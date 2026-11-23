सीएम योगी ने मां के नाम लिखी चिट्ठी में कहा कि मां की जगह कोई नहीं ले सकता है. मां की ममता दुनिया की सबसे सुंदर भावना है.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मां के निधन के बाद चिट्ठी लिखी है, जिसमें संन्यास के बाद मां से भिक्षा लेने वाले भावुक पल को भी याद किया है. योगी की पाती में सीएम ने लिखा कि जब मां ने उन्हें भगवा कपड़ों में घर के बाहर खड़ा देखा तो वो हैरान रह गई थीं.

सीएम योगी ने लिखा- संन्यास परंपरा के महत्वपूर्ण विधान के अनुसार, मैंने घर के बाहर खड़े होकर भिक्षा के लिए आवाज लगाई. आवाज सुनकर मां बाहर आईं तो उन्हें सहसा विश्वास ही नहीं हो पा रहा था. मां कुछ बोल पातीं, उससे पहले मैंने ही कहा- 'मां, भिक्षा दीजिए.'

मां बोलीं- घर में क्या कमी थीं, जो भीख मांग रहे हो?

भगवा कपड़ों में देखकर मां ने खुद को संभालते हुए कहा, 'बेटा, यह क्या हाल बना रखा है? घर में क्या कमी थी, जो भीख मांग रहे हो? मैंने उत्तर दिया- मां, संन्यास मेरा धर्म है. एक योगी की भूख भिक्षा से ही मिटेगी. मां, मैं यहां रहने नहीं, भिक्षा मांगने आया हूं. आप भिक्षा में जो कुछ देंगी, वही मेरे मनोव्रत को पूर्ण करेगा. मां की ममता ने संन्यासी बेटे के संकल्प का सम्मान किया.'

मां का न होना, घर की गहरी छांव हट जाने जैसा: CM

योगी की पाती में उन्होंने लिखा, 'मां के न होने का अर्थ केवल किसी व्यक्ति का जीवन में नहीं होना भर नहीं, यह भावनात्मक सुरक्षा, बिना शर्त प्यार और घर की एक गहरी छांव के हट जाने जैसा है. मेरी प्रथम गुरु, मुझे अक्षर ज्ञान देने वाली पूजनीय मां जब अनंत यात्रा पर निकल गईं तो मेरी आंखों के सामने वह दृश्य बरबस ही कौंध गया, जब मैं संन्यास ग्रहण करने के तीन वर्ष से भी अधिक समय बीत जाने पर भगवा वस्त्र में अपने घर की दहलीज के बाहर खड़ा था. गोरखपुर से पैदल की इस यात्रा में भावनाओं का ज्वार उमड़-घुमड़ रहा था.'

कुछ ऋण चुकाए नहीं जा सकते: CM योगी

मुख्यमंत्री ने लिखा कि कुछ ऋण ऐसे होते हैं, जो कभी चुकाए नहीं जा सकते. हां हम अपना कर्तव्य अवश्य निभा सकते हैं. सार्वजनिक जीवन में आने के बाद प्रदेश की मातृशक्ति के लिए यही कर्तव्य निभाने की कोशिश कर रहा हूं.

उन्होंने लिखा, 'यह पाती प्रत्येक मां के नाम है, जिनके बिना जीवन नहीं होता. हम-आप नहीं होते. प्राणी का कोई अस्तित्व नहीं होता. यह दुनिया नहीं होती. मां केवल जननी ही नहीं, जगत-जननी है. ईश्वर की जननी भी मां ही है.'

मां की जगह कोई नहीं ले सकता: CM

गोरक्ष पीठाधीश्वर ने चिट्ठी में लिखा कि आज फिर हर मां के स्मरण में नयन अश्रुपूरित हैं. प्रभु श्रीराम के वनगमन के समय मां कौशल्या का आशीर्वाद, मां की इच्छा से भगवान श्रीकृष्ण का मथुरा के कारावास से गोकुल जाना, मां के संस्कार से एक प्राणी का बालक ध्रुव, प्रह्लाद या मनुष्य हो जाना. मां वह है, जो हर किसी की जगह ले सकती है, लेकिन एक मां की जगह कोई नहीं ले सकता. मां की ममता दुनिया की सबसे सुंदर भावना है.

सीएम योगी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि प्रत्येक मां के प्रति सच्चा सम्मान यही होगा कि आज हर प्रदेशवासी यह संकल्प ले कि वह किसी निराश्रित मां का संबल बनेगा, किसी वंचित मां की पीड़ा को समझेगा और किसी दुखियारी मां के चेहरे पर मुस्कुराहट लाएगा.

CM योगी की मां का उत्तराखंड में निधन

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी का 91 साल की उम्र में निधन हो गया है. वह उत्तराखंड के पौड़ी जिले के पंचूर गांव में रहती थीं. उनका अंतिम संस्कार हरिद्वार के चंडीघाट पर किया गया. सीएम योगी ने मां को श्रद्धांजलि दी. इस दौरान वो काफी भावुक हो गए.

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