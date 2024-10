Congress Candidate List: आगामी झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने एक सूची जारी की है. सोमवार देर रात जारी लिस्ट में कांग्रेस ने झारखंड विधानसभा के लिए 2 और महाराष्ट्र विधानसभा के लिए 4 उम्मीदवारों की सूची जारी की है. कांग्रेसी नेता हीरा देवासी को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष और भाजपा उम्मीदवार राहुल नार्वेकर के खिलाफ मैदान में उतारा गया है.

किसको कहां से मिला टिकट, देखें पूरी लिस्ट

झारखंड में बोकारो से स्वेता सिंह, धनबाद से अजय दुबे, अकोला वेस्ट से साजित खान को टिकट दिया है. वहीं, महाराष्ट्र में सोलापुर सिटी सेंट्रल से चेतन नारोटे और कोल्हापुर नॉर्थ से मधुरीमारजले मालोजीराजे को टिकट दिया है.

Congress released a list of 2 candidates for Jharkhand and 4 candidates for Maharashtra, for the upcoming Assembly elections in both states



