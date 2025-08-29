VIDEO: पटना में भिड़े कांग्रेस और BJP के कार्यकर्ता, जमकर चले लाठी-डंडे, PM मोदी पर अभद्र टिप्पणी को लेकर बवाल

बीजेपी के मंत्री ने कांग्रेस को चेतावनी दी है कि पीएम मोदी की मां का अपमान का बिहार का एक-एक बेटा जवाब देगा. भाजपा कार्यकर्ता इसका बदला जरुर लेंगे.

बिहार में पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने को लेकर हंगामा शुरू हो गया है. कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए हैं. शुक्रवार को बीजेपी कार्यकर्ता पटना में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करने पहुंच गए. इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई. जमकर लाठी-डंडे चले. कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी वालों ने दफ्तर में मौजूद लोगों के साथ मारपीट की. इस दौरान पुलिस खड़े होकर तमाशा देखती रही.

नीतीश कुमार सरकार में बीजेपी के मंत्री नितिन नबीन और संजय सरावगी के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटना में कांग्रेस दफ्तर तक मार्च किया था, जो उग्र हो गया. नबीन ने कांग्रेस नेताओं को चेतावनी दी कि आपने मां का जो अपमान किया है, बिहार का एक-एक बेटा इसका जवाब देगा. भाजपा कार्यकर्ता इसका बदला जरुर लेंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने आए थे, लेकिन अंदर से ईंट-पत्थर चलाए गए.

गाड़ियों में तोड़फोड़ करते दिखे लोग

वीडियो में बीजेपी के कार्यकर्ता गेट तोड़कर कांग्रेस दफ्तर में घुसते दिखे. साथ ही गांडियों में भी तोड़फोड़ की गई. इस घटना का वीडियो एएनआई ने जारी किया है. जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता हुड़दंग मचाते दिख रहे हैं. सड़क किनारे खड़े एक ट्रक के शीशे तोड़ दिए गए. कुछ लोगों ने सिर पर हेलमेट पहन रखा है.

#WATCH | Patna, Bihar: BJP and Congress workers clash as the former staged a protest against the latter in front of the Congress office. pic.twitter.com/p1tt2bytzD — ANI (@ANI) August 29, 2025

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस के एक नेता ने पीएम मोदी को अपशब्द कह दिए थे. जिसके बाद गुरुवार देर रात आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपी की पहचान रिजवी उर्फ राजा के रूप में हुई. इस मामले पर राजनीतिक फायदा उठाने के लिए बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है.

अमित शाह ने कांग्रेस-RJD को घेरा

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस मुद्दे पर कांग्रेस और राजद पर निशाना साधा. उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, 'बिहार के दरभंगा में पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गीय माताजी के लिए कांग्रेस-आरजेडी के मंच से जिस प्रकार अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, वह न केवल निंदनीय है, बल्कि हमारे लोकतंत्र को भी कलंकित करते वाला है.'

