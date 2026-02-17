FacebookTwitterYoutubeInstagram
Dead Sea Marathon 2026: तपती धूप में चिलचिलाते नमक पर दौड़े 8000 लोग, जानिए कहां हुई ये खतरनाक रेस

AI स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी... मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के 75 स्कूलों में 'सीएम श्री' प्रोजेक्ट किया लॉन्च

दिल्ली की सड़कों का होगा कायाकल्प, CM रेखा गुप्ता ने ₹802 करोड़ की परियोजना को दी मंजूरी

T20 वर्ल्ड कप 2026 में खेलने वाले 5 सबसे बूढ़े खिलाड़ी, एक ने 44 साल की उम्र में रचा इतिहास

बिना JEE पास किए पूरा होगा IIT में पढ़ाई का सपना, इन 5 कोर्स में ले सकते हैं एडमिशन

T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में इस गेंदबाज ने किए 700 शिकार

Homeभारत

भारत

AI स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी... मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के 75 स्कूलों में 'सीएम श्री' प्रोजेक्ट किया लॉन्च

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के स्कूली शिक्षा व्यवस्था में एक नए युग की शुरुआत हो गई है. 75 नए 'सीएम श्री' स्कूलों में AI आधारित स्मार्ट क्लासरूम से लेकर डिजिटल लाइब्रेरी तक सब मौजूद रहेगी.

Latest News

रईश खान

Updated : Feb 17, 2026, 08:46 PM IST

AI स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी... मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के 75 स्कूलों में 'सीएम श्री' प्रोजेक्ट किया लॉन्च

CM Rekha Gupta

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को सरोजनी नगर में सीएम श्री स्कूल का उद्घाटन किया. इस दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे. दिल्ली सरकार ने राजधानी के 75 स्कूलों में 'सीएम श्री स्कूल प्रोजेक्ट' लॉन्च किया. कार्यक्रम की अध्यक्षता दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री श्री आशीष सूद ने की.

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के स्कूली शिक्षा व्यवस्था में एक नए युग की शुरुआत हो रही है. 75 नए 'सीएम श्री' स्कूलों को हाई गुणवत्ता और मॉडर्न सुविधाओं से लैस प्राइवेट स्कूलों की तरह बनाया गया है. इन सरकारी स्कूलों में मध्यम वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चे अच्छी शिक्षा पा सकेंगे.

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य बच्चों को बेहतर क्लासरूम और बेहतर शिक्षा का अवसर प्रदान करना है. उन्होंने कहा कि सीएम श्री स्कूल विकसित भारत 2047 की नींव रखने वाले संस्थान हैं. जहां ज्ञान, कौशल और मानवीय दृष्टिकोण भी मिलेगा.

'सीएम श्री स्कूल' में मिलेंगी ये सुविधाएं

  • AI आधारित स्मार्ट क्लासरूम
  • करियर काउंसलिंग लैब
  • ICT लैब
  • डिजिटल लाइब्रेरी
  • मल्टी-सेक्टोरल कौशल लैब
  • Language Lab
  • समावेशी शिक्षा के लिए रिसोर्स रूम
  • प्रतियोगी परीक्षा तैयारी के लिए CM Shri Digital Portal

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के निरंतर मार्गदर्शन में दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था आधुनिक और स्मार्ट बन रही है.

T20 वर्ल्ड कप 2026 में खेलने वाले 5 सबसे बूढ़े खिलाड़ी, एक ने 44 साल की उम्र में रचा इतिहास
बिना JEE पास किए पूरा होगा IIT में पढ़ाई का सपना, इन 5 कोर्स में ले सकते हैं एडमिशन
T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में इस गेंदबाज ने किए 700 शिकार
राजनीति के बाद नीतीश कुमार के मंत्री की क्लासरूम में एंट्री, जानें किस कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर बने अशोक चौधरी और कितनी होगी सैलरी
एक्ट्रेस श्रीलीला ने किस मेडिकल कॉलेज से किया है MBBS? जानें यहां कैसे मिलता है एडमिशन और कितनी है फीस
