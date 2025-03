भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 फाइनल का मुकाबला जीत लिया है. जीत के बाद भारतीय कप्तान रोहित शर्मी के वजर पर कमेंट करने वाली कांग्रेस नेता शमां मोहम्मद ने उन्हें सलामी दी है.

भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर जीत हासिल कर ली है. भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और उनकी टीम ने धमाल मचा दिया. पूरा भारत देश खुशी से झूम उठा है. इसी बीच कांग्रेस प्रवक्ता शमां मोहम्मद ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि टीम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई. कप्तान रोहित शर्मा को सलाम, जिन्होंने जीत के लिए 76 रन बनाकर मजबूत नींव रखी. श्रेयस अय्यर और केएल राहुल ने महत्वपूर्ण पारियां खेलकर भारत को जीत की ओर ले गए.

रोहित के वेट पर किया था कमेंट

कुछ दिन पहले ही कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद ने रोहित शर्मा के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी कर एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया था. इस पोस्ट के लेकर जमकर विवाद हुआ. कप्तान रोहित शर्मा के बारे में की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस ने भी शमा मोहम्मद को फटकार लगाई थी. कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर रोहित शर्मा को मोटा और अप्रभावी कप्तान बताया था. हालांकि, इसके बाद शमां ने अपने पोस्ट को लेकर सफाई भी दी थी.

Congratulations to #TeamIndia for their stupendous performance in winning the #ChampionsTrophy2025! 🇮🇳🏆



Hats off to Captain @ImRo45 who led from the front with a brilliant 76, setting the tone for victory. @ShreyasIyer15 and @klrahul played crucial knocks, steering India to…

— Dr. Shama Mohamed (@drshamamohd) March 9, 2025

ये भी पढ़ें-MP News: चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत के जश्न में पथराव, दो समुदायों में बवाल, मकान और गाड़ियों में लगाई आग

भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने फाइनल मैच में सबकी बोलती बंद कर दी. अपने शानदार प्रदर्शन ने उन्होंने आलोचना करने वालों के मुंह पर ताला लगा दिया है. उनकी फिटनेस पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस प्रवक्ता शमां मोहम्मद ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया था. इस पोस्ट के लिए उन्हें कई आलोचनाओं का सामना करना पड़ा. इसके बाद शमां मोहम्मद ने अपना ट्वीट डिलीट कर माफी मांगी थी. लेकिन खेल में जीत के बाद शमां मोहम्मद ने रोहित शर्मा को जी के लिए बधाई दी और सलाम भी किया.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.