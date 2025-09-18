Rahul Gandhi: एटम बम के बाद अब हाइड्रोजन बम की तैयारी..., राहुल गांधी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे जवाब

पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुई बड़ी डिफेंस डील, एक देश पर वार को दोनों की सुरक्षा पर सीधा हमला माना जाएगा
Rahul Gandhi Press Conference: राहुल गांधी आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. पटना में उन्होंने दावा किया था कि उनकी पार्टी वोट चोरी को लेकर 'हाइड्रोजन बम' फोड़ने जा रही है. अब देशभर में कयास लगाए जा रहे हैं कि वो क्या बड़ा खुलासा करेंगे.
Rahul Gandhi Press Conference: कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार 'वोट चोरी' का मुद्दा उठाकर बीजेपी को घेर रहे हैं. दरअसल, बिहार के पटना में 1 सितंबर को अपनी 'वोटर अधिकार यात्रा' के समापन पर उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा था कि उनकी पार्टी अब वोट चोरी को लेकर 'हाइड्रोजन बम' फोड़ने जा रही है. इससे पहले वह वोट चोरी पर एटम बम' गिराने का दावा कर चुके थे. राहुल गांधी का कहना था कि हाइड्रोजन बम फूटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का सामना नहीं कर पाएंगे. अब सबकी निगाहें उनकी गुरुवार को होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हैं.
कांग्रेस के मीडिया विभाग प्रमुख पवन खेड़ा ने बताया कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह 10 बजे दिल्ली के इंदिरा भवन सभागार में होगी. बताया जा रहा है कि राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर नया खुलासा कर सकते हैं. हालांकि, पार्टी ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि आखिर वे किस मुद्दे पर बोलेंगे.
यह भी पढ़ें: Noida Cyber Fraud: नोएडा में साइबर ठगी का शिकार हुए रिटायर्ड अफसर, वीडियो कॉल पर कोर्ट रूम का दृश्य दिखाकर डराया और ठगे 1.70 करोड़
बताते चलें, राहुल गांधी की पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस 7 अगस्त को हुई थी, जिसमें उन्होंने कर्नाटक की एक लोकसभा सीट का चुनावी डेटा पेश करते हुए बीजेपी और चुनाव आयोग पर मिलीभगत का आरोप लगाया था. उन्होंने इसे संविधान के खिलाफ अपराध करार दिया था. जिसके बाद इस मुद्दे पर चुनाव आयोग ने अपना पक्ष रखा था. इस बीच, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पंजाब में आई बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने और प्रभावित लोगों के लिए राहत पैकेज की मांग की है. ऐसे में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस न सिर्फ वोट चोरी बल्कि अन्य मुद्दों पर भी अहम मानी जा रही है.
