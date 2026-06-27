कोचिंग संस्थानों को CM रेखा गुप्ता का अल्टीमेटम, दिल्ली सरकार लाएगी नया कानून

CM Rekha Gupta: दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कोचिंग संस्थानों को अल्टीमेटम दे दिया है. उन्होंने साफ तौर पर बता दिया है कि इस बार लापरवाही बिल्कुल भी बर्दास्त नहीं की जाएगी और उन कोचिंग संस्थानों पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी.

दिल्ली से लेकर सूरत और लखनऊ समेत कई राज्यों-शहरों में कोचिंग संस्थानों पर आग लगने के हादसे हो रहे हैं. लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कोचिंग संस्थानों को अल्टीमेटम दे दिया है. उन्होंने साफ तौर पर बता दिया है कि इस बार लापरवाही बिल्कुल भी बर्दास्त नहीं की जाएगी और उन कोचिंग संस्थानों पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी. उनका कहना है कि कोचिंग संस्थानों पर अगर व्यवस्थाएं नहीं होंगी, तो उन्हें डायरेक्ट सील किया जाएगा.

सीएम रेखा गुप्ता ने दिया अल्टीमेटम

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, "एक महीना, बस एक महीने का टाइम है. दिल्ली में जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, 900 या 1000 नंबर्स से मतलब नहीं है. मतलब है बच्चों की जान से, उनकी सेफ्टी और सेक्यूरिटी से. जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जिनके पास फायर ऑडिट नहीं है, जिनके पास सुरक्षा उपकरण और जिनकी बिल्डिंग में सुरक्षा व्यवस्थाएं नहीं है. अगर आप नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो उन्हें सील कर दिया जाएगा. हाई कोर्ट के कमिटी की फाइंडिंग के अनुसार, हम एक नियम लाने वाले हैं, ताकि दिल्ली में हर एक कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे लाखों बच्चों की लाइफ को सेफ किया जा सके और उन्हें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए."

Delhi: Chief Minister Rekha Gupta says, "There is a one-month timeframe for all the coaching institutes operating in Delhi. Whether they number 900 or 1,000—the number doesn't matter. What matters is the lives of the children, their safety, and their security. All coaching… pic.twitter.com/9bQLfEJwjL — IANS (@ians_india) June 27, 2026

बच्चों से भी की खास अपील

सीएम रेखा गुप्ता ने बच्चों से खास अपील करते हुए कहा, "साथ ही उन्होंने छात्राओं से अपील की है कि अगर उनका कोचिंग संस्थान असुरक्षित है, तो वो इसकी सूचना सरकार को संदेश, ईमेल या फोन के माध्यम से दें, ताकि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके."

कई बार कोचिंग संस्थानों में हो चुके हैं हादसे

दिल्ली के मुखर्जी नगर में 2023 एक हादसा हुआ था, जहां कोचिंग संस्थान में आग लग गई थी. उसके बाद साल 2024 में दिल्ली की बेसमेंट में पानी भरने से कई कोचिंग छात्रों की जान जोखिम में पड़ गई थी. हाल ही में यूपी की राजधानी लखनऊ के अलीगंज में बड़ा हादसा हुआ, जहां 15 छात्राओं की जान चली गई. इंस्टिट्यूट में भीषण आग लग गई थी और वहां उचित आपातकालीन निकास नहीं था, जिसकी वजह से छात्रों की जान चली गई थी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से