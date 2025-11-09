FacebookTwitterYoutubeInstagram
भारत

भारत

ठंड का दौर शुरू! हिमाचल के ताबोट में तापमान माइनस 2 डिग्री पहुंचा, दिल्ली-एनसीआर और राजस्थान में भी तापमान में गिरावट

उत्तर भारत में सर्दी ने पूरी तरह दस्तक दे दी है. हिमाचल का ताबो गांव माइनस 2°C पर जम गया है, जबकि राजस्थान से लेकर दिल्ली-एनसीआर और उत्तर प्रदेश तक तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई है. कोहरे, अलाव और गर्म चाय के साथ अब ठंड ने रफ्तार पकड़ ली है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Nov 09, 2025, 08:22 AM IST

ठंड का दौर शुरू! हिमाचल के ताबोट में तापमान माइनस 2 डिग्री पहुंचा, दिल्ली-एनसीआर और राजस्थान में भी तापमान में गिरावट

9 Nov Weather Report

उत्तर भारत में ठंड ने अब दस्तक नहीं, बल्कि पूरी ताकत से कब्ज़ा जमा लिया है. हिमाचल के ताबो गांव में तापमान माइनस 2°C तक पहुंच चुका है, उधर, राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर दिल्ली-एनसीआर और यूपी के मैदानी इलाकों तक सर्द हवाएं कंपकंपी छुड़ा रही हैं. सुबह का कोहरा अब पहचान बन चुका है और हर नुक्कड़ पर चाय की भाप से उठती खुशबू लोगों को सुकून दे रही है. उत्तराखंड की पहाड़ियां सफेद बर्फ से ढकी हैं, और सर्दी की यह लहर अब पूरे उत्तर भारत को अपनी ठंडी बाहों में समेट रही है. 

9 Nov Weather Report

दिल्ली-एनसीआर में भी अब सर्दी का असर दिखने लगा है. सुबह के समय कोहरा छाने लगा है और ठंडी हवाएं राजधानी की सड़कों पर कंपकंपी ला रही हैं. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, अगले 48 घंटों में तापमान में और गिरावट आने की संभावना है. सुबह की ऑफिस ट्रैफिक के बीच लोग अब गर्म चाय की दुकानों पर कुछ देर रुककर राहत महसूस कर रहे हैं. यह साफ संकेत है कि सर्दी अब पूरी तरह लौट आई है.

9 Nov Weather Report

उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों जैसे औली, केदारनाथ और बद्रीनाथ में बर्फबारी ने वातावरण को पूरी तरह सफेद चादर में ढक दिया है. सैलानियों की भीड़ बढ़ने लगी है, लेकिन स्थानीय लोग लंबे और कठिन सर्द महीनों के लिए तैयार हो रहे हैं. प्रशासन ने बर्फीली और फिसलन भरी सड़कों पर सतर्क रहने की अपील की है.

9 Nov Weather Report

वहीं उत्तर प्रदेश के मैदानी हिस्सों जैसे लखनऊ, वाराणसी और प्रयागराज में भी तापमान तेजी से नीचे जा रहा है. सुबह के कोहरे और जल्दी ढलती शामों ने अब त्योहारों की गर्माहट को ठंडी हवा में बदल दिया है.

9 Nov Weather Report

मौसम विभाग के अनुसार, नवंबर के दूसरे हफ्ते में उत्तर और पश्चिम भारत में ठंड की लहर और तेज़ हो सकती है. हालांकि सर्दी असुविधा लेकर आती है, लेकिन इसके साथ आती है मौसम की शांति, फॉग से भरी शामें, अलाव की गर्माहट और गरम चाय की चुस्कियों में घुली सर्दी की कहानी फिर से शुरू हो गई हैं.

