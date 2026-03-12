दांडी मार्च दिवस के मौके पर Prahlad Singh Patel की पद यात्रा से पहले लॉन्च हुई कॉफी टेबल बुक

Prahlad Singh Patel Padyatra: प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा की गई पदयात्राओं की तस्वीरें और प्रलेखित क्षणों वाली एक कॉफी टेबल बुक नई दिल्ली में मध्य प्रदेश भवन में लॉन्च की गई.

दांडी मार्च दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास और श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा की गई पदयात्राओं की तस्वीरें और प्रलेखित क्षणों वाली एक कॉफी टेबल बुक नई दिल्ली में मध्य प्रदेश भवन में लॉन्च की गई. पुस्तक में पटेल के नेतृत्व में कई पदयात्राओं का वर्णन किया गया है, जिसमें 2021 में अपने सहयोगियों के साथ ऐतिहासिक दांडी मार्च मार्ग पर की गई पांच दिवसीय पदयात्रा भी शामिल है. यात्रा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई.

लॉन्च के बाद विवरण साझा करते हुए पटेल ने कहा कि अपने सहयोगियों के साथ पांच दिन यात्रा की तस्वीरों को अब एक अच्छी तरह से प्रलेखित कॉफी टेबल बुक में संकलित किया गया है. ये किताब वरिष्ठ पत्रकार राकेश शुक्ला ने लिखी है. लॉन्च के समय उपस्थित लोगों में मीडिया सलाहकार नितिन त्रिपाठी, आलोक मोहन नायक और अन्य सहयोगी शामिल थे.

सुखद संयोग, दांडी यात्रा दिवस है,२०२१ में मैंने इस दांडी यात्रा मार्ग पर ५दिन अपने सहयोगियों के साथ जो यात्रा की थी,उसके चित्रों को मेरे मित्र एवं सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार मा @Rakeshshukla_7 जी ने एक सुन्दर एवं तथ्यात्मक पुस्तक (काफी टेबल बुक)का रूप दिया ।जिसे मध्यप्रदेश भवन में… pic.twitter.com/ZCk3v6AQ3C — Prahlad Singh Patel ( वृक्ष से जल, जल से जीवन) (@prahladspatel) March 12, 2026

पुस्तक में पटेल ने पदयात्रा के सामाजिक, राष्ट्रीय और आध्यात्मिक महत्व को दर्शाते हुए "हर पग देता अनुभूति" नामक एक खंड लिखा है. उन्होंने कहा कि पदयात्रा केवल पैदल चलने के बारे में नहीं है, बल्कि आत्मनिरीक्षण और समाज से जुड़ने का एक साधन भी है. ये लोगों से सीधे जुड़ते हुए मन, शरीर और विचारों को संतुलित करने का अवसर प्रदान करता है.

उन्होंने ऐतिहासिक दांडी मार्च से जुड़ी प्रेरक यात्रा को संकलित करने और दस्तावेजीकरण करने के लिए दर्शनम संस्था के प्रयासों की भी सराहना की और कहा कि इस तरह की पहल समाज को सकारात्मक दिशा में मार्गदर्शन करने में मदद करती है. पटेल ने आगे याद किया कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर उन्होंने नशामुक्ति और आत्मनिर्भर गांवों के विचार को बढ़ावा देने के लिए 16 अगस्त से 19 अगस्त 2019 तक ग्राम स्वराज पदयात्रा की थी.

