UP में सीट शेयरिंग पर अखिलेश यादव से कौन करेगा बात? कांग्रेस ने बनाई 5 नेताओं की कमेटी, प्रियंका गांधी भी शामिल

कांग्रेस-सपा ने गठबंधन में 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा था. यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर अभी पेंच फंसा है.

UP विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग के लिए कांग्रेस ने कमेटी बनाई है

कमेटी सपा के साथ सीट बंटवारे को लेकर अखिलेश से बातचीत करेगी

यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं. 16 नवंबर (सोमवार) को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर सपा से साथ सीट शेयरिंग को लेकर पार्टी की अहम बैठक हुई. बैठक में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और यूपी कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा समेत कई नेता मौजूद रहे. कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक बैठक में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन और सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत के लिए पार्टी ने 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया.

कौन-कौन करेगा अखिलेश से बात?

कांग्रेस ने इस कमेटी में पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के सीनियर नेताओं को शामिल किया है. प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल के साथ यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद इमरान मसूद, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना को शामिल किया गया है. वहीं सूत्रों के मुताबिक, बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि सपा हमारी महत्वपूर्ण सहयोगी है. सीटों का बंटवारा सम्मानजनक तरीके से होना चाहिए. सबको साथ लेकर चलना होगा.

सीट शेयरिंग पर कमेटी करेगी सपा से बात

कमेटी की अहम जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी के साथ सीटों के बंटवारे और चुनावी समन्वय को लेकर बातचीत की होगी. दोनों पार्टियों के बीच 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन की रणनीति पर चर्चा होनी है. सीटों को लेकर दोनों पार्टियां अपने-अपने दावे और चुनावी संभावनाओं के आधार पर बातचीत करेंगी.

आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेताओं के साथ प्रदेश की राजनीतिक स्थिति और आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर गहन चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव देश की राजनीति को नई दिशा देंगे। प्रदेश की जनता परिवर्तन की ओर देख रही है और सामाजिक न्याय, समान अवसर तथा वंचित वर्गों के अधिकारों को मजबूत होते देखना चाहती है। मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी, INDIA गठबंधन के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश की जनता के सामने एक मजबूत विकल्प प्रस्तुत करेगी। — Mallikarjun Kharge (@kharge) November 16, 2026

'इंडिया' गठबंधन यूपी के लिए मजबूत विकल्प

बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि सोमवार को यूपी कांग्रेस कमेटी के सीनियर नेताओं के साथ राज्य की राजनीतिक स्थिति और आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई.

यूपी में होने वाले आगामी चुनाव देश की राजनीति को एक नई दिशा देंगे. राज्य की जनता बदलाव चाहती है. उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय, समान अवसर और वंचित समुदायों के अधिकारों को मजबूत होते देखना चाहती है. मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी, 'इंडिया' गठबंधन के साथ मिलकर, उत्तर प्रदेश की जनता के सामने एक मजबूत विकल्प पेश करेगी.

दिसंबर से कांग्रेस शुरू करेगी चुनावी अभियान

कांग्रेस दिसंबर के पहले सप्ताह से प्रदेश में बड़े स्तर पर चुनाव प्रचार अभियान शुरू करेगी. बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं ने बताया कि पार्टी का चुनावी कैंपेन तैयार कर लिया गया है. इमरान मसूद ने कहा कि दिसंबर के पहले सप्ताह से कांग्रेस पूरी ताकत के साथ प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए उतरेगी. इसके लिए रोडमैप भी तैयार किया जा रहा है. पार्टी की कोशिश है कि कैंपेन को बूथ और निचले स्तर तक पहुंचाया जाए और संगठन के पदाधिकारियों को अभियान से जोड़ा जाए.

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