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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

कोचिंग संस्थानों को CM रेखा गुप्ता का अल्टीमेटम, दिल्ली सरकार लाएगी नया कानून

CM Rekha Gupta: दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कोचिंग संस्थानों को अल्टीमेटम दे दिया है. उन्होंने साफ तौर पर बता दिया है कि इस बार लापरवाही बिल्कुल भी बर्दास्त नहीं की जाएगी और उन कोचिंग संस्थानों पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Jun 27, 2026, 08:30 PM IST

कोचिंग संस्थानों को CM रेखा गुप्ता का अल्टीमेटम, दिल्ली सरकार लाएगी नया कानून

CM Rekha Gupta (Photo X)

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दिल्ली से लेकर सूरत और लखनऊ समेत कई राज्यों-शहरों में कोचिंग संस्थानों पर आग लगने के हादसे हो रहे हैं. लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कोचिंग संस्थानों को अल्टीमेटम दे दिया है. उन्होंने साफ तौर पर बता दिया है कि इस बार लापरवाही बिल्कुल भी बर्दास्त नहीं की जाएगी और उन कोचिंग संस्थानों पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी. उनका कहना है कि कोचिंग संस्थानों पर अगर व्यवस्थाएं नहीं होंगी, तो उन्हें डायरेक्ट सील किया जाएगा. 

सीएम रेखा गुप्ता ने दिया अल्टीमेटम

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, "एक महीना, बस एक महीने का टाइम है. दिल्ली में जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, 900 या 1000 नंबर्स से मतलब नहीं है. मतलब है बच्चों की जान से, उनकी सेफ्टी और सेक्यूरिटी से. जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जिनके पास फायर ऑडिट नहीं है, जिनके पास सुरक्षा उपकरण और जिनकी बिल्डिंग में सुरक्षा व्यवस्थाएं नहीं है. अगर आप नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो उन्हें सील कर दिया जाएगा. हाई कोर्ट के कमिटी की फाइंडिंग के अनुसार, हम एक नियम लाने वाले हैं, ताकि दिल्ली में हर एक कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे लाखों बच्चों की लाइफ को सेफ किया जा सके और उन्हें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए."

बच्चों से भी की खास अपील

सीएम रेखा गुप्ता ने बच्चों से खास अपील करते हुए कहा,  "साथ ही उन्होंने छात्राओं से अपील की है कि अगर उनका कोचिंग संस्थान असुरक्षित है, तो वो इसकी सूचना सरकार को संदेश, ईमेल या फोन के माध्यम से दें, ताकि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके."

कई बार कोचिंग संस्थानों में हो चुके हैं हादसे

दिल्ली के मुखर्जी नगर में 2023 एक हादसा हुआ था, जहां कोचिंग संस्थान में आग लग गई थी. उसके बाद साल 2024 में दिल्ली की बेसमेंट में पानी भरने से कई कोचिंग छात्रों की जान जोखिम में पड़ गई थी. हाल ही में यूपी की राजधानी लखनऊ के अलीगंज में बड़ा हादसा हुआ, जहां 15 छात्राओं की जान चली गई. इंस्टिट्यूट में भीषण आग लग गई थी और वहां उचित आपातकालीन निकास नहीं था, जिसकी वजह से छात्रों की जान चली गई थी. 

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