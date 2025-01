Weather Forcast: आज 10 जनवरी की सुबह, देश की राजधानी दिल्ली घने कोहरे की चादर में लिपटी हुई नजर आ रही है. कोहरा इतना घना है कि विजिबिलिटी जीरो के करीब पहुंच गई, जिससे सुबह के समय घर से बाहर निकलने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार इतनी धीमी हो गई कि 20 किमी/घंटा से अधिक की गति पर चलाना मुश्किल हो गया. हालात इतने खराब हैं कि सड़क के किनारे खड़े पेड़ और दूसरे वाहन भी नजर नहीं आ रहे हैं. IMD के अनुसार, कोहरे की यह स्थिति अगले कुछ दिनों तक बनी रह सकती है. नागरिकों को सावधानी से वाहन चलाने और जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी गई है.

