दिल्ली को प्रदूषण से राहत दिलाने की तैयारी, इलेक्ट्रिक बसों से यमुना सफाई तक, जानिए CM रेखा गुप्ता का एक्शन प्लान

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि वायु प्रदूषण और यमुना की गंदगी वर्षों की लापरवाही का नतीजा है. उनकी सरकार दीर्घकालिक और ठोस समाधान पर काम कर रही है.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वायु प्रदूषण और यमुना नदी की स्थिति को लेकर बड़ा बयान दिया है. न्यूज एजेंसी एएनआई से एक खास बातचीत में उन्होंने कहा कि ये समस्याएं अचानक पैदा नहीं हुईं, बल्कि वर्षों की गलत नीतियों और अल्पकालिक उपायों का नतीजा हैं. उन्होंने साफ किया कि उनकी सरकार केवल दिखावटी कदमों पर नहीं, बल्कि ऐसी योजनाओं पर काम कर रही है जिनसे स्थायी सुधार संभव हो सके. मुख्यमंत्री ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए नीतिगत कमी की बात कही.

पिछली सरकारों पर सीधा आरोप लगाया

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण और यमुना नदी की गंदगी को लेकर पिछली सरकारों पर सीधा आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि ये दोनों समस्याएं लीगेसी प्रॉब्लम हैं, जो सालों की अनदेखी और तात्कालिक फैसलों की वजह से आज गंभीर रूप ले चुकी हैं. मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि उनकी सरकार इन चुनौतियों से निपटने के लिए लंबी अवधि की ठोस रणनीति पर काम कर रही है. रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि GRAP, ऑड-ईवन, एंटी-स्मॉग गन और आर्टिफिशियल रेन जैसे उपायों को लेकर यह कहना गलत है कि वे पूरी तरह असफल रहे. उनके मुताबिक, ये कदम कभी भी स्थायी समाधान के रूप में नहीं लाए गए थे. प्रदूषण को केवल हवा तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता. इसके लिए धूल, पानी और कचरे पर एक साथ काम करना जरूरी है. मुख्यमंत्री ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकारें प्रचार पर ज्यादा और बुनियादी सुधारों पर कम ध्यान देती रहीं. उन्होंने कहा कि स्प्रिंकलर या स्मॉग गन जैसी व्यवस्थाएं सिर्फ थोड़े समय के लिए राहत दे सकती हैं, लेकिन असली जरूरत सार्वजनिक परिवहन, धूल नियंत्रण और बेहतर योजना की थी, जो पहले नहीं दिखी.

पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक करने का प्रयास

दिल्ली में वायु प्रदूषण के प्रमुख कारणों पर बात करते हुए रेखा गुप्ता ने वाहन उत्सर्जन, सड़क की धूल और कचरा प्रबंधन को जिम्मेदार बताया. उन्होंने कहा कि भले ही वाहन प्रदूषण को बड़ा कारण माना जाता है, लेकिन सार्वजनिक परिवहन को उतना मजबूत नहीं किया गया जितना किया जाना चाहिए था. मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार दिल्ली के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चरणबद्ध तरीके से पूरी तरह इलेक्ट्रिक बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है. उन्होंने कहा कि वर्तमान में दिल्ली में करीब 3,600 बसें हैं. सत्ता में आने के बाद उनकी सरकार ने 1,700 नई बसें जोड़ी हैं और दिसंबर 2026 तक यह संख्या 7,700 हो जाएगी. दिल्ली की कुल जरूरत 11,000 बसों की है, जिसे 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.

अनफिट वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई

उन्होंने मेट्रो विस्तार, मेट्रो स्टेशनों के आसपास ई-रिक्शा, ई-बाइक और साइकिल जैसी सुविधाओं को बढ़ावा देने की बात भी कही. इसके साथ ही प्रदूषण फैलाने वाले और अनफिट वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है. सड़क की धूल को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले एक विभाग सड़क बनाता था और दूसरा उसे फिर से खोद देता था. अब इस व्यवस्था को बदला जा रहा है. PWD और MCD के इंजीनियरों को साथ लाकर जवाबदेही और बेहतर तालमेल सुनिश्चित किया जा रहा है.

सरकार और जनता दोनों को मिलकर काम करना होगा

कचरे के पहाड़ों पर बोलते हुए रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली रोजाना करीब 11,000 मीट्रिक टन कचरा पैदा करती है. पहले इसका सही तरीके से निपटान नहीं हुआ, इसलिए लैंडफिल साइट्स पहाड़ बन गईं. उन्होंने दावा किया कि ओखला और भलस्वा लैंडफिल को 2026 तक साफ कर दिया जाएगा, जबकि गाजीपुर में थोड़ा और समय लग सकता है. यमुना नदी पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बिना ट्रीट किया गया सीवर, पशुओं का गोबर और औद्योगिक कचरा सीधे नालों के जरिए नदी में जा रहा था. उन्होंने बताया कि 37 पुराने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को अपग्रेड किया गया है और नालों की बड़े पैमाने पर डी-सिल्टिंग शुरू की गई है. इसके लिए फिनलैंड से लाई गई मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है. इसके अलावा, गोबर से बायोगैस बनाने की दिशा में भी कदम उठाए गए हैं. पहला प्लांट 600 टन गोबर प्रोसेस करेगा और आगे और प्लांट लगाए जाएंगे. अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि यमुना की सफाई रातों-रात नहीं हो सकती. ये हालात सालों में बिगड़े हैं, सुधार भी समय लेगा. सरकार और जनता दोनों को मिलकर काम करना होगा.

