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दिल्ली में Heat Wave से निपटने की तैयार CM रेखा गुप्ता, 1 से 4 बजे तक काम पर रोक, हर जगह पानी-ORS की व्यवस्था

CM Rekha Gupta on Heat Wave: दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने हीटवेव से निपटने के लिए अपनी तैयारी पूरी कर ली है और लू से बचाव के लिए एक बड़ा फैसला लिया है.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : May 02, 2026, 09:18 PM IST

दिल्ली में Heat Wave से निपटने की तैयार CM रेखा गुप्ता, 1 से 4 बजे तक काम पर रोक, हर जगह पानी-ORS की व्यवस्था

रेखा गुप्ता

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दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने हीटवेव से निपटने के लिए अपनी तैयारी पूरी कर ली है और लू से बचाव के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. सीएम ने 1 से 4 बजे तक काम पर रोक लगाने का फैसला किया है और साथ ही हर जगह पानी और ORS की व्यवस्था करवाने की घोषणा की है. मजदूरों को लेकर सीएम रेखा गुप्ता का ये फैसला सभी को पसंद आ रहा है. मजदूर चाहे सरकारी काम कर रहे हों या प्राइवेट काम कर रहे हों. अब उन्हें गर्मी से बचाव के लिए आराम मिलेगा. आइए जानते हैं कि रेखा गुप्ता ने और क्या-क्या कहा है.

हीट वेव (लू) का असर सभी लोगों पर पड़ता है, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत उन मजदूरों और श्रमिकों को होती है जो तेज धूप में काम करते हैं.

सरकार के निर्देशानुसार, दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक सभी मजदूरों को आराम दिया जाना जरूरी है, चाहे वो प्राइवेट में काम कर रहे हों या सरकारी काम में.

DTC की बसों में यात्रियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था की गई है. बस शेल्टर पर जल सेवक तैनात किए जा रहे हैं, जो लोगों को पानी और ORS देंगे.

अस्पतालों में हीट वेव से जुड़ी सभी जरूरी दवाइयां और इलाज की व्यवस्था कर दी गई है. अस्पतालों में ठंडे स्थान (कूलिंग एरिया) बनाए जा रहे हैं.

स्कूलों में भी बच्चों के लिए पानी और ORS की व्यवस्था पहले से कर ली गई है.

वॉलंटियर्स अलग-अलग जगहों पर कैप और कॉटन मफलर बांट रहे हैं, ताकि लोग खुद को गर्मी से बचा सकें.

Heat Wave Action Plan 2026 ऐसी शासन शैली का सशक्त उदाहरण बन रहा है, जो संकट आने से पहले तैयारी करती है और समय रहते तेज कार्रवाई सुनिश्चित करती है. 30+ अस्पतालों में Cool Rooms, 330 एम्बुलेंस अलर्ट मोड पर, स्कूलों में Water Bells, Water ATMs, Cooling Points, आश्रय स्थल और श्रमिकों के लिए संशोधित कार्य समय जैसी व्यवस्थाएं हर स्तर पर व्यापक तैयारी को दर्शाती हैं.

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