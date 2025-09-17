EVM पर होगी उम्मीदवारों की रंगीन फोटो... बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने जारी की नई गाइडलाइंस

पाकिस्तान ने एशिया कप का किया बहिष्कार, PCB ने टीम को वापस होटल बुलाया, आज UAE से होना था मैच
चुनाव आयोग यह प्रयोग सबसे पहले बिहार चुनाव में करने जा रहा है. इसके बाद अन्य राज्यों में लागू किया जाएगा. EVM में फोटो साफ नहीं होने की वजह से वोटर्स को कन्फ्यूजन होता था.
बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने नई गाइडलाइन जारी की है. जिसके तहत (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) EVM पर अब उम्मीदवारों की तस्वीर रंगीन होना अनिवार्य होगा. अभी तक उम्मीदवारों की तस्वीर ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करती थी. EC ने अपने निर्देश में कहा कि ईवीएम के बैलेट पर उम्मीदवारों की फोटो रंगीन छापी जाएगी. जिससे वोटरों को कोई कन्फ्यूजन न हो.
चुनाव आयोग के मुताबिक, EVM बैलेट पेपर पर तीन-चौथाई हिस्से पर उम्मीदवार के तस्वीर छापी जाएगी, ताकि वोटर को क्लीयर समझ आ सके कि वो फोटो किसकी है. यह प्रक्रिया पिछले 6 महीने में मतदाताओं की सुविधा बढ़ाने के लिए शुरू किए गए 28 उपायों का हिस्सा है. ECI ने उम्मीदवारों के सीरियल नंबर और नोटा विकल्प को भी प्रमुखता से प्रदर्शित करने का फैसला लिया है.
चुनाव आयोग का कहना है कि यह पहले मतदान को सुरक्षित और पारदर्शी बनाएगी. बिहार चुनाव से शुरू हो रहा कदम जल्द ही पूरे देश में लागू होगा. जिससे देशभर में चुनावों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार होगा.
30 होगा फॉन्ट का आकार
आयोग ने चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 49बी के मौजूदा दिशानिर्देशों में संशोधन किया है. रंगी तस्वीर के अलावा उम्मीदवारों के सीरियल नंबर अंतरराष्ट्रीय भारतीय अंकों में छपे होंगे. 30 फॉन्ट का आकार होगा और बोल्ड में होगा.
