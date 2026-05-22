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सोशल मीडिया से ट्रेडमार्क तक पहुंची ‘Cockroach Janta Party’, नाम रजिस्टर कराने की मची होड़

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भारत

सोशल मीडिया से ट्रेडमार्क तक पहुंची ‘Cockroach Janta Party’, नाम रजिस्टर कराने की मची होड़

कॉकरोच जनता पार्टी पर ट्रेडमार्क पाने की होड़ मच गई है. इसके लिए IP India की आधिकारिक साइट में आवेदन किया गया है. हालांकि इस नाम पर ट्रेडमार्क भारत सरकार के नियमों में सही पाये जाने पर ही मिल सकता है.

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Nitin Sharma

Updated : May 22, 2026, 02:06 PM IST

सोशल मीडिया से ट्रेडमार्क तक पहुंची ‘Cockroach Janta Party’, नाम रजिस्टर कराने की मची होड़

cockroach janta party instagram

(Credit Image AI)

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Cockroach Janta Party : कुछ ​ही दिनों में सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में आई कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम पेज पर फॉलोवर्स की संख्या करोड़ों में पहुंच गई है. फॉलोवर्स के मामले में यह अकाउंट कई राजनीतिक पार्टियों से आगे निकल गया है, लेकिन अब Cockroach Janta Party सिर्फ फॉलोवर्स नहीं, बल्कि कानूनी और कारोबारी वजहों से सुर्खियों में आ गई है.

दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी के पेज इतना हिट हो गया है कि लोगों के बीच इसकी चर्चा जोरो पर है. सोशल मीडिया पर ट्रेडिंग हो रही है, जिसके चलते हर घंटे लाखों लोग जुड़ रहे हैं. अब कोकरोच जनता पार्टी के लिए ट्रेडमार्क रजिस्टर कराने के लिए भी आवेदन शुरू हो गये हैं. कॉकरोच जनता पार्टी का नाम रजिस्टर कर अधिकार पाने के लिए अलग अलग तीन लोगों ने आवेदन किया है. इसके नाम का ट्रेडमार्क कराने के आवेदन भी बढ़ते जा रहे हैं. वहीं आधिकारिक रिकॉर्ड्स के अनुसार, अभी तक 3 आवेदन ट्रेडमार्क रजिस्ट्री पोर्टल पर दर्ज किये गये हैं.

अब तक 20 मिलियन लोगों ने किया फॉलो

सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम अकाउंट कॉकरोच जनता पार्टी के पिछले ही कुछ ही दिनों में 20 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोवर्स हो गये हैं. इसने भारतीय राजनीति में प्रमुख पार्टी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर पछाड़ दिया है. यहां बीजेपी के 9 मिलियन और कांग्रेस के 13.4 मिलियन फॉलोवर्स हैं. इन दोनों ही पार्टियों से करीब 70 लाख फॉलोवर्स कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम पेज पर हैं. 

क्या कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर मिल सकता है ट्रेडमार्क

कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर ट्रेडमार्क पाने के लिए तीन लोगों ने आवदेन किया है, लेकिन क्या इन पर आवेदन मिल सकता है. इसको लेकर अभी संशय हैं. इसकी वजह भारत ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 में साफ कहा गया है सामान्य, भ्रामक, जानवर या आपत्तिजनक नामों पर ट्रेडमार्क नहीं मिल सकता है. हालां​कि ट्रेडमार्क के लिए सीधे रूप से कोई भी व्यक्ति पोर्टल पर आवेदन कर सकता है, लेकिन इसे रजिस्टर्ड भारत सरकार द्वारा नियमों के अनुरूप पाये जाने पर किया जाता है.

ट्रेडमार्क के लिए कैसे किस जाता है आवेदन

कोई भी व्यक्ति अपने ब्रांड और उसके नाम को सुरक्षित रखने के लिए ट्रेडमार्क लेता है. सरकार द्वारा ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करने पर यह कानूनी रूप से उक्त व्यक्ति का हो जाता है. उसके ट्रेडमार्क में शामिल ब्रांड और नाम का कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं कर सकता है. इसके लिए आवेदन IP India की आधिकारिक वेबसाइट पर किया जाता है. इसे सीए, वकील या फिर भी खुद भी कर सकते हैं. 

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