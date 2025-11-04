प्रेमी के साथ गाड़ी में बैठी युवती को किडनैप कर युवकों ने किया गैंगरेप, पुलिस ने 3 आरोपियों का किया एनकाउंटर

युवती को किडनैप कर गैंगरेप करने वाले आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद दबोच लिया. इसमें एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है.

तमिनाडु के कोयंबटूर में प्रेमी संग कार में बैठी एक युवती को बाइक सवार युवकों ने किडनैप कर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया. आरोपी युवती को किडनैप कर कोयंबटूर के एक हवाई अड्डे के पास ले गये. यहां आरोपियों ने युवती के साथ गैंगरेप कर उसे घायल कर फरार हो गये. वहीं युवती के साथी ने इसकी सूचना पुलिस को दी. पुलिस ने शिकायत मिलते ही घंटों की मशक्कत के बाद युवती को बरामद 3 अरोपियों का एनकाउंटर कर दिया. पुलिस तीनों को गिरफ्तार कर पूछताछ में जुटी है.

दरअसल कोयंबटूर के एक प्राइवेट कॉलेज की स्टूडेंट अपने ब्वॉयफ्रेंड के साथ कार में बैठी थी. इसी दौरान बाइक सवार 3 युवक उनकी कार के पास पहुंचे. आरोपियों ने कार को खुलवाकर युवती के ब्वॉयफ्रेंड पर हमला कर उसे घायल कर युवती को किडनैप कर लिया. आरोपी युवती को जबरन बाइक पर बिठाकर एयरपोर्ट के पास ले गये. बताया जा रहा है कि यहां आरोपियों ने युवती के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया. पुलिस को इसकी जानकारी युवती के ब्वॉयफ्रेंड से मिली.

सुबह 4 बजे एयरपोर्ट पर मिली युवती

पुलिस ने सूचना मिलने के तुरंत बाद युवती की तलाश शुरू कर दी. घंटों की मशक्कत के बाद युवती कोयंबटूर के एयरपोर्ट के पास मिली. पुलिस ने युवती का मेडिकल कराने के साथ ही आरोपियों की तलाश शुरू कर दी. इसके लिए पुलिस ने युवती से शिनाख्त कराई, लेकिन कुछ पता न लगने पर सीसीटीवी से लेकर अन्य टेक्निकल तरीकों से आरोपियों की तलाश शुरू की.

मुठभेड़ के बाद दबोचे तीनों आरोपी

पुलिस ने अगले ही दिन आरोपियों को दबोचने में कामयाबी पाई, लेकिन इस दौरान आरोपियों ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को एनकाउंटर के बाद दबोच लिया. इस मुठभेड़ में एक पुलिस कर्मी भी गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. वहीं इस घटना के बाद से तमिलनाडु में राजनीति तेज हो गई है. एक तरफ विपक्ष ने एमके स्टालिन सरकार से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए तो वहीं भाजपा ने कोयंबटूर में विरोध प्रदर्शन कर पुलिसकर्मियों की भारी कमी का आरोप लगाया है.

