FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

शरद पवार की तबीयत बिगड़ी. मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया, शरद पवार की हालत स्थिर, डॉक्टर्स की निगरानी में हैं.

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Horoscope 28 February: आज करियर, पैसा और रिश्तों में किस राशि का चमकेगा भाग्य? पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल

आज करियर, पैसा और रिश्तों में किस राशि का चमकेगा भाग्य? पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल

'क्यों बदले 160 से ज्यादा मोबाइल?', केजरीवाल के ईमानदार वाले दावे पर CM रेखा गुप्ता का हमला

'क्यों बदले 160 से ज्यादा मोबाइल?', केजरीवाल के ईमानदार वाले दावे पर CM रेखा गुप्ता का हमला

‘देखो मेरी दिल्ली’... दिल्ली में CM रेखा गुप्ता ने दिखाई डबल डेकर पर्यटक बस को हरी झंडी, जानिए कहां से मिलेगी टिकट

‘देखो मेरी दिल्ली’... दिल्ली में CM रेखा गुप्ता ने दिखाई डबल डेकर पर्यटक बस को हरी झंडी, जानिए कहां से मिलेगी टिकट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
कोलोरेक्टल कैंसर का खतरा कैसे करें कम? AIIMS-ट्रेंड डॉक्टर ने दी ये 5 जरूरी सलाह

कोलोरेक्टल कैंसर का खतरा कैसे करें कम? AIIMS-ट्रेंड डॉक्टर ने दी ये 5 जरूरी सलाह

क्या IRCTC के लॉग-इन से खुल जाएगा RailOne App? जानें पूरा प्रोसेस

क्या IRCTC के लॉग-इन से खुल जाएगा RailOne App? जानें पूरा प्रोसेस

शॉपिंग, सफाई और प्यार... क्या बला है Choremance? इस नए डेटिंग ट्रेंड के बारे में कितना जानते हैं आप

शॉपिंग, सफाई और प्यार... क्या बला है Choremance? इस नए डेटिंग ट्रेंड के बारे में कितना जानते हैं आप

Homeभारत

भारत

'क्यों बदले 160 से ज्यादा मोबाइल?', केजरीवाल के ईमानदार वाले दावे पर CM रेखा गुप्ता का हमला

सीएम रेखा गुप्ता ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि इस फैसले को ‘क्लीन चिट’ बताकर जनता को गुमराह करने की कोशिश न करें. सच्चाई का फैसला होकर रहेगा.

Latest News

रईश खान

Updated : Feb 27, 2026, 10:20 PM IST

'क्यों बदले 160 से ज्यादा मोबाइल?', केजरीवाल के ईमानदार वाले दावे पर CM रेखा गुप्ता का हमला

सीएम रेखा गुप्ता और अरविंद केजरीवाल (file photo)

Source: IANS

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की जनता के गुनाहगार हैं. मुख्यमंत्री के अनुसार उनके कार्यकाल में सामने आए कथित शराब घोटाले के मामले में निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला अंतिम सत्य नहीं है, बल्कि यह केवल कानूनी प्रक्रिया का एक हिस्सा है. सच्चाई का फैसला होकर रहेगा, इसलिए श्री केजरीवाल घड़ियाली आंसू न बहाएं.

सीएम रेखा गुप्ता ने स्पष्ट कहा कि हम न्यायपालिका का पूरा सम्मान करते हैं और अदालतों के निर्णयों का आदर करते हैं. इस फैसले को ‘क्लीन चिट’ बताकर जनता को गुमराह कर रही है. उन्होंने कहा कि अदालत ने अपने आदेश में ‘साक्ष्य के अभाव’ की बात कही है. साक्ष्य पर्याप्त न होना और पूरी तरह बेगुनाह होना दो अलग बातें हैं. कानून की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है और मामला उच्च न्यायालय में जा सकता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि वह कुछ सीधा सवाल रखना चाहती हैं, जिनका जवाब दिल्ली की जनता को मिलना चाहिए.

उन्होंने प्रश्न किया कि अगर शराब नीति इतनी ही शानदार और राजस्व बढ़ाने वाली थी, तो जांच शुरू होते ही उसे वापस क्यों लिया गया. नई नीति रद्द कर पुरानी नीति पर यू-टर्न क्यों लिया गया. यदि नीति में कोई खामी नहीं थी तो उसे जारी क्यों नहीं रखा गया. मुख्यमंत्री ने कहा कि थोक मुनाफा पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत क्यों किया गया. इससे लाभ किसे हुआ. लाइसेंस संरचना में ऐसे बदलाव क्यों किए गए, जिन पर गंभीर सवाल उठे. किन परिस्थितियों में यह बदलाव किए गए और उनका वास्तविक लाभार्थी कौन था, इसका जवाब पूर्व मुख्यमंत्री को देना चाहिए.

200 दिन में 160 से ज्यादा मोबाइल क्यों बदलने पड़े?
उन्होंने कहा कि जांच के दौरान यह भी सामने आया कि लगभग 200 दिनों की अवधि में 160 से 170 मोबाइल फोन बदले गए. इतनी बड़ी संख्या में फोन बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ी. डिजिटल रिकॉर्ड को लेकर सवाल क्यों खड़े हुए? यदि छिपाने जैसा कुछ नहीं था तो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न ही क्यों हुईं? यह सब अपने आप में गंभीर संदेह पैदा करता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले अपने आदेशों में बड़े पैमाने पर धन लेन-देन के प्रथम दृष्टया संकेतों का उल्लेख किया था. इसी प्रकार दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी इस मामले को गंभीर माना था. मुख्यमंत्री के अनुसार जमानत मिलना क्लीन चिट नहीं होती. कानूनी प्रक्रिया में जमानत और दोषमुक्ति अलग-अलग बातें हैं.

रेखा गुप्ता ने कहा कि CAG की रिपोर्ट में हजारों करोड़ रुपये के संभावित राजस्व नुकसान की बात सामने आई है. वह पैसा दिल्ली की जनता का है. जनता का भरोसा किसी भी सरकार की सबसे बड़ी पूंजी होता है. यदि उस भरोसे को ठेस पहुंची है तो जवाबदेही तय होना आवश्यक है. मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि कोई स्वयं को कट्टर ईमानदार कहता है, तो जांच से भागने के आरोप क्यों लगे. समन को नजरअंदाज करने की खबरें क्यों आईं. कट्टर ईमानदार नेता सवालों से भागता नहीं, बल्कि उनका सामना करता है और जवाब देता है.

उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ने अपना राजनीतिक फैसला पहले ही दे दिया है. अब न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. उच्च अदालतें साक्ष्यों की फिर से जांच करेंगी और तथ्य सामने आएंगे. हमें न्यायिक व्यवस्था पर पूरा विश्वास है. मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि कानून का सम्मान करना हम सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन जवाबदेही से कोई भी ऊपर नहीं है. सत्य सामने आएगा और अंतिम फैसला अभी बाकी है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कोलोरेक्टल कैंसर का खतरा कैसे करें कम? AIIMS-ट्रेंड डॉक्टर ने दी ये 5 जरूरी सलाह
कोलोरेक्टल कैंसर का खतरा कैसे करें कम? AIIMS-ट्रेंड डॉक्टर ने दी ये 5 जरूरी सलाह
क्या IRCTC के लॉग-इन से खुल जाएगा RailOne App? जानें पूरा प्रोसेस
क्या IRCTC के लॉग-इन से खुल जाएगा RailOne App? जानें पूरा प्रोसेस
शॉपिंग, सफाई और प्यार... क्या बला है Choremance? इस नए डेटिंग ट्रेंड के बारे में कितना जानते हैं आप
शॉपिंग, सफाई और प्यार... क्या बला है Choremance? इस नए डेटिंग ट्रेंड के बारे में कितना जानते हैं आप
किन डिग्रियों के दम पर NCERT के डायरेक्टर बने प्रोफेसर DP सकलानी? जानें एजुकेशन फील्ड में अबतक का करियर
किन डिग्रियों के दम पर NCERT के डायरेक्टर बने प्रोफेसर DP सकलानी? जानें एजुकेशन फील्ड में अबतक का करियर
Numerology: 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे हैं आप, आपके लिए नॉर्मल नहीं गुजरेगा मार्च का महीना!
Numerology: 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे हैं आप, आपके लिए नॉर्मल नहीं गुजरेगा मार्च का महीना!
MORE
Advertisement
धर्म
Holika Dahan Ke Upay:  होलिका दहन पर जरूर कर लें ये उपाय, करियर में सफलता के साथ कर्ज से मिलेगी मुक्ति
होलिका दहन पर जरूर कर लें ये उपाय, करियर में सफलता के साथ कर्ज से मिलेगी मुक्ति
Holika Dahan 2026: प्रदोष काल में किया जाएगा होलिका दहन, भद्रा नहीं डालेगी बाधा, जानें सही मुहूर्त और पूजा का महत्व
प्रदोष काल में किया जाएगा होलिका दहन, भद्रा नहीं डालेगी बाधा, जानें सही मुहूर्त और पूजा का महत्व
Chaitra Amavasya 2026: कब है चैत्र अमावस्या, जानें इसकी तारीख से लेकर पितरों का आशीर्वाद पाने की विधि, नियम और महत्व
कब है चैत्र अमावस्या, जानें इसकी तारीख से लेकर पितरों का आशीर्वाद पाने की विधि, नियम और महत्व
Grah Gochar 2026:मार्च की शुरुआत के साथ होगा 5 ग्रहों का गोचर, इन राशियों के लोगों के करियर से लेकर लाइफ में होगा बड़ा चेंज
मार्च की शुरुआत के साथ होगा 5 ग्रहों का गोचर, इन राशियों के लोगों के करियर से लेकर लाइफ में होगा बड़ा चेंज
Money line in Palm: क्या आपकी हथेली में भी छिपा है करोड़पति बनने का राज? Palmistry के अनुसार ये 5 रेखाएं बनाती हैं राजयोग
क्या आपकी हथेली में भी छिपा है करोड़पति बनने का राज? Palmistry के अनुसार ये 5 रेखाएं बनाती हैं राजयोग
MORE
Advertisement