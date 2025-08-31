बिहार SIR को लेकर कांग्रेस का बड़ा दावा, चुनाव आयोग को BLA ने सौंपे 89 लाख शिकायतें, फिर भी नहीं हुई सुनवाई

बिहार SIR को लेकर कांग्रेस का बड़ा दावा, चुनाव आयोग को BLA ने सौंपे 89 लाख शिकायतें, फिर भी नहीं हुई सुनवाई
कभी नहीं देखा होगा ऐसा आउट, CPL में वाइड बॉल पर हिट विकेट हुआ बल्लेबाज; Video देख नहीं रोक पाएंगे हंसी
भारत में किस राज्य के मुख्यमंत्री पर जनता का सबसे ज्यादा विश्वास, टॉप 10 में शामिल हैं ये सीएम
Rishabh Pant Injury: इस दिन होगी ऋषभ पंत की वापसी? इंजरी पर सामने आया बड़ा अपडेट, खुद शेयर किया पोस्ट
MS Dhoni कॉल भी उठाएंगे? पूर्व क्रिकेटर ने माही को मेंटॉर का ऑफर मिलने के बाद दिया बड़ा बयान, 'थाला' फैंस को नहीं आएगा पसंद
Asia Cup 2025: एशिया कप से पहले BCCI ने लिया बड़ा फैसला, UAE नहीं रवाना होंगे ये खिलाड़ी
SCO Summit 2025: पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच बैठक में इन मुद्दों पर हुई सीधी बात
Dream Astrology: लॉटरी लगने का संकेत देते हैं ये 4 सपने, अच्छा समय शुरू होने का है इशारा
एक 'Hello' ने बिगाड़ा खेल! कंपनी की HR ने नहीं दी जॉब, जानें पूरा माजरा
आपको कितनी सैलेरी चाहिए अगर एचआर पूछे ये सवाल तो क्या जवाब देना चाहिए? बिल गेट्स की ये 3 बातें गांठ बांध लें
भारत
Bihar SIR: बिहार में SIR को लेकर कांग्रेस ने बड़ा दावा किया है. पवन खेड़ा ने कहा कि बीएलए ने 89 लाख शिकायतें दर्ज कराई हैं, लेकिन चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं कर रहा.
Bihar SIR: बिहार में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बीच राजनीति एकबार फिर तेज हो गई है. एक अगस्त को प्रकाशित हुई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में करीब 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जाने पर विपक्ष लगातार हमलावर है. इंडिया गठबंधन खासकर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि यह कार्रवाई सुनियोजित पैटर्न के तहत की गई है. वहीं चुनाव आयोग का कहना है कि राजनीतिक दलों की ओर से बहुत कम दावे और आपत्तियां आई हैं.
दरअसल, रविवार को पटना स्थित सदाकत आश्रम में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. पार्टी के मीडिया विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने कहा कि आयोग भले ही यह दावा कर रहा हो कि राजनीतिक दल शिकायतें नहीं कर रहे, लेकिन कांग्रेस अकेले अब तक 89 लाख शिकायतें बीएलए (Booth Level Agent) के जरिये जिला स्तर पर दर्ज करा चुकी है. इन शिकायतों की रसीदें भी पार्टी के पास मौजूद हैं.
पवन खेड़ा ने बताया कि लगभग 20 हजार बूथ ऐसे हैं जहां 100 से ज्यादा लोगों के नाम काट दिए गए हैं. वहीं 200 से ज्यादा नामों के हटाए जाने वाले बूथों की संख्या 2 हजार से ज्यादा है. उन्होंने आगे कहा कि, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 7,613 बूथों पर 70 फीसदी से ज्यादा महिलाओं के नाम हटाए गए हैं. कांग्रेस ने मांग की है कि चुनाव आयोग इन बूथों की स्वतंत्र जांच कराए.
चुनाव आयोग अपने 'सोर्स' के माध्यम से खबरें प्लांट करवाता रहता है कि किसी राजनीतिक पार्टी से कोई शिकायत नहीं आ रही है।— Congress (@INCIndia) August 31, 2025
सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी ने 89 लाख शिकायतें चुनाव आयोग को दी हैं।
जब हमारे BLAs शिकायत लेकर जाते हैं, तो उनसे शिकायतें नहीं ली जाती। उनसे कहा जाता है… pic.twitter.com/l2xVuu0c99
यह भी पढ़ें: SCO Summit 2025: पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच बैठक में इन मुद्दों पर हुई सीधी बात
वही आपको बता दें चुनाव आयोग के अनुसार दावा-आपत्ति दर्ज कराने और नए वोटर बनने के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 1 सितंबर तय की गई है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से