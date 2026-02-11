FacebookTwitterYoutubeInstagram
SP सांसद अफजाल अंसारी का बयान, ये देश किसी की जागीर नहीं, हमारे पुरखों ने भी कुर्बानी दी, हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं, हमारे पुरखों ने भी कुर्बानी दी- अफजाल अंसारी

दिल्ली की बेटियों के लिए CM रेखा गुप्ता की नई सौगात, मिलेगा 1 लाख रुपये तक का लाभ, जानें योजना की पूरी डिटेल

अमेरिका-भारत व्यापार समझौते में अहम बदलाव, व्हाइट हाउस ने हटाया 'दालों' का जिक्र, फैक्ट शीट में भी किया संशोधन

सार्वजनिक समारोहों में राष्ट्रगान 'जन गण मन' से पहले बजेगा राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्', सरकार ने जारी किया आदेश

महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल या दूध क्या चढ़ना शुभ? शिवपुराण का ये सच खोल देगा आपकी आंखें और दध की बर्बादी

OTT Trending: कांप जाएगी रूह! नेटफ्लिक्स पर फिर लौटा 4 साल पुरानी क्राइम थ्रिलर का खौफ, 109 मिनट तक थमी रहेंगी सांसें

आपकी सैलेरी कितनी है? अगर कोई पूछे ये सवाल तो जवाब देने का ये स्मार्ट फॉर्मूला समझ लें

भारत

दिल्ली की बेटियों के लिए CM रेखा गुप्ता की नई सौगात, मिलेगा 1 लाख रुपये तक का लाभ, जानें योजना की पूरी डिटेल

दिल्ली सरकार 31 मार्च को लाडली योजना बंद कर 1 अप्रैल से ‘दिल्ली लखपति बिटिया योजना’ शुरू करेगी. नई योजना में अधिक आर्थिक सहायता, बढ़ी आय सीमा और ग्रेजुएशन पर 1 लाख रुपये तक का लाभ मिलेगा.

राजा राम

Updated : Feb 11, 2026, 12:17 PM IST

दिल्ली सरकार ने बेटियों की शिक्षा और आर्थिक सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि 31 मार्च तक पुरानी 'लाडली योजना' को समाप्त कर दिया जाएगा और 1 अप्रैल से नई 'दिल्ली लखपति बिटिया योजना' शुरू की जाएगी. सरकार का कहना है कि नई योजना को ज्यादा प्रभावी और व्यावहारिक बनाया गया है ताकि कोई भी बेटी आर्थिक कारणों से अपनी पढ़ाई बीच में न छोड़े. 

यह पैसा सीधे आधार से जुड़े बैंक खाते में ट्रांसफर होगा

मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता में बताया कि वर्ष 2008 में शुरू हुई लाडली योजना के तहत अलग-अलग चरणों में कुल 36 हजार रुपये जमा किए जाते थे, जो मेच्योरिटी पर मिलते थे. हालांकि, बड़ी संख्या में खाते अनक्लेम्ड रह गए. नई सरकार बनने के बाद हजारों लाभार्थियों की पहचान कर बकाया राशि जारी की गई है. नई 'दिल्ली लखपति बिटिया योजना' के तहत अब कुल 56 हजार रुपये अलग-अलग चरणों में जमा किए जाएंगे. ब्याज के साथ यह राशि करीब 1 लाख रुपये तक पहुंच जाएगी. यह पैसा सीधे आधार से जुड़े बैंक खाते में ट्रांसफर होगा. राशि तब मिलेगी जब बेटी 21 वर्ष की हो जाएगी या अपनी ग्रेजुएशन अथवा डिप्लोमा की पढ़ाई पूरी कर लेगी. सरकार ने आय सीमा को भी बढ़ाया है. पहले जहां वार्षिक आय सीमा 1 लाख रुपये थी, अब इसे बढ़ाकर 1.20 लाख रुपये कर दिया गया है. एक परिवार की अधिकतम दो बेटियां इस योजना का लाभ उठा सकेंगी. 

यह भी पढ़ें: जीबी पंत अस्पताल में मिलेगी अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं, CM रेखा गुप्ता ने दी सीटी स्कैनर-कैथ लैब व न्यूरो आईसीयू की सौगात

योजना से जुड़ी कुछ शर्तें भी तय

योजना के लिए कुछ शर्तें भी तय की गई हैं, जिनमें दिल्ली में जन्म, पूरा टीकाकरण, मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ाई और 18 वर्ष से पहले विवाह न होना शामिल है. इस योजना के लिए 160 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त फंड देने का भरोसा भी दिया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना और उनकी उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

