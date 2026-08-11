मानसून सत्र में CM रेखा गुप्ता का बड़ा वादा, दिल्ली के बुनियादी ढांचे में होगा बड़ा सुधार

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि वर्तमान दिल्ली सरकार जवाबदेही, पारदर्शिता और परिणाम आधारित कार्यशैली के साथ राजधानी के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है.

दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में यमुना की सफाई, कूड़े के पहाड़ों के निस्तारण, सड़कों के सुधार, प्रदूषण नियंत्रण, जल और सीवर व्यवस्था सहित बुनियादी ढांचे के विकास पर अपेक्षित कार्य नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि संसाधन और बजट उपलब्ध होने के बावजूद उनका प्रभावी उपयोग नहीं किया गया.

दिल्ली के बुनियादी ढांचे में होगा बड़ा सुधार

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि वर्तमान दिल्ली सरकार जवाबदेही, पारदर्शिता और परिणाम आधारित कार्यशैली के साथ राजधानी के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य यमुना को स्वच्छ बनाना, प्रदूषण कम करना तथा सड़क, जल, सीवर, स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवहन जैसी मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाकर दिल्लीवासियों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराना है.

CAG को लेकर किया बड़ा खुलासा

दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार के गठन के बाद लंबित CAG रिपोर्टों को तत्काल विधानसभा के पटल पर रखा गया. उन्होंने बताया कि पिछले डेढ़ साल के दौरान सरकार ने 19 CAG रिपोर्टें सदन में प्रस्तुत की हैं, जिन पर नियमानुसार कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है और लोक लेखा समिति (PAC) भी उनका परीक्षण कर रही है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि CAG देश का सर्वोच्च संवैधानिक लेखा परीक्षण संस्थान है और उसकी रिपोर्टें सार्वजनिक धन के उपयोग तथा प्रशासनिक प्रक्रियाओं का तथ्यात्मक आकलन प्रस्तुत करती हैं. उन्होंने कहा कि इन रिपोर्टों में पहले की सरकार के कार्यकाल से संबंधित विभिन्न विभागों और योजनाओं में वित्तीय और प्रक्रियागत अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है. वर्तमान सरकार इन निष्कर्षों के आधार पर पारदर्शिता, जवाबदेही और आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है.