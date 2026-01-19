ग्रेटर नोएडा में इंजीनियर की मौत के बाद एक्शन में CM योगी, जांच के लिए सरकार ने गठित की SIT

ग्रेटर नोएडा सेक्टर-150 में हुए दर्दनाक हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है. 27 वर्षीय इंजीनियर की मौत के मामले में तीन सदस्यीय SIT गठित कर जांच के आदेश दिए गए हैं.

ग्रेटर नोएडा के सेक्टर-150 में एक युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत ने प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. सड़क पर सुरक्षा इंतजामों की कमी के चलते यह हादसा हुआ, जिसमें 27 वर्षीय युवराज की जान चली गई. इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार हरकत में आई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले को गंभीर मानते हुए निष्पक्ष और गहन जांच के निर्देश दिए हैं. 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की मौत के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल संज्ञान लेते हुए तीन सदस्यीय विशेष जांच टीम (SIT) के गठन के आदेश दिए हैं. यह टीम पूरे मामले की गहराई से जांच करेगी और जिम्मेदारों की पहचान करेगी.

सड़क पर न तो बैरिकेड न ही कोई चेतावनी बोर्ड

योगी सरकार द्वारा गठित SIT का नेतृत्व मेरठ जोन के अपर पुलिस महानिदेशक (ADG) करेंगे. जांच को व्यापक और संतुलित बनाने के लिए टीम में मेरठ मंडल के मंडलायुक्त को भी शामिल किया गया है. इसके अलावा लोक निर्माण विभाग (PWD) के चीफ इंजीनियर को भी SIT का सदस्य बनाया गया है, ताकि यदि सड़क निर्माण या तकनीकी खामी सामने आती है तो उसकी विशेषज्ञ स्तर पर जांच की जा सके. दरअसल, यह हादसा 16 जनवरी की रात करीब 12 बजे हुआ. बताते चलें, युवराज गुरुग्राम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में कार्यरत था और रात के समय सेक्टर-150 स्थित टाटा सोसाइटी की ओर जा रहा था. बताया गया कि हाईवे से जुड़ने वाली सड़क पर न तो कोई बैरिकेड लगा था और न ही कोई चेतावनी बोर्ड मौजूद था. इसी दौरान उसकी कार अनियंत्रित होकर पानी से भरे गहरे नाले में जा गिरी.

निर्माणाधीन परियोजनाओं की दोबारा जांच के निर्देश

हादसे के बाद युवराज ने अपने पिता को फोन कर मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन समय पर राहत न मिल पाने के कारण उसकी मौत हो गई. इस घटना के सामने आने के बाद स्थानीय प्रशासन और नोएडा अथॉरिटी की भूमिका पर सवाल उठने लगे. इससे पहले नोएडा अथॉरिटी ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी. जूनियर इंजीनियर नवीन कुमार की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गईं और संबंधित विभागों से निर्माण एजेंसी लोटस बिल्डर की रिपोर्ट तलब की गई. अथॉरिटी ने साफ किया है कि निर्माण स्थलों पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी किसी भी हालत में स्वीकार नहीं की जाएगी. सभी विभागों को अपने-अपने क्षेत्रों में निर्माणाधीन परियोजनाओं की दोबारा जांच के निर्देश दिए गए हैं.

राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आई है

बहरहाल, इस मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आई है. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इसे सरकारी लापरवाही का नतीजा बताया और पीड़ित परिवार के दर्द पर संवेदना जताई. अब SIT की जांच से यह साफ होने की उम्मीद है कि इस हादसे के पीछे कौन जिम्मेदार है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे.

