BJP को गद्दी से हटाना..., बिहार में 'वोटर अधिकार यात्रा' के साथ महागठबंधन ने शुरू किया विधानसभा चुनाव की तैयारी

Voter Adhikar Yatra: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने ‘वोटर अधिकार यात्रा’ की शुरुआत की है. उनके साथ तेजस्वी यादव और महागठबंधन के नेता भी शामिल होंगे.
Voter Adhikar Yatra: बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी में महागठबंधन ने आज से राहुल गांधी के नेतृत्व में 'वोटर अधिकार यात्रा' की शुरुआत किया है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार सासाराम से ‘वोटर अधिकार यात्रा’ की शुरुआत की. बताया जा रहा है कि यह यात्रा सीधे तौर पर चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट SIR 2025 और कथित वोट चोरी के खिलाफ है. यात्रा का उद्देश्य बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले जनता को जोड़ना और बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए माहौल बनाना है. उनके साथ इस यात्रा में विपक्षी दलों के तमाम नेता भी शामिल होंगे.
दरअसल, सासाराम में यात्रा की शुरुआत करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि पार्टी देशभर में वोट चुराने का काम रही है. उन्होंने आगे कहा कि लोकसभा और विधानसभा में बीजेपी ने वोटर लिस्ट में हेराफेरी कर जीत हासिल की. राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 के सिर्फ चार महीने बाद विधानसभा चुनाव में अचानक 1 करोड़ नए वोटर कैसे जुड़ गए? उन्होंने कहा कि इससे बीजेपी को फायदा हुआ. राहुल ने आगे कहा कि बिहार में भी SIR के जरिए चुनाव चोरी की कोशिश हो रही है.
राहुल गांधी के साथ मंच पर आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद थे. उन्होंने भी सरकार पर तीखे हमले किए. उन्होंने कहा कि यह वोट चोरी नहीं, बल्कि डकैती है. तेजस्वी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि 'बिहारियों को चूना लगाने की कोशिश हो रही है, लेकिन यहां का बच्चा-बच्चा बेईमानी का जवाब देना जानता है.' उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर योजनाओं की नकल करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पेंशन से लेकर फ्री बिजली और डोमिसाइल तक, उनकी घोषणाएं चुराई गईं.
यह भी पढ़ें: वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का ज़िम्मेदार कौन? चुनाव आयोग ने आख़िरकार दिया जवाब, सब हैरान
ग़रीब की ताक़त है उसका वोट - यही उसका हक़, उसकी आवाज़, उसकी पहचान है।
आज वही ताक़त छीनी जा रही है - SIR के ज़रिए वोट चोरी की साज़िश चल रही है।
हम हर कीमत पर वोट चोरी रोकेंगे!#VoterAdhikarYatra pic.twitter.com/jsI1WnNqSz— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 17, 2025
राजद नेता तेजस्वी यादव ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को अपना अभिभावक और राहुल गांधी को बड़ा भाई बताते हुए कहा कि महागठबंधन की यह लड़ाई बिहार को नई दिशा देने के लिए है. आपको बता दें राहुल गांधी की यह यात्रा 16 दिन तक चलेगी, जिसमें वे करीब 1300 किलोमीटर की दूरी तय कर 20 जिलों से गुजरेंगे. यह यात्रा 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में एक बड़ी रैली के साथ समाप्त होगी. बहरहाल, कांग्रेस और राजद समेत वाम दलों ने भी इसे सफल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है. अब ये देखना होगा कि राहुल गांधी की यात्रा बिहार विधानसभा चुनाव में कितना अहम साबित होता है.
