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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

कॉकरोच जनता पार्टी अब 5 सितंबर को नहीं करेगी मार्च, सुप्रीम कोर्ट में सरकार के आश्वासन पर बदला फैसला 

दिल्ली जंतर मंतर पर केंद्र सरकार द्वारा द्वारा 3 मांगों को पूरा करने के वादे के बाद सीजेपी ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया था, लेकिन एक महीने में वादा पूरा न होने पर सीजेपी 5 मार्च को मार्च की तैयारी में थी. अब यह फैसला वापस ले लिया गया है.

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Nitin Sharma

Updated : Sep 01, 2026, 03:36 PM IST

कॉकरोच जनता पार्टी अब 5 सितंबर को नहीं करेगी मार्च, सुप्रीम कोर्ट में सरकार के आश्वासन पर बदला फैसला 

Credit Image-Social Media

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सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से तीन मांगों को पूरा करने के आश्वासन के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने 5 सितंबर को अपने मार्च प्रदर्शन का फैसला बदल लिया है. अब सीजेपी 5 सितंबर को धरना प्रदर्शन नहीं करेगी. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से यह कदम उठाया गया. जिसमें कहा गया कि अगर सरकार तीनों वादों को पूरा करती हैं. इसका आश्वासन दे रही है तो 5 सितंबर को होने वाला मार्च नहीं किया जाएगा. 

केंद्र सरकार ने तीन मांगों को पूरा करने का दिया था भरोसा

SG मेहता ने कहा कि केन्द्र सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत हुई थी. इसमें तीन बातों को सरकार ने मांगा था और भरोसा दिलाया था कि इन्हें पूरा किया जाएगा. इनमें सबसे पहली ये है कि जिन छात्रों पर एफआईआर की गई है. वह वापस ली जाएगी. उन पर आगे कोई एफआईआर नहीं दर्ज होगी. इसके साथ ही जिन छात्रों ने सुसाइड किया है. उनके परिवार को मुआवजा दिया जाएगा. SG मेहता ने कहा कि दिल्ली पुलिस इन 13 FIR को आगे नहीं बढ़ाना चाहती है, लेकिन 2873 आपराधिक इतिहास वाले लोगों पर एक नई FIR दर्ज करना चाहती है. मेहता ने कहा कि बिहार, महाराष्ट्र, असम और पश्चिम बंगाल ने भी ऐसी अर्जी दाखिल की है.

सरकार देगी मुआवजा 

SG ने कहा कि अदालत अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल कर 20 जुलाई 2026 से संबंधित एफआईआर रद्द करने का आदेश दे सकती है. इसके साथ ही केंद्र सरकार सुसाइड करने वाले छात्रों के परिजनों को मुआवजे देने के वादे पर कायम हैं, लेकिन इससे पहले इसके इसके लिए मोडेलिटी बनानी होंगी. इस योजना के लिए सरकार को तीन महीनें का समय चाहिए. मेहता ने कहा कि सरकार अपने भरोसे को लेकर प्रतिबद्ध है. सीजेपी ने वकील ने इसमें कहा कि क्या सरकार तीन महीने में मुआवजा दे देगी. इस पर कहा गया है कि सराकार तीन महीने में परिवारों को मुआवजा देगी. 

सीजेपी ने प्रर्दशन का फैसला लिया वापस

सुप्रीम कोर्ट में हुई बहस के बाद सीजेपी ने केंद्र सरकार के आश्वासन पर 5 सितंबर को प्रदर्शन करने का फैसला वापस ले लिया है. सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जब सरकार सारे वादों को पूरा करने का वादा कर रही है तो CJP नेताओं को भी फैसला लेना चाहिए. इसी के बाद सीजेपी नेता सौरभ दास ने कहा कि CJP 5 सिंतबर के प्रदर्शन रद्द करती है. CJP ने दिल्ली में पांच सितंबर के प्रस्तावित मार्च को वापस लेने का फैसला कर लिया है.

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