दिल्ली में जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट, जानिए क्या हैं प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगें?

चेहरे पर कॉकरोच मास्क लगाए युवाओं के इस अनोखे प्रदर्शन में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के साथ-साथ मणिपुर में शिक्षा व्यवस्था बहाल करने और छात्रों के मेंटल हेल्थ जैसे मुद्दे उठाए गए.

परीक्षाओं में मची धांधली और पेपर लीक के मुद्दों को लेकर आज यानी शनिवार (6 जून 2026) को दिल्ली के जंतर-मंतर पर जोरदार प्रदर्शन हुआ. कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के फाउंडर अभिजीत दिपके आज सुबह ही विदेश से भारत लौटे और सीधे जंतर-मंतर पहुंचकर धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया. उनकी सबसे बड़ी मांग है कि परीक्षाओं और भर्तियों में हुई बड़ी गड़बड़ियों की जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तुरंत अपने पद से इस्तीफा दें. इस विरोध प्रदर्शन में भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया था, क्योंकि यहां देश भर से आए सैकड़ों छात्र और नौजवान जुटे हुए थे.

अभिजीत दिपके ने क्या कहा?

भीड़ को संबोधित करते हुए अभिजीत दिपके ने कहा, "मेरे दोस्तों, यह लड़ाई बहुत लंबी है. हम पिछले एक महीने से सोशल मीडिया पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. लेकिन ये लोग इतने बेशर्म हैं कि कोई कड़ा कदम उठाने के बजाय हमारा ध्यान भटकाने में लगे हैं."

प्रदर्शनकारी क्या-क्या मांगें कर रहे हैं?

उन्होंने आगे कहा, "हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक किए जा रहे हैं और हमारी पोस्ट डिलीट करवाई जा रही हैं. मैं इनसे कहना चाहता हूं कि तुम हमारी पोस्ट तो डिलीट कर सकते हो, लेकिन हमें इस देश के युवाओं के दिलों से नहीं मिटा सकते." धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के अलावा, जंतर-मंतर पर जुटे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के समर्थकों ने कई और मांगें की.

बिना ट्रेनिंग के डिजिटल पढ़ाई बंद हो- दिल्ली में पढ़ रहे तीन बच्चों के पिता ने कहा, "हम बैंकिंग से लेकर पढ़ाई तक सब कुछ डिजिटल कर रहे हैं, लेकिन क्या हम धांधली रोक पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं! पहले बैंकों में फ्रॉड होते थे, अब यही सब पढ़ाई-लिखाई में हो रहा है. मैं डिजिटल होने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन पहले हमारे टीचर्स को इसकी सही ट्रेनिंग तो दो."

मणिपुर में पढ़ाई सामान्य की जाए- मणिपुर के रहने वाले 32 वर्षीय विंसन ने बताया, "पिछले तीन सालों से मेरे राज्य में अशांति का माहौल है. वहां स्कूल-कॉलेज कुछ भी ठीक से नहीं चल पा रहा है. छात्र भयंकर तनाव में जी रहे हैं. वहां पढ़ाई को लेकर हालात सामान्य किए जाएं."

परीक्षाओं में ईमानदारी और साख लौटे- जयपुर की रहने वाली 34 वर्षीय गायत्री सिंह ने भावुक होते हुए कहा, "मेरा कजिन कोटा के एक छोटे से कमरे में रहकर तीन साल से NEET की तैयारी कर रहा था. पेपर लीक होने के बाद वह पूरी तरह टूट चुका है. हमें समझ नहीं आ रहा कि उसे दोबारा परीक्षा देने के लिए कैसे मनाएं. इसलिए परीक्षा लीक रोकना जरूरी है."

छात्रों और माता-पिता से जुड़े मुद्दों पर ध्यान दें- दिल्ली के 18 साल के रौनक कुमार ने कहा, "मैं ऑनलाइन पार्टी को फॉलो कर रहा था, लेकिन पक्का नहीं था कि मुझे विरोध प्रदर्शन में आना चाहिए या नहीं. सुबह 10 बजे मैं रोहिणी में अपने ऑफिस जा रहा था, लेकिन अचानक मैंने सोचा कि चलो जाकर देख ही लेता हूं." कुमार ने कहा, "मुझे पार्टी के भविष्य के बारे में तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल वे उन मुद्दों पर बात कर रहे हैं जो सभी के लिए जरूरी हैं, चाहे आप छात्र हों या अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर परेशान माता-पिता, हर किसी से जुड़े मुद्दों पर बात की जाए."

छात्रों के मेंटल हेल्थ की जिम्मेदारी तय हो- पेशे से साइकोलॉजिस्ट 38 वर्षीय सुगंधा ने कहा, "इस आंदोलन ने लोगों को सोशल मीडिया से निकालकर जमीन पर ला दिया है. पेपर लीक और धांधली की वजह से कई छात्र खुदकुशी कर चुके हैं और लाखों डिप्रेशन में हैं, लेकिन सरकार में किसी की कोई जवाबदेही नहीं है."

कॉकरोच मास्क और अनोखा प्रदर्शन

इस प्रदर्शन की सबसे अनोखी बात यह थी कि आंदोलन में शामिल कई युवा अपने चेहरों पर 'कॉकरोच मास्क' लगाए हुए थे और हाथों में फूल लिए हुए थे. भीड़ में सिर्फ कॉलेज के छात्र ही नहीं, बल्कि स्कूल के बच्चे और उनके माता-पिता भी शामिल थे. जंतर-मंतर पर लगातार "धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो" और "जय भीम" के नारे गूंजते रहे. युवाओं का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, यह लड़ाई जारी रहेगी.