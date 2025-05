बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर अपने बर्ताव को लेकर सुर्खियों में हैं. पटना के ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान में एक कार्यक्रम के दौरान उनके द्वारा किया गया एक अजीबोगरीब अंदाज का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है. कार्यक्रम के दौरान जब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने उन्हें फूलों का गमला भेंट कर स्वागत किया, तो सीएम नीतीश ने वह गमला उनके सिर पर ही रख दिया. इस घटना के बाद मंच पर कुछ क्षणों के लिए असहजता छा गई, जिसे अधिकारी ने तुरंत संभाल लिया.

दरअसल, यह पहला मामला नहीं है जब नीतीश कुमार का मंच से इस तरह का वीडियो वायरल हुआ है. सोमवार को राजधानी पटना में आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम उस वक्त चर्चा का विषय बन गया जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वागत के दौरान भेंट किए गए फूलों के गमले को अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ के सिर पर रख दिया. यह दृश्य वहां मौजूद लोगों को हैरान कर गया और अब इसका वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है. बिहार में कई वर्षों से गमला देकर नेताओं का स्वागत करने की परंपरा रही है, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया ने इस रिवाज को कटघरे में खड़ा कर दिया है. जैसे ही नीतीश कुमार ने गमला सिर पर रखा, डॉ. सिद्धार्थ ने फुर्ती से उसे उतारकर पास खड़े कर्मचारी को सौंप दिया.

#WATCH | Bihar CM Nitish Kumar playfully places a plant on the head of ACS Education and LN Mishra Institute for Social and Economic Change Director Dr. S. Siddharth at an event in Patna. pic.twitter.com/mzvEC3wcwn