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'नालायक औलाद... शस्त्र उठाना होगा', गाजियाबाद के सूर्या हत्याकांड पर CM योगी का पहला रिएक्शन

मुख्यमंत्री ने गाजियाबाद के चर्चित सूर्या हत्याकांड का जिक्र करते हुए अपराधियों को आखिरी चेतावनी दी. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यूपी में दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी बर्दाश्त नहीं होगी.

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Gaurav Barar

Updated : Jun 01, 2026, 05:35 PM IST

'नालायक औलाद... शस्त्र उठाना होगा', गाजियाबाद के सूर्या हत्याकांड पर CM योगी का पहला रिएक्शन

Image Source- PTI

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार (1 जून 2026) को बिजनौर पहुंचे. यहां उन्होंने पाकिस्तान से भारत आए विस्थापित हिंदू परिवारों को नागरिकता के अधिकार सौंपे और एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया. अपने भाषण में सीएम योगी बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आए. उन्होंने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी देने के साथ-साथ नागरिकता संशोधन कानून, गाजियाबाद के चर्चित सूर्या हत्याकांड और कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष को जमकर घेरा.

गाजियाबाद हत्याकांड पर सख्त चेतावनी

मुख्यमंत्री ने गाजियाबाद के सूर्या हत्याकांड का जिक्र करते हुए अपराधियों को कड़ा संदेश दिया. उन्होंने कहा कि दोस्ती के नाम पर धोखा और छुरेबाजी जैसी हरकतें यूपी में किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएंगी. उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि जो लोग अपनी नालायक औलाद को संभाल नहीं पा रहे हैं, वे बड़ी गलती कर रहे हैं. हमारी पूरी हमदर्दी सिर्फ शरीफ और सामान्य नागरिकों के साथ है.

अपराधियों को सुधारने की बात करते हुए उन्होंने रामायण की एक चौपाई का उदाहरण दिया और कहा कि अहिंसा और दया इंसानों की पहचान है, लेकिन अगर सामने खर-दूषण जैसे दुष्ट खड़े हों, तो शस्त्र उठाना ही पड़ता है.

भगवान राम और कृष्ण के संदेश का दिया हवाला

सीएम योगी ने अपने भाषण को धार्मिक उदाहरणों से जोड़ते हुए कहा कि हमारे ग्रंथ भी दुष्टों के संहार की बात कहते हैं. भगवान कृष्ण ने कहा था कि हमें सिर्फ अच्छे लोगों के लिए अच्छा बनना चाहिए, बुरे लोगों के लिए नहीं. इसी तरह भगवान राम का भी यही लक्ष्य था कि धरती को राक्षसों से मुक्त किया जाए क्योंकि वे आम जनता पर जुल्म कर रहे थे. उन्होंने साफ कहा कि देश के खिलाफ साजिश रचने वालों और गद्दारी करने वालों से पूरी सख्ती और बेरहमी के साथ निपटा जाएगा. 

 

CAA पर विपक्ष को घेरा 

नागरिकता संशोधन कानून का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में प्रताड़ित होकर आए हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के लोगों को जब मोदी सरकार नागरिकता दे रही थी, तो विपक्ष इसका विरोध कर रहा था.

सीएम योगी ने आरोप लगाया कि ये वही पार्टियां हैं जो बांग्लादेशी घुसपैठियों का स्वागत करती हैं, लेकिन हमारे अपने भाइयों को नागरिकता देने के खिलाफ खड़ी हो जाती हैं. कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि वे केरल में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं.

भाषण के दौरान उन्होंने गौ माता की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया. मनचलों और कानून हाथ में लेने वालों को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा, "गाय हमारी माता है, इसे कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे. आजकल कुछ लोग ज्ञापन देने घूम रहे हैं. मैं कहता हूं कि ज्ञापन देने के बजाय अपने घर के मनचलों को समझाओ, वरना पुलिस ऐसी दुर्गति करेगी कि कई पीढ़ियां याद रखेंगी."

पाकिस्तान को खुली चेतावनी  

पाकिस्तान का नाम लेते हुए सीएम योगी ने बेहद कड़ा रुख अपनाया. उन्होंने साफ शब्दों में कहा, "अगर भारत के अंदर कोई भी दुस्साहस करने की कोशिश की, तो हम सीधे पाकिस्तान के अंदर ब्रह्मोस मिसाइल दाग देंगे और उनका नामोनिशान खत्म हो जाएगा."

उन्होंने बिजनौर की जनता को भरोसा दिलाया कि विकास के मामले में यह इलाका कभी पीछे नहीं छूटेगा. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 सालों से बिना किसी जाति, धर्म या भेदभाव के हर तबके तक विकास की योजनाएं पहुंचाई जा रही हैं और यूपी में यह रफ्तार ऐसे ही बनी रहेगी.

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