प्रयागराज (इलाहाबाद) हाईकोर्ट में शनिवार को आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में देश के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर सराहना की. कार्यक्रम में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के संबोधन का जिक्र करते हुए गवई ने कहा, 'मेघवाल जी ने कहा कि योगी जी देश के सबसे पावरफुल और कर्मठ मुख्यमंत्री हैं. मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं.' उन्होंने आगे जोड़ा कि प्रयागराज की धरती हमेशा से ताकतवर लोगों की रही है. योगी जी तो पावरफुल हैं ही.

मुख्य न्यायाधीश ने भारतीय संविधान की मजबूती पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि जब संविधान बनाया जा रहा था, तब कई लोगों को लगा कि यह बहुत ज्यादा संघात्मक या फिर एकात्मक है. लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने साफ कहा था कि यह संविधान दोनों के बीच संतुलन बनाता है. गवई ने बताया कि यह वही संविधान है जिसने भारत को हर चुनौती में एकजुट और मज़बूत बनाए रखा.

#WATCH | Prayagraj, Uttar Pradesh: Chief Justice of India BR Gavai says, "Meghwal ji (Law and Justice Minister) said that (CM) Yogi ji is the most powerful and hardworking CM of this country. I would like to say that Allahabad is the land of powerful people..." pic.twitter.com/V9ue9nOYaC