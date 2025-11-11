FacebookTwitterYoutubeInstagram
Homeभारत

भारत

Delhi Blast: परिजनों को मिलेंगे 10 लाख रुपये, लाल किला ब्लास्ट पीड़ितों के लिए CM रेखा गुप्ता ने किया मुआवजे का ऐलान

लाल किले के पास हुए भीषण ब्लास्ट में 12 लोगों की मौत और 20 घायल हुए. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मृतकों के परिवारों को ₹10 लाख और घायलों के लिए मुआवजे के साथ निशुल्क इलाज की घोषणा की.

Latest News

राजा राम

Updated : Nov 11, 2025, 08:37 PM IST

Delhi Blast: परिजनों को मिलेंगे 10 लाख रुपये, लाल किला ब्लास्ट पीड़ितों के लिए CM रेखा गुप्ता ने किया मुआवजे का ऐलान

CM Rekha Gupta

Delhi Blast: दिल्ली में लाल किले के पास हुए भयावह ब्लास्ट ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है. इस दर्दनाक घटना में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि करीब 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं. दिल्ली सरकार ने त्वरित राहत देते हुए पीड़ितों के लिए आर्थिक सहायता का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह हमला बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और उनकी सरकार हर पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है. 

जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को ₹10 लाख

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि इस हादसे में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को ₹10 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी. वहीं, स्थायी रूप से विकलांग हुए लोगों को ₹5 लाख और गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को ₹2 लाख की राशि दी जाएगी. इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने सभी घायलों के इलाज और पुनर्वास की पूरी जिम्मेदारी लेने का वादा किया है. 

घटना की गहन जांच जारी 

रेखा गुप्ता ने कहा कि इस कठिन समय में सरकार हर संभव मदद सुनिश्चित करेगी ताकि किसी भी परिवार को इलाज या आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े. उन्होंने यह भी बताया कि प्रशासन की टीमें मौके पर तैनात हैं और घायलों को तत्काल अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. सरकार ने आदेश दिया है कि घायलों के लिए सर्वोत्तम चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराई जाए. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि दिल्ली की शांति और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है. प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां मिलकर इस घटना की गहन जांच कर रही हैं ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके. 

यह भी पढ़ें: Bihar Exit Poll 2025: 6 एग्जिट पोल्स में NDA की वापसी का अनुमान, क्या फिर से CM बनेंगे नीतीश कुमार?

अफवाहों से बचने की अपील

बहरहाल, लाल किले के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस ने इलाके को घेरकर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है. स्थानीय लोगों में डर और आक्रोश दोनों देखा जा रहा है. सरकार ने नागरिकों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील की है. 

