दिल्ली की बेटियों के लिए CM रेखा गुप्ता की नई सौगात, मिलेगा 1 लाख रुपये तक का लाभ, जानें योजना की पूरी डिटेल

दिल्ली सरकार 31 मार्च को लाडली योजना बंद कर 1 अप्रैल से ‘दिल्ली लखपति बिटिया योजना’ शुरू करेगी. नई योजना में अधिक आर्थिक सहायता, बढ़ी आय सीमा और ग्रेजुएशन पर 1 लाख रुपये तक का लाभ मिलेगा.

दिल्ली सरकार ने बेटियों की शिक्षा और आर्थिक सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि 31 मार्च तक पुरानी 'लाडली योजना' को समाप्त कर दिया जाएगा और 1 अप्रैल से नई 'दिल्ली लखपति बिटिया योजना' शुरू की जाएगी. सरकार का कहना है कि नई योजना को ज्यादा प्रभावी और व्यावहारिक बनाया गया है ताकि कोई भी बेटी आर्थिक कारणों से अपनी पढ़ाई बीच में न छोड़े.

यह पैसा सीधे आधार से जुड़े बैंक खाते में ट्रांसफर होगा

मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता में बताया कि वर्ष 2008 में शुरू हुई लाडली योजना के तहत अलग-अलग चरणों में कुल 36 हजार रुपये जमा किए जाते थे, जो मेच्योरिटी पर मिलते थे. हालांकि, बड़ी संख्या में खाते अनक्लेम्ड रह गए. नई सरकार बनने के बाद हजारों लाभार्थियों की पहचान कर बकाया राशि जारी की गई है. नई 'दिल्ली लखपति बिटिया योजना' के तहत अब कुल 56 हजार रुपये अलग-अलग चरणों में जमा किए जाएंगे. ब्याज के साथ यह राशि करीब 1 लाख रुपये तक पहुंच जाएगी. यह पैसा सीधे आधार से जुड़े बैंक खाते में ट्रांसफर होगा. राशि तब मिलेगी जब बेटी 21 वर्ष की हो जाएगी या अपनी ग्रेजुएशन अथवा डिप्लोमा की पढ़ाई पूरी कर लेगी. सरकार ने आय सीमा को भी बढ़ाया है. पहले जहां वार्षिक आय सीमा 1 लाख रुपये थी, अब इसे बढ़ाकर 1.20 लाख रुपये कर दिया गया है. एक परिवार की अधिकतम दो बेटियां इस योजना का लाभ उठा सकेंगी.

यह भी पढ़ें: जीबी पंत अस्पताल में मिलेगी अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं, CM रेखा गुप्ता ने दी सीटी स्कैनर-कैथ लैब व न्यूरो आईसीयू की सौगात

योजना से जुड़ी कुछ शर्तें भी तय

#WATCH | Delhi CM Rekha Gupta says, "...We will close the Ladli scheme by 31st March and open a new scheme which will be named 'Delhi Lakhpati Bitiya Yojana'. Under this, we will provide benefits to two daughters of every family which resides in Delhi. In this, the amount will be… pic.twitter.com/zzYQzpZacu — ANI (@ANI) February 10, 2026

योजना के लिए कुछ शर्तें भी तय की गई हैं, जिनमें दिल्ली में जन्म, पूरा टीकाकरण, मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ाई और 18 वर्ष से पहले विवाह न होना शामिल है. इस योजना के लिए 160 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त फंड देने का भरोसा भी दिया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना और उनकी उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से