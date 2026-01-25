FacebookTwitterYoutubeInstagram
भारत

CM रेखा गुप्ता ने पेश किया 11 महीनों का रिपोर्ट कार्ड, गणतंत्र दिवस समारोह में किए कई बड़े ऐलान

गणतंत्र दिवस समारोह में सीएम रेखा गुप्ता ने जनता को अपनी सरकार के 11 महीने के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड सौंपा है साथ ही कई नई योजनाओं के बारे में जानकारी दी है.

सुमित तिवारी

Updated : Jan 25, 2026, 03:05 PM IST

गणतंत्र दिवस समारोह में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने भाषण में एक ओर भारत के संविधान निर्माताओं को याद किया. इतना ही नहीं उन्होंने जनता के सामने दिल्ली सरकार की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं की रणनीति भी रख दी. मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत डॉ. भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा की टीम को नमन करते हुए की. इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने वंदे मातरम का जिक्र करते हुए कहां कि इस बार हम अपने राष्ट्रगीत की 150 वीं बर्षगांठ मना रहे हैं. 

डॉ. हेडगेवार को किया याद

इस मौके पर उन्होंने कहा कि RSS की स्थापना का यह 100वां वर्ष है, इस अवसर पर उन्होंने डॉ. हेडगेवार को भी याद किया. दिल्ली के इतिहास पर बोलते हुए उन्होंने कहा, "दिल्ली भारत की आत्मा का प्रतिबिंब है. जिन्होंने इसे लूटा, वे खुद गायब हो गए, लेकिन दिल्ली हर बार ज्यादा अच्छी और सम्रद्धि हासिल की." 

जनता को सौंपा 11 महीने का रिपोर्ट कार्ड

उन्होंने आगे कहा, "जब हमारी सरकार ने 11 महीने पहले दिल्ली की कमान संभाली, तो हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती वह धूल और रुकावटें थीं जो सालों से सिस्टम पर जमा हो गई थीं. हमने इस स्थिति को बदलने और दिल्ली को एक नई दिशा देने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं. प्रधानमंत्री के 'सबका साथ, सबका विकास' के सिद्धांत के आधार पर हमने पिछले 11 महीनों में लोगों की भलाई के लिए कई फैसले लिए हैं, जिनका मकसद नागरिकों की ज़िंदगी में असली और सकारात्मक बदलाव लाना है."

इस मौके पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने जनकल्याण के लिए कई योजनाओं का भी ऐलान किया. 

50 अटल कैंटीन की शुरूआत

उन्होंने कहा कि दिल्ली में '50 अटल कैंटीन शुरू की गई, जहां 5 रुपये में खाना मिलता है. यहां हर दिन 50, 000 लोग भोजन करते हैं.  दिल्ली के सभी हॉस्पिटल को डिजिटाइज्ड किया जा रहा है. आयुष्मान भारत योजना पहले दिन से लागू की गई, जिससे अब तक 6.5 लाख लोग जुड़ चुके हैं.  300 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए गए हैं. 4000 नए डॉक्टरों और पेरामेडिक्स की वैकेंसी निकाली जा रही है.  शिक्षा के लिए बजट 21% रखा गया. दिल्ली में स्कूल फीस बढ़ाने से रोकने के लिए सरकार बिल लेकर आई है.'

नरेला में बनेगा एजुकेशन हब 

इसके आगे उन्होंने कहा कि '1300 करोड़ रुपये में नरेला में एजुकेशन हब का निर्माण किया जा रहा है. दिल्ली सरकार अपने खिलाड़ियों को मिलने वाली राशि पूरे देश में सबसे अधिक दे रही है. ओलंपिक में गोल्ड के लिए 7 करोड़, सिल्वर जीतने वाले को 5 करोड़ और ब्रॉन्ज जीतें वाले को 3 करोड़ देने का फैसला किया है. दिल्ली का कैपिटल एक्सपेंडिचर तीस हजार करोड़ का कर दिया गया है. अगले 3 वर्ष में दिल्ली को 11000 E-Bus मिले, इसकी व्यवस्था की गई है. दिल्ली के सभी ISBT को ठीक किया जाएगा. दिल्ली मेट्रो का बजट बढ़ाकर 5,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है. महिलाओं के साथ-साथ अब ट्रांसजेंडर समुदाय को भी फ्री बस यात्रा के लिए 'पिंक बस कार्ड' दिए जाएंगे. सुरक्षा के लिहाज से पूरी दिल्ली में 10,000 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे. तिहाड़ जेल को कहीं और शिफ्ट करने के प्लान पर भी दिल्ली सरकार काम कर रही है. दिल्ली के गांव के विकास के लिए 1700 करोड़ खर्च किए गए. दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में विकास के लिए 700 खर्च किए जा रहे हैं. दिल्ली में 10 नई गौशालाएं बनाने का काम किया जा रहा है.'

