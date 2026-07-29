CM रेखा गुप्ता ने दी लक्ष्मी योजना को मंजूरी, हर महीने महिलाओं को मिलेंगे 2500 रुपये; 1 अगस्त से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन

दिल्ली की सीएम ने मंगलवार 28 जुलाई, 2026 को कैबिनेट बैठक के बाद एक बड़ा ऐलान किया है. दिल्ली सरकार ने पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की सहायता योजना को मंजूरी दे दी है.

भारत की राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री ने मंगलवार 28 जुलाई, 2026 को कैबिनेट बैठक के बाद एक बड़ा ऐलान किया है. दिल्ली सरकार ने पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की सहायता योजना को मंजूरी दे दी है. हालांकि, इस योजना के लिए पात्र महिलाएं 1 अगस्त, 2026 से रजिस्ट्रेशन करवा सकती है. इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार ने कहा है कि जांच और मंजूरी के बाद उम्मीद है कि रक्षाबंधन के आसपास पहली किश्त महिलाओं को मिल जाएगी. आइए जानते हैं कि सीएम रेखा गुप्ता ने इस योजना की घोषणा करते हुए क्या कहा है.

दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह ₹2500 की आर्थिक सहायता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इस निर्णय के बाद कई महिलाएं दिल्ली सचिवालय पहुंचीं और मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता का आभार व्यक्त किया.

1 अगस्त से दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए पंजीकरण शुरू हो रहा है।



दिल्ली की सभी पात्र बहनों से मेरा आग्रह है कि पोर्टल पर अपना पंजीकरण अवश्य कराइए।



हर महीने ₹2,500 की यह सहायता राशि आपके आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को नई शक्ति देने का हमारा संकल्प है।… pic.twitter.com/u61evP94QV — Rekha Gupta (@gupta_rekha) July 29, 2026

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा, "आप सभी के स्नेह, विश्वास और आशीर्वाद के लिए दिल से आभार. 1 अगस्त से दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए पंजीकरण प्रारंभ हो रहा है. ये योजना नारी शक्ति के सम्मान, आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है."

उन्होंने आगे कहा, "आपके आशीर्वाद के साथ हमारी सरकार हर बेटी, हर बहन और हर परिवार के बेहतर भविष्य के लिए निरंतर समर्पित रहेगी. नारी सशक्तिकरण का ये अभियान पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ता रहेगा."

दिल्ली के विकास के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं सीएम

दिल्ली की मुख्यमंत्री ने सत्ता में आने के बाद से दिल्ली के विकास को लेकर ही बात की है. उन्होंने दिल्ली को और बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है. हालांकि, अब उन्होंने महिलाओं के सम्मान के लिए योजना का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि ये सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि इससे दिल्ली की बहनों को सम्मान और आत्मविश्वास मिलेगा.