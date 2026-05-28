CM योगी आदित्यनाथ ने सिस्टम सुधारा तो भरा खजाना, यूपी आबकारी विभाग की इस साल हुई रिकॉर्ड कमाई

पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश का आबकारी राजस्व लगातार बढ़ा है. साल 2011-12 में विभाग को ₹8,139 करोड़ मिले थे, जो 2016-17 तक बढ़कर ₹14,273 करोड़ हो गए. जानें डिटेल्स...

उत्तर प्रदेश में आबकारी विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की शुरुआत में ही रिकॉर्ड कमाई की है. अप्रैल 2026 में विभाग को ₹5,251 करोड़ का राजस्व मिला, जबकि अप्रैल 2025 में यह ₹4,319 करोड़ था यानी सिर्फ एक साल में अप्रैल महीने के राजस्व में करीब ₹932 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है. अधिकारियों का कहना है कि यह बढ़ोतरी शराब की बिक्री बढ़ाने से नहीं, बल्कि सिस्टम को बेहतर और पारदर्शी बनाने से हुई है.

पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश का आबकारी राजस्व लगातार बढ़ा है. साल 2011-12 में विभाग को ₹8,139 करोड़ मिले थे, जो 2016-17 तक बढ़कर ₹14,273 करोड़ हो गए. लेकिन उस समय तय लक्ष्य के मुकाबले वसूली कम हो रही थी. 2016-17 में लक्ष्य का सिर्फ 74 प्रतिशत ही हासिल हो पाया था. इससे पता चलता था कि सिस्टम में गड़बड़ियां, राजस्व की चोरी और अवैध कारोबार जैसी समस्याएं थीं.

योगी सरकार में आबकारी विभाग में हुए बड़े बदलाव

साल 2017 में योगी आदित्यनाथ सरकार बनने के बाद आबकारी विभाग में कई बड़े बदलाव किए गए. लाइसेंस देने की प्रक्रिया ऑनलाइन की गई, शराब की सप्लाई पर डिजिटल नजर रखी गई, बारकोड और ट्रैकिंग सिस्टम शुरू किए गए और जिलों में अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई. साथ ही अवैध शराब और तस्करी के खिलाफ सख्त अभियान चलाए गए.

इन बदलावों का असर जल्द दिखने लगा. साल 2018-19 में पहली बार विभाग ने लक्ष्य से ज्यादा कमाई की और ₹23,928 करोड़ का राजस्व जुटाया. इसके बाद हर साल राजस्व बढ़ता गया. 2021-22 में ₹36,321 करोड़, 2022-23 में ₹41,252 करोड़, 2024-25 में ₹52,573 करोड़ और 2025-26 में रिकॉर्ड ₹57,722 करोड़ की कमाई हुई यानी 2016-17 के मुकाबले राजस्व लगभग चार गुना बढ़ गया.

यूपी सरकार का 'सिस्टम करेक्शन मॉडल'

अधिकारियों का कहना है कि यह सफलता सिस्टम करेक्शन मॉडल की वजह से मिली है. इसमें शराब की बिक्री बढ़ाने के बजाय राजस्व की चोरी रोकने, पारदर्शिता बढ़ाने और डिजिटल सिस्टम मजबूत करने पर ध्यान दिया गया. पहले ज्यादातर काम मैनुअल तरीके से होते थे, लेकिन अब काफी काम ऑनलाइन और डिजिटल हो चुके हैं. इससे भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों में कमी आई है.

एक्सपर्ट के मुताबिक, उत्तर प्रदेश का आबकारी मॉडल अब सिर्फ राजस्व बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पारदर्शी और तकनीक आधारित प्रशासन का अच्छा उदाहरण बन गया है. 2026-27 के शुरुआती आंकड़े बताते हैं कि अगर यही रफ्तार बनी रही, तो आने वाले समय में नए रिकॉर्ड बन सकते हैं.



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