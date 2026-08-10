विधानसभा मॉनसून सत्र के दौरान सीएम रेखा गुप्ता की बेटियों को बड़ी सौगात, इस साल 1.40 लाख छात्राओं को मिलेगी साइकिल

दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने 'विद्या वाहिनी योजना' के तहत 9वीं कक्षा की 200 छात्राओं को साइकिलें बांटीं हैं.

दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने 'विद्या वाहिनी योजना' के तहत 9वीं कक्षा की 200 छात्राओं को साइकिलें बांटीं हैं. ये पहल दिल्ली सरकार के उस बड़े विज़न को दिखाती है, जिसका मकसद लड़कियों की शिक्षा में आने वाली रोज़मर्रा की रुकावटों को दूर करना, स्कूलों तक उनकी पहुंच बेहतर बनाना और युवा छात्राओं को ज़्यादा आत्मविश्वास और आज़ादी के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखने में सक्षम बनाना है. इस साल, दिल्ली भर में 9वीं कक्षा की 1.40 लाख लड़कियों को इस योजना के तहत साइकिलें मिलेंगी, जिससे दिल्ली की हर बेटी की शिक्षा, आवाजाही और सशक्तिकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता और मज़बूत होगी.

एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को 'विद्या वाहिनी' योजना शुरू की और अलग-अलग सरकारी स्कूलों की 9वीं कक्षा की 3,000 से ज़्यादा छात्राओं को साइकिलें बांटीं. पूर्वी विनोद नगर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि 'विद्या वाहिनी' योजना के तहत, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली लगभग 1.40 लाख छात्राओं को चरणबद्ध तरीके से मुफ़्त साइकिलें दी जाएंगी.

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, उन्होंने छात्रों से बातचीत भी की और उनसे उनकी पढ़ाई, भविष्य की उम्मीदों और सपनों के बारे में पूछा. उन्होंने कहा, "ये कार्यक्रम नारी शक्ति और शिक्षा के ज़रिए हर बेटी को सशक्त बनाने के सामूहिक संकल्प का जश्न है." मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि साइकिल सिर्फ़ आने-जाने का साधन नहीं है. बल्कि ये आज़ादी, आत्मविश्वास, सम्मान, आत्मनिर्भरता और अवसर का प्रतीक है.

उन्होंने कहा कि साइकिल सिर्फ़ एक तोहफ़ा नहीं, बल्कि एक नए सफ़र की शुरुआत है. उन्होंने छात्रों से लगन और अनुशासन के साथ पढ़ाई करने, अपनी साइकिल का ज़िम्मेदारी से इस्तेमाल करने, ट्रैफ़िक नियमों का पालन करने और हमेशा सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देने की अपील की.