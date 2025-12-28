‘कांग्रेस एक विचारधारा है, उसका अंत नहीं हो सकता’: 140वें स्थापना दिवस पर बोले पार्टी अध्यक्ष, BJP पर भी तीखा हमला

कांग्रेस के 140वें स्थापना दिवस पर मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि कांग्रेस एक विचारधारा है जो कभी खत्म नहीं होती. उन्होंने संविधान, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता दोहराई.

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 140वें स्थापना दिवस पर दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय इंदिरा भवन में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कांग्रेस केवल एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि एक विचारधारा है, जिसे खत्म नहीं किया जा सकता. अपने भाषण में खरगे ने भाजपा पर निशाना साधते हुए लोकतंत्र, संविधान और सामाजिक एकता का मुद्दा उठाया.

भाजपा पर सीधा हमला बोला

कांग्रेस के 140वें स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने रविवार को केंद्र की सत्तारूढ़ भाजपा पर सीधा हमला बोला. इंदिरा भवन स्थित कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक विचारधारा है और विचारधाराएं कभी नहीं मरतीं. उन्होंने उन लोगों को जवाब दिया जो यह दावा करते हैं कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है.खरगे ने कहा कि भले ही आज कांग्रेस सत्ता में नहीं है, लेकिन पार्टी ने कभी अपने मूल सिद्धांतों से समझौता नहीं किया. उन्होंने जोर देकर कहा कि कांग्रेस ने न संविधान से समझौता किया है, न धर्मनिरपेक्षता से और न ही गरीबों तथा कमजोर वर्गों के अधिकारों से. उनके अनुसार, ताकत कम होना और हौसला कमजोर होना, दोनों अलग बातें हैं और कांग्रेस का हौसला आज भी मजबूत है.

कभी धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगे

कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी ने कभी धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगे. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा समाज को जोड़ने का काम किया, जबकि भाजपा समाज को बांटने की राजनीति करती है. खरगे ने कहा कि कांग्रेस ने धर्म को निजी आस्था तक सीमित रखा, लेकिन कुछ दलों ने धर्म को राजनीति का औजार बना लिया है. भाजपा पर निशाना साधते हुए खरगे ने कहा कि आज सत्ता में वही लोग हैं जिनके पास सच्चाई नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि कभी आंकड़े छिपाए जाते हैं, कभी जनगणना को टाल दिया जाता है और कभी संविधान बदलने जैसी बातें सामने आती हैं. उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि जो लोग आज इतिहास पर भाषण देते हैं, उनके पूर्वज कभी इतिहास से दूर भागते थे.

शशि थरूर, दिग्विजय सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद

अपने संबोधन में खरगे ने आने वाले वर्षों के ऐतिहासिक पड़ावों का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 महात्मा गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के 100 वर्ष, संविधान अपनाए जाने के 75 वर्ष और ‘वंदे मातरम’ की 150वीं वर्षगांठ का वर्ष होगा. वहीं 2026 में दादाभाई नौरोजी की 200वीं जयंती और सरोजिनी नायडू के कांग्रेस अध्यक्ष बनने की शताब्दी मनाई जाएगी. खरगे ने कहा कि भारत के साथ आजाद हुए कई देश लोकतंत्र को संभाल नहीं पाए, लेकिन भारत में लोकतंत्र आज भी जीवित है. उन्होंने इसका श्रेय कांग्रेस के महान नेताओं को दिया. कार्यक्रम में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, के.सी. वेणुगोपाल, अजय माकन, शशि थरूर और दिग्विजय सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे.

