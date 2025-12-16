FacebookTwitterYoutubeInstagram
Homeभारत

भारत

CM योगी आदित्यनाथ और Tata Group के चेयरमैन की मुलाकात, लखनऊ में टेक हब और 30 हजार IT जॉब्स का रोडमैप तैयार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सोमवार को टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन से मुलाकात की. जानें इस मीटिंग में किन बातों पर बनी सहमति...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Dec 16, 2025, 11:34 AM IST

CM योगी आदित्यनाथ और Tata Group के चेयरमैन की मुलाकात, लखनऊ में टेक हब और 30 हजार IT जॉब्स का रोडमैप तैयार

Yogi Adityanath Tata Group meeting

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सोमवार को टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन से मुलाकात की. इस मुलाकात में उत्तर प्रदेश में टाटा ग्रुप के प्रोजेक्ट्स, विस्तार  और नए इन्वेस्टमेंट प्रस्तावों पर बातचीत हुई. इस बैठक में एआई, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा विनिर्माण, ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, ईवी, पर्यटन, कौशल विकास और डिजिटल अर्थव्यवस्था सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को लेकर सहमति बनी.

बैठक के दौरान टाटा संस के चेयरमैन ने राजधानी लखनऊ में एआई सिटी विकसित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया. यह प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फील्ड में ग्लोबल हब के रूप में स्थापित करने में अहम भूमिका निभाएगी. एआई सिटी के माध्यम से प्रदेश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा और भविष्य की तकनीकों पर आधारित हजारों नए रोजगार अवसर सृजित होंगे. इसके साथ ही गोरखपुर में 48 करोड़ रुपये से तैयार हो रहे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कार्य की प्रगति पर भी चर्चा हुई जिससे विशेष रूप से पूर्वांचल के युवाओं को उन्नत तकनीकी प्रशिक्षण और अवसर प्राप्त होंगे. 

IIT कानपुर युवाओं की करवाएगा ट्रेनिंग

टाटा ग्रुप ने अवगत कराया कि आईआईटी कानपुर के साथ किए गए एमओयू के माध्यम से एआई, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, 3डी प्रिंटिंग, ड्रोन और स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा. यह पहल प्रदेश में स्किल डेवलपमेंट और इंडस्ट्री-रेडी वर्कफोर्स तैयार करने में सहायक होगी.

बैठक में टाटा संस के मुखिया की ओर से प्रदेश में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) की स्थापना को लेकर भी विचार-विमर्श हुआ, साथ ही टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की लखनऊ, नोएडा और वाराणसी इकाइयों के विस्तार पर भी सहमति बनी. टीसीएस की लखनऊ और नोएडा यूनिट में कार्यबल को 16,000 से बढ़ाकर 30,000 किए जाने का प्रस्ताव राज्य के डिजिटल टैलेंट पूल को नई मजबूती प्रदान करेगा.

इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में भी विकास

इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की तेजी से विकसित होती क्षमता को देखते हुए टाटा ग्रुप ने मोबाइल उपकरणों, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और दूसरे हाई-टेक उत्पादों के निर्माण में निवेश बढ़ाने की इच्छा जताई. इस संदर्भ में टाटा समूह द्वारा इंटेल के साथ किए गए एमओयू का उल्लेख करते हुए प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को और मजबूत करने पर चर्चा हुई. इसके साथ ही इलेक्ट्रिक बसों, ईवी और दूसरे वाहनों के नए मॉडलों के निर्माण में भी सहयोग और निवेश विस्तार पर सहमति बनी.

बैठक में उत्तर प्रदेश के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को लेकर भी विस्तृत विचार-विमर्श हुआ. टाटा समूह ने झांसी सहित प्रदेश के विभिन्न रक्षा औद्योगिक नोड्स में ड्रोन, मिसाइल और रक्षा वाहनों के निर्माण के लिए निवेश बढ़ाने का प्रस्ताव रखा. झांसी में बीडा के अंतर्गत परियोजना विस्तार की जानकारी साझा करते हुए टाटा समूह ने मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप प्रदेश की रक्षा प्राथमिकताओं में पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया.

सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा?

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार निवेशकों को स्थिर नीति, पारदर्शी व्यवस्था और अनुकूल कारोबारी वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने विश्वास जताया कि टाटा समूह के साथ यह बहुआयामी सहयोग राज्य की अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन और तकनीकी आत्मनिर्भरता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा. मुख्यमंत्री और टाटा संस के चेयरमैन के बीच हुई यह बैठक उत्तर प्रदेश को ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बनाने के संकल्प की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध होगी.

