ब्रेकिंग न्यूज़

महाराष्ट्र के इस्लामपुर का नाम अब ईश्वरपुर

एक, दो नहीं बल्कि 7 सवारी... बाइक को देख हाथ जोड़कर खड़े हो गए पुलिसवाले, बोले- कहां थे प्रभु

Polluted Air में शील्ड की तरह काम करते हैं ये मास्क, खरीदने से पहले ये एक चीज जरूर कर लें चेक

'मैंने तुम्हारे लिए अपनी पत्नी को मार डाला...', PhonePe से खुला कातिल डॉक्टर का राज, गर्लफ्रेंड को भेजा था मैसेज

Bihar Election 2025: पहली बार वोट देने जा रहे हैं तो गांठ बांध लें ये 5 बातें, वरना हो सकती है दिक्कत

Bihar: लिट्टी-चोखा ही नहीं बिहार के ये 5 खास डिश भी हैं एकदम लाजवाब, एक तो सबका है फेवरेट

भारत से निकला और दुनियाभर में छाया... जानें हिंदुजा कैसे बना लंदन का सबसे अमीर परिवार

भारत

भारत

UP News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सौंपेंगे माफिया मुख्तार से खाली कराई गई जमीन पर बने फ्लैट की चाबी, जानें कौन होंगे अगले मालिक

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को डालीबाग स्थित माफिया मुख्तार अंसारी से खाली कराई गई जमीन पर बने ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स की चाबियां लाभार्थियों को सौंपेंगे. यह योजना एलडीए द्वारा सरदार पटेल आवास योजना के तहत चलाई गई है.

Latest News

राजा राम

Updated : Nov 04, 2025, 07:52 PM IST

UP News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सौंपेंगे माफिया मुख्तार से खाली कराई गई जमीन पर बने फ्लैट की चाबी, जानें कौन होंगे अगले मालिक

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

UP News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को हजरतगंज के पॉश इलाके डालीबाग में माफिया मुख्तार अंसारी से खाली कराई गई जमीन पर बने ईडब्ल्यूएस फ्लैट की चाबी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थियों को सौंपेंगे. सीएम योगी डीजीपी आवास के सामने एकता वन में आयोजित कार्यक्रम में लाभार्थियों को चाबी सौंपेंगे. यह फ्लैट सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना के तहत बनाए गए हैं. इनकी कुल संख्या 72 हैं. इन फ्लैट्स की कीमत 10.70 लाख रुपये है. बताते चलें, मंगलवार को लाटरी की प्रक्रिया संपन्न हो गई. 

माफिया के कब्जे से अवैध भूमि को खाली कराया गया

एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत प्रदेश भर में अभियान चलाकर माफिया के कब्जे से अवैध भूमि को खाली कराया गया था. इसी क्रम में सीएम योगी की मंशा के अनुरूप हजरतगंज के पॉश इलाके डालीबाग में माफिया मुख्तार के कब्जे से अवैध जमीन को मुक्त कराया गया था. सीएम योगी के निर्देश पर एलडीए की ओर से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए ईडब्ल्यूएस फ्लैट बनाए गए.डालीबाग में अवैध कब्जे से खाली कराई गई लगभग 2,322 वर्गमीटर भूमि पर एलडीए ने सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना लॉन्च की. 

एलडीए वीसी ने क्या बताया 

एलडीए वीसी ने बताया कि योजना में ग्राउंड प्लस थ्री स्ट्रक्चर के 3 ब्लॉक में 36.65 वर्गमीटर क्षेत्रफल के कुल 72 फ्लैट बनाए गए हैं. योजना की लोकेशन काफी प्राइम है. 20 मीटर चौड़ी बंधा रोड पर स्थित इस योजना से बालू अड्डा, 1090 चौराहा, नरही, सिकन्दरबाग एवं हजरतगंज चौराहा महज पांच से 10 मिनट की दूरी पर है. 

यह भी पढ़ें: भारत से निकला और दुनियाभर में छाया... जानें 'हिंदुजा' कैसे बना लंदन का सबसे अमीर परिवार

कितनी है कीमत 

ईडब्ल्यूएस श्रेणी के इन भवनों की कीमत 10.70 लाख रुपए रखी गई है. योजना में स्वच्छ जल और विद्युत आपूर्ति, सुरक्षा व्यवस्था व दो पहिया वाहनों के लिए पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था की गई है. यहां पर बाह्य विकास कार्य जैसे रोड और पार्क का निर्माण भी किया है. उन्होंने बताया कि मंगलवार को लॉटरी प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को डीजीपी आवास के सामने एकता वन में आयोजित कार्यक्रम में लाभार्थियों को चाबी सौंपेंगे. सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना के भवनों के लिए 4 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 के मध्य ऑनलाइन पंजीकरण खोला गया था. सोमवार को पंजीकरण अवधि समाप्त होने तक लगभग 8000 लोगों ने पंजीकरण कराया. 

इनपुट-आईएएनएस

