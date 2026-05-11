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महादेव की भक्ति में डूबीं CM रेखा गुप्ता, सोमनाथ पुनर्निर्माण के 75 साल पर दिल्ली के गौरी-शंकर मंदिर में की पूजा-अर्चना

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने चांदनी चौक स्थित प्राचीन गौरी-शंकर मंदिर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ की पूजा-अर्चना और जलाभिषेक किया. उन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 गौरवशाली वर्ष के पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित भव्य ‘अमृत पर्व’ कार्यक्रम में लाइव प्रसारण के माध्यम से शिरकत की...

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : May 11, 2026, 02:40 PM IST

महादेव की भक्ति में डूबीं CM रेखा गुप्ता, सोमनाथ पुनर्निर्माण के 75 साल पर दिल्ली के गौरी-शंकर मंदिर में की पूजा-अर्चना

CM Rekha Gupta Gauri Shankar Temple

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सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 गौरवशाली वर्ष के पूरा होने के उपलक्ष्य में सोमवार को देशभर में श्रद्धा और आस्था का विशेष माहौल देखने को मिला. इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर में पूरे विधि-विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान शिव की विशेष पूजा-अर्चना की. 'अमृत पर्व' के रूप में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम ने भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को एक बार फिर वैश्विक मंच पर स्थापित करने का संदेश दिया.

इस दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने चांदनी चौक स्थित प्राचीन गौरी-शंकर मंदिर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ की पूजा-अर्चना और जलाभिषेक किया. मंदिर परिसर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा और श्रद्धालुओं में खास उत्साह देखने को मिला. मुख्यमंत्री ने लाइव प्रसारण के माध्यम से सोमनाथ मंदिर में आयोजित भव्य ‘अमृत पर्व’ कार्यक्रम में भी सहभागिता की और इसे भारतीय संस्कृति एवं सनातन परंपरा का प्रेरणादायी क्षण बताया.

इस दौरान दिल्ली सरकार के कई वरिष्ठ नेता और मंत्री भी मौजूद रहे. कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह, मनजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने इस आध्यात्मिक आयोजन में भाग लिया.

सोमनाथ मंदिर में 'अमृत पर्व' का भव्य आयोजन

भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में अहम जगह रखने वाले सोमनाथ मंदिर में आयोजित 'अमृत पर्व' कार्यक्रम विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का केंद्र रहा. इस अवसर पर देश के 11 पवित्र तीर्थस्थलों से पवित्र जल लाकर एक विशेष कलश में संजोया गया. इससे भगवान शिव का दिव्य कुंभाभिषेक संपन्न कराया गया. प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में आयोजित इस अनुष्ठान ने देश की आध्यात्मिक एकता और सांस्कृतिक चेतना को नई ऊर्जा प्रदान की.

संघर्ष, आस्था और पुनर्जागरण का प्रतीक है सोमनाथ

सोमनाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारत की अटूट आस्था, सांस्कृतिक गौरव और पुनर्जागरण का जीवंत प्रतीक भी है. इतिहास में कई बार विदेशी आक्रमणों का सामना करने के बावजूद यह मंदिर बार-बार पुनर्निर्मित हुआ. 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी ने मंदिर पर आक्रमण कर इसे ध्वस्त करने का प्रयास किया था, लेकिन हर बार इसका पुनर्निर्माण भारतीय समाज की अदम्य आस्था और सनातन चेतना की शक्ति को दर्शाता रहा.

साल 1951 में पुनर्निर्मित वर्तमान सोमनाथ मंदिर भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की प्रतिबद्धता का सशक्त उदाहरण है. यह अवसर इस संदेश को भी पुनर्स्थापित करता है कि भारत की संस्कृति, श्रद्धा और सनातन चेतना को कभी पराजित नहीं किया जा सकता. प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज देश 'विकास भी और विरासत भी' के संकल्प के साथ आधुनिकता और परंपरा के संतुलन का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है.

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