तीन मांगे पूरी न करने पर कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार को दिया अल्टीमेटम, क्या फिर से दिल्ली में करेंगे प्रदर्शन?

दिल्ली के जंतर-मंतर पर सीजेपी का अनशन तुड़वाने के साथ ही सरकार ने उनकी कुछ मांगों को पूरा करने आश्वासन दिया था. इनमें से कुछ को पूरा भी किया गया, लेकिन अब सीजेपी का आरोप है कि सरकार ने उनकी अब तक 3 मांगों को पूरा नहीं किया है. ऐसे में वे फिर से दिल्ली पहुंचेंगे.

कॉकरोच जनता पार्टी के एक बार फिर से दिल्ली का रुख करने की तैयारी में जुट गई है. इसके लिए अगले महीने 5 सितंबर को सीजेपी ने दिल्ली में शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकालने का ऐलान किया है. साथ ही सरकार को 3 मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने का अल्टीमेटम दिया है. इसको लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर भी बयान जारी कर कहा है कि 25 जुलाई का प्रदर्शन मांगों को माने जाने पर रोका था, लेकिन लेकिन अभी भी हमारी 3 मांगें पूरी नहीं हुई हैं. इसको लेकर

एक्स पर किया पोस्ट

सीजेपी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि एक महीने पहले हमने 25 जुलाई को प्रदर्शन खत्म कर दिया था. इसमें हमें सभी मांगों को मानने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी भी 3 मांगे पूरी नहीं हुई हैं. इनमें सबसे पहली छात्रों के परिवारों को मुआवजा, छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं और एफआईआर वापसी, तीसरी दिल्ली पुलिस और आरएएफ की माफी.' सीजेपी ने आगे लिखा कि ब्लैक मंडे रिकॉर्ड में लाठी, पेलेट और आंसू गैस के साथ ही प्रदर्शनकारियों पर बिना ​बैज के लोगों ने मारपीट और हमला किया है. इन पर कार्रवाई का रिकॉर्ड है. इसके अलावा हमारे 11 ऐसे सवाल हैं, जिनका जवाब हमें अब तक नहीं मिल पाया है. अब इन सवालों को नजरअंदाज करना मुश्किल होता जा रहा है और जवाबों की मांग और मजबूत होती जा रही है.'

5 सितंबर को फिर से दिल्ली पहुंचेगी सीजेपी

सीजेपी ने 5 सितंर को नई दिल्ली में शांतिपूर्ण विरोध मार्च निकालने का आव्हान किया है. साथ ही सीजेपी केंद्र सरकार पर आरोप लगाय कि उन्होंने 25 जुलाई को युवाओं के साथ किए गये वादों को अब तक पूरा नहीं किया है. 5 सितंबर को होने वाला यह शांतिपूर्ण मार्च इंडिया गेट से शुरू होकर नई दिल्ली पुलिस मुख्यालय की ओर जाएगा. इसके नीट परीक्षा से लेकर आंदोलन के दौरान पुलिस की बर्बरता के शिकार हुए बच्चों के परिवार करेंगे. साथ ही समें देश भर के छात्र नेता और युगा संगठनों के लोग शामिल होंगे.