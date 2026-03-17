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CM Rekha Gupta ने किया निर्मल छाया कॉम्प्लेक्स का दौरा, लॉन्च किया जुवेनाइल जस्टिस पोर्टल

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने निर्मल छाया कॉम्प्लेक्स का दौरा कर महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण एवं कल्याण के लिए चल रही विभिन्न पहलों का जायजा लिया है.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Mar 17, 2026, 05:12 PM IST

CM Rekha Gupta ने किया निर्मल छाया कॉम्प्लेक्स का दौरा, लॉन्च किया जुवेनाइल जस्टिस पोर्टल

रेखा गुप्ता

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मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने निर्मल छाया कॉम्प्लेक्स का दौरा कर महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण एवं कल्याण के लिए चल रही विभिन्न पहलों का जायजा लिया है.. दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने महिला हाट, समर्थ आंगनवाड़ी और संकल्प हब में कार्यरत महिलाओं से संवाद किया. मुख्यमंत्री ने उनकी मेहनत, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर बनने के प्रयासों की सराहना करते हुए उनके कार्य को अत्यंत प्रेरणादायक बताया.

मुख्यमंत्री ने परिसर में बच्चों से भी बातचीत की और उनकी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें स्कूल बैग तथा आवश्यक शैक्षणिक सामग्री भेंट की. साथ ही माताओं को बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्वास्थ्य किट भी प्रदान की गईं.

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की समर्पित सेवा और योगदान को सम्मान देते हुए मुख्यमंत्री ने उन्हें प्रोत्साहन राशि प्रदान की. इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने जुवेनाइल जस्टिस मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन पोर्टल का भी शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य बाल कल्याण प्रणाली को सुदृढ़ करना तथा बाल संरक्षण सेवाओं के क्रियान्वयन में अधिक पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करना है.

लॉन्च किया जुवेनाइल जस्टिस पोर्टल

दौरे के अंत में मुख्यमंत्री ने जुवेनाइल जस्टिस मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन पोर्टल का लॉन्च किया. इस पोर्टल का उद्देश्य बाल संरक्षण सेवाओं को और मजबूत बनाना, साथ ही सिस्टम में पारदर्शिता और कार्यक्षमता बढ़ाना है, ताकि बच्चों के हितों की बेहतर तरीके से रक्षा की जा सके.

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