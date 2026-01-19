FacebookTwitterYoutubeInstagram
दिल्ली की इमरजेंसी व्यवस्था में होगा बड़ा बदलाव, अब हर संकट में सिर्फ 112 बनेगा मदद का भरोसा

भारत

दिल्ली की इमरजेंसी व्यवस्था में होगा बड़ा बदलाव, अब हर संकट में सिर्फ 112 बनेगा मदद का भरोसा

दिल्ली सरकार ने ERSS 2.0 के जरिए आपात सेवाओं को एकीकरण की शुरुआत कर दी है. अब किसी भी आपदा या संकट की स्थिति में नागरिकों को अलग-अलग नंबर नहीं, सिर्फ 112 डायल करना होगा.

राजा राम

Updated : Jan 19, 2026, 11:56 PM IST

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

राजधानी दिल्ली में आपातकालीन सेवाओं को तेज, सरल और तकनीक के अनुकूल बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम 2.0 को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके तहत अब किसी भी तरह की आपात स्थिति में नागरिकों को अलग-अलग हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल नहीं करना पड़ेगा. हर तरह की मदद के लिए अब एक ही नंबर 112 पर्याप्त होगा. 

आपात सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने का फैसला

अब तक पुलिस, फायर ब्रिगेड, एंबुलेंस, महिला और बाल सहायता, गैस या बिजली आपूर्ति जैसी सेवाओं के लिए अलग-अलग नंबर इस्तेमाल किए जाते थे. मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट के समय इतने ज्यादा नंबर लोगों के लिए परेशानी और देरी का कारण बनते थे. इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सभी आपात सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने का फैसला किया गया है. ERSS 2.0 एक आधुनिक और एकीकृत प्रणाली है, जिसमें फोन कॉल के अलावा मोबाइल ऐप, पैनिक बटन, एसएमएस और ऑनलाइन अलर्ट के जरिए भी मदद मांगी जा सकेगी. खास बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति बोलने की स्थिति में नहीं है, तब भी वह डिजिटल माध्यम से इमरजेंसी सिग्नल भेज सकता है. 

डिजिटल डैशबोर्ड के जरिए पूरे ऑपरेशन की निगरानी

इस नई व्यवस्था में जैसे ही 112 पर कॉल या अलर्ट प्राप्त होगा, सिस्टम अपने आप कॉल करने वाले की लोकेशन पहचान लेगा. इससे समय की बचत होगी और कंट्रोल रूम से सबसे नजदीकी पुलिस वैन, फायर ब्रिगेड या एंबुलेंस को तुरंत मौके पर भेजा जा सकेगा. सरकार का मानना है कि इससे शुरुआती एक घंटे यानी ‘गोल्डन ऑवर’ में राहत पहुंचाने की क्षमता काफी बढ़ जाएगी. दरअसल, ERSS 2.0 के तहत एक केंद्रीकृत कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां एक डिजिटल डैशबोर्ड के जरिए पूरे ऑपरेशन की निगरानी होगी. इसमें यह देखा जा सकेगा कि किस घटना पर कौन-सी टीम भेजी गई है और रिस्पॉन्स टाइम कितना है. जरूरत पड़ने पर तुरंत अतिरिक्त संसाधन भी लगाए जा सकेंगे. 

यह भी पढ़ें: Nitin Nabin: जेपी नड्डा के बाद नितिन नबीन को BJP की कमान, निर्विरोध चुने गए पार्टी अध्यक्ष

मौजूदा सभी इमरजेंसी नंबरों को 112 से जोड़ा जाएगा

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सिस्टम को चरणों में लागू किया जाएगा. पहले मौजूदा सभी इमरजेंसी नंबरों को 112 से जोड़ा जाएगा, फिर तकनीकी सुधार, कर्मचारियों का प्रशिक्षण और अंत में व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाया जाएगा. मेट्रो स्टेशनों, बसों और सार्वजनिक स्थलों पर 112 के प्रचार के लिए विशेष डिस्प्ले भी लगाए जाएंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल दिल्ली को न सिर्फ सुरक्षित, बल्कि एक स्मार्ट और उत्तरदायी राजधानी बनाने की दिशा में मजबूत आधार तैयार करेगी. 

