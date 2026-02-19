CM रेखा गुप्ता ने दी बड़ी सौगात, दिल्ली में शुरू की 25 नई अटल कैंटीन; अब 71 हुई इसकी संख्या

CM Rekha Gupta on Atal Canteen: दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने 25 नई अटल कैंटीन का शुभारंभ किया, जिसके बाद अब कैंटीन की संख्या 71 हो गई है.

दिल्ल‍ी के विभिन्न क्षेत्रों में माननीय उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना जी की गरिमामयी उपस्थिति में आज दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने 25 नई अटल कैंटीन का शुभारंभ किया. पिछली सरकार के 11 साल में कैंटीन फाइलों में ही अटक गई थी, लेकिन अब भाजपा सरकार के कार्यकाल के 1 साल के अंदर ही 71 अटल कैंटीन शुरू हो गई हैं. इससे देश की राजधानी में जरूरतमंद लोगों को भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा, क्योंकि अब सिर्फ 5 रुपये में उन्हें सम्मान के साथ स्वादिष्ठ भोजन मिल सकेगा.

इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा जी, कैबिनेट सहयोगी श्री आशीष सूद जी, विधायक श्री अनिल गोयल जी सहित स्थानीय गणमान्य जनों की उपस्थिति रही.

इस अवसर पर गीता कॉलोनी स्थित अटल कैंटीन में भोजन भी किया.

पिछली सरकार के 11 साल में कैंटीन फाइलों में ही अटके रहे और भाजपा सरकार के 1 साल में ही 71 अटल कैंटीन खोले जा चुके हैं. ये है हमारे काम करने की स्पीड और स्केल.

आज से इन अटल कैंटीन में 71 हजार थालियां प्रतिदिन परोसी जाएंगी.

ये अटल कैंटीन हर मेहनतकश का सम्मान है. वो लोग जो दिल्ली को बनाते हैं, उनके लिए गर्म और पौष्टिक भोजन की व्यवस्था है.

⁠श्रद्धेय अटल जी की प्रेरणा और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हम दिल्ली में 100 अटल कैंटीन खोल रहे हैं, ताकि देश की राजधानी में किसी भी जरूरतमंद को भूखे पेट न सोना पड़े और उन्हें सिर्फ ₹5 में सम्मान के साथ पौष्टिक भोजन मिले.

