a dramatic and deeply personal story of love, identity,… pic.twitter.com/cNWuNRgXXP — HarperCollins (@HarperCollinsIN) September 4, 2026

पेंगुइन ने क्यों किया था छापने से इनकार?

हार्परकॉलिन्स की ओर से ये बयान पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया (PRHI) की ओर से छापने से इनकार करने के बाद आया है, जिसमें उसने कहा था कि वो बिलॉन्गिंग इन इंडिया का प्रकाशक नहीं है. ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी, जिनमें कहा गया था कि सोनिया गांधी की ओर से प्रस्तावित संपादकीय बदलावों के कथित तौर पर इनकार करने के बाद पेंगुइन ने इसे प्रकाशित करने के मना कर दिया था.

प्रकाशक ने अपने बयान में कहा था, 'पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया भारत में "बिलॉन्गिंग" का प्रकाशक नहीं है. यह सुझाव कि पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने लेखक द्वारा संपादकीय परिवर्तनों को अस्वीकार करने के कारण 'बिलॉन्गिंग' को प्रकाशित न करने का निर्णय लिया, वास्तविकता को सही ढंग से नहीं दिखाता है. इसमें इस बात पर भी जोर दिया गया था कि फैक्ट चेक करना और संपादकीय परिवर्तनों का सुझाव देना सामान्य प्रकाशन प्रक्रिया का हिस्सा है.

पेंगुइन के बयान के मुताबिक, 'प्रकाशक के रूप में तथ्यों की जांच करना और लेखकों को उनकी पुस्तकों के हित में सर्वोत्तम सुझाव देना हमारा अधिकार और दायित्व दोनों है. यह प्रकाशन प्रक्रिया का एक सामान्य हिस्सा है. संबंधित चर्चाओं के दौरान, पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया का रुख यही था कि हम पुस्तक प्रकाशित करने के लिए इच्छुक और तत्पर हैं. लेखक के साथ हुई गोपनीय चर्चाओं पर हम आगे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे.'

सोनिया गांधी की इस पुस्तक में इटली से भारत की यात्रा

सोनिया गांधी की इस आत्मकथा में इटली में बचपन बीतने से लेकर राजीव गांधी के साथ उनके लव अफेयर और उसके बाद उनके राजनीतिक जीवन की यात्रा का वर्णन है. 79 वर्षीय कांग्रेस नेता, जो पार्टी की सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष भी रही हैं, उन्होंने इटली में बचपन के बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राजीव गांधी से अपनी मुलाकात, पूर्व प्रधानमंत्री और सास इंदिरा गांधी और पति राजीव गांधी की हत्या का वर्णन किया है. सोनिया गांधी का जन्म इटली में हुआ था, 1965 में वह 19 साल की उम्र में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी. जब उनकी राजीव गांधी के साथ मुलाकात हुई. दोनों ने 25 फरवरी, 1968 को शादी कर ली थी.

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