80th Independence Day पर CM रेखा गुप्ता का बड़ा बयान, बोलीं- दिल्ली निभाएगी विकसित भारत में अहम भूमिका

80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि 'विकसित भारत 2047' का राष्ट्रीय संकल्प आज प्रत्येक राज्य, प्रत्येक शहर और प्रत्येक नागरिक का संकल्प बन चुका है.

80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि 'विकसित भारत 2047' का राष्ट्रीय संकल्प आज प्रत्येक राज्य, प्रत्येक शहर और प्रत्येक नागरिक का संकल्प बन चुका है. उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व तथा दिल्ली के प्रति उनके निरंतर मार्गदर्शन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से दिल्ली विकसित भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. उन्होंने कहा कि दिल्ली केवल देश की राजधानी ही नहीं, बल्कि भारत की लोकतांत्रिक चेतना, सांस्कृतिक विविधता, आर्थिक ऊर्जा और राष्ट्रीय आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है. इसलिए दिल्ली का विकास केवल दिल्लीवासियों तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र की प्रतिष्ठा से जुड़ा विषय है.

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि विकसित भारत की दिशा में अग्रणी भूमिका निभाने वाला पहला राज्य दिल्ली होगा. उन्होंने कहा कि दिल्ली आज "Active, Attentive and Attractive" बनकर विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है.

पीएम मोदी को लेकर क्या बोली सीएम रेखा गुप्ता

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पीएम मोदी को लेकर एक्स पोस्ट में लिखा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वदेशी आज आत्मनिर्भर भारत का आत्मविश्वास बन चुका है. हमारे व्यापारी, उद्यमी और एमएसएमई केवल कारोबार नहीं बढ़ा रहे, वो परिवारों की खुशहाली, युवाओं के रोजगार और भारत की आर्थिक शक्ति को मजबूत कर रहे हैं. दिल्ली सरकार भी उनके इस परिश्रम के साथ मजबूती से खड़ी है. सिंगल विंडो सिस्टम, सेल्फ-सर्टिफिकेशन और डीम्ड अप्रूवल जैसे सुधारों के जरिए पुरानी जटिल मंजूरी व्यवस्था को सरल बनाया जा रहा है, ताकि व्यापारी का समय दफ्तरों के चक्कर में नहीं, बल्कि अपने कारोबार और सपनों को आगे बढ़ाने में लगे."