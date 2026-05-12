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CM बनते ही एक्शन में आए विजयः राज्य की 700 से ज्यादा शराब दुकानें होंगी बंद, क्यों लिया ये फैसला

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने पद संभालते ही पहला बड़ा एक्शन लिया है. उन्होंने राज्य की 717 शराब दुकानों को बंद करने का फैसला किया है.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : May 12, 2026, 11:37 AM IST

CM बनते ही एक्शन में आए विजयः राज्य की 700 से ज्यादा शराब दुकानें होंगी बंद, क्यों लिया ये फैसला

थलपति विजय ने धार्मिक स्थलों और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के आसपास संचालित हो रही शराब दुकानों को बंद करने का फैसला किया है.

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तमिलनाडु के नए नवेले मुख्यमंत्री एस जोसेफ विजय, हां यही थलपति विजय का ऑफिशियल नाम है, पद संभालते ही एक्शन में आ गए हैं. उन्होंने दो हफ्ते के अंदर राज्य की 717 शराब दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है. ये वो शराब दुकाने हैं जो धार्मिक स्थलों, स्कूल-कॉलेजों और बस स्टैंड के 500 मीटर के दायरे में संचालित हो रही थीं. 

तमिलनाडु में शराब की बिक्री पूरी तरह से राज्य सरकार के कंट्रोल में है. तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन (TASMAC) फिलहाल राज्य में 4765 शराब की दुकानों का संचालन करता है. पद संभालते ही CM विजय ने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वो ऐसी शराब दुकानों की पहचान करें, जो मंदिर, मस्जिद, चर्च, स्कूल, कॉलेज और बस स्टैंड के आसपास संचालित हो रहे हैं. सर्वे में ऐसी 717 शराब दुकानों का पता चला, इनमें से 276 शराब दुकानें धार्मिक स्थलों के पास, 186 दुकानें शैक्षणिक संस्थानों के करीब और 255 दुकानें बस स्टैंड्स के आसपास संचालित हो रही हैं. CM विजय ने 15 दिन के अंदर इन सबको बंद करने का आदेश दिया है.

CM विजय ने 10 मई को ली शपथ

मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने 10 मई को पद की शपथ ली. 4 मई को आए चुनाव नतीजों में उनकी पार्टी TVK सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी. 234 सीटों की विधानसभा की 108 सीटें विजय की पार्टी ने जीती थी. नतीजों के जारी होते ही कांग्रेस ने अपनी पांच सीटों के साथ विजय को अपना समर्थन दे दिया था. लेकिन, 6 और विधायकों का बहुमत जुटाने में विजय को 5 दिन का वक्त लग गया.

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मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही विजय ने ऐलान किया था कि वो झूठे वादे नहीं करेंगे और सोशल जस्टिस की दिशा में काम करेंगे. मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने 200 यूनिट तक मुफ्त में बिजली देने का ऐलान किया था. इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा की दिशा में कदम उठाने की बात अपने पहले भाषण में की थी.

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