370 रुपये की बिरयानी विवाद: 'मायलॉर्ड, मैंने तो माफी भी मांगी ली है...', कौन सी अर्जी लेकर SC पहुंचे कॉमेडियन प्रणीत मोरे?

हिमांशु ने शो में एक ‘डेट’ का किस्सा सुनाया और बताया कि इसमें उन्होंने चिकन बिरयानी की एक प्लेट पर 370 रुपये खर्च किए थे. हिमांशु जांगड़ा ने इसके बाद अपने साथ ‘डेट’ पर गई महिला का जिक्र करते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी की और इस पर प्रणीत मोरे हंसते हुए नजर आए.

'370 रुपये की बिरयानी' विवाद में कॉमोडियन प्रणीत मोरे के खिलाफ अलग-अलग जगह दर्ज एफआईआर एक साथ जोड़ने के उनके अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, महाराष्ट्र और हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है. प्रणीत मोरे ने कोर्ट से अनुरोध किया कि वह मुकदमे का सामना करने के लिए तैयार हैं, लेकिन गुरुग्राम और मुंबई में दर्ज एफआईआर को एकसाथ जोड़ दिया जाए.

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच को प्रणीत मोरे के वकील ने बताया कि कॉमेडियन ने राष्ट्रीय महिला आयोग समेत सभी मंचों पर माफी मांग ली है. वकील ने कहा, 'मैंने (प्रणीत मोरे) सभी मंचों पर माफी मांगी है और मैं सिर्फ शो का प्रेजेंटर था. मैं स्थिति की गंभीरता को समझता हूं, लेकिन मैं बस यही चाहता हूं कि गुरुग्राम वाली प्राथमिकी को मुंबई वाली प्राथमिकी के साथ जोड़ दिया जाए. मैं मुकदमे का सामना करने के लिए तैयार हूं...'

उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज होने से पहले जैसे ही उन्हें स्थिति की गंभीरता के बारे में पता चला तो उन्होंने वह वीडियो डिलीट कर दिया. उन्होंने बताया कि उस समय वह ट्रेवल कर रहे थे और उनकी टीम ने उनसे अनुमति लिए बिना ही वीडियो प्रसारित कर दिया था. प्रणीत मोरे के कॉमेडी शो में गुरुग्राम की एक कंपनी में वेब डेवलपर के तौर पर काम करने वाले हिमांशु जांगड़ा की '370 रुपये की बिरयानी' वाली टिप्पणी के बाद बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया था. सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे महिलाओं का अपमान बताया और हिमांशु और प्रणीत दोनों को लेकर भी काफी नाराजगी जताई थी. इसके बाद कंपनी ने हिमांशु जांगड़ा को नौकरी से निकाल दिया था.

हिमांशु जांगड़ा की इस टिप्पणी को लेकर लोगों में काफी गुस्सा था. हिमांशु ने शो में एक ‘डेट’ का किस्सा सुनाया और बताया कि इसमें उन्होंने चिकन बिरयानी की एक प्लेट पर 370 रुपये खर्च किए थे. हिमांशु जांगड़ा ने इसके बाद अपने साथ ‘डेट’ पर गई महिला का जिक्र करते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी की और इस पर प्रणीत मोरे हंसते हुए नजर आए. सोशल मीडिया पर हिमांशु जांगड़ा के साथ प्रणीत मोरे की भी काफी आलोचना हुई थी. लोगों ने नाराजगी जताई कि प्रणीत ऐसी टिप्पणी के लिए हिमांशु को रोकने के बजाय उस पर हंस रह थे. सोशल मीडिया पर आलोचना का सामना करने के बाद दोनों ने इस घटना के लिए माफी मांगी. सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे महिलाओं के प्रति असंवेदनशील और अपमानजनक बताया.



यह भी पढ़ें:- 'सिर्फ जेब से कैश मिलना काफी नहीं...', 10 साल पुराने केस में घुसखोरी के दोषी को HC ने किया बरी, दिलचस्प है ये मामला