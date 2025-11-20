पटना एयरपोर्ट पर CM नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के छुए पैर, RJD ने शेयर किया वीडियो

भारत
CM Nitish Kumar video: पटना में शपथ ग्रहण समारोह समाप्त होने के बाद सीएम नीतीश कुमार खुद पीएम मोदी को पटना एयरपोर्ट छोड़ने पहुंचे थे, जहां यह नजारा देखने को मिला.
बिहार में नीतीश कुमार ने आज रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. पटना के गांधी मैदान में उनका भव्य शपथ ग्रहण समारोह हुआ. जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह समेत कई बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे. शपथ ग्रहण समारोह के बाद पटना एयरपोर्ट पर एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला.
शपथ ग्रहण समारोह समाप्त होने के बाद सीएम नीतीश कुमार खुद पीएम मोदी को पटना एयरपोर्ट छोड़ने पहुंचे. नीतीश कुमार जब पीएम मोदी को विदा कर रहे थे तो उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेने की कोशिश की, लेकिन प्रधानमंत्री ने उन्हें पैर छूने से रोक दिया. यह नजारा किसी ने अपने कैमरे में कैद कर लिया. यह दृश्य सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.
आरजेडी ने शेयर किया वीडियो
राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर इस वीडियो को शेयर किया है. जिसमें लिखा, 'वीडियो में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार!'
हालांकि, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है. इससे पहले 2024 लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी और नीतीश कुमार जब एक साथ एक रैली को संबोधित कर रहे थे, तब नीतीश कुमार ने मंच पर पीएम मोदी के पैर छूने की कोशिश की, लेकिन तब भी उन्होंने ऐसा करने से रोक दिया था.
वीडियो में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार! pic.twitter.com/U6wq9qs6iC— Rashtriya Janata Dal (@RJDforIndia) November 20, 2025
शपथ के बाद क्या बोले नीतीश कुमार
सीएम नीतीश कुमार ने एक्स पर पोस्ट किया, 'आज पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बिहार की नवनिर्वाचित सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. इस विशेष अवसर पर शामिल होने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद एवं आभार. साथ ही माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, विभिन्न राज्यों से आए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय केन्द्रीय मंत्री, सभी गणमान्य लोगों एवं विशिष्ट अतिथियों का भी हार्दिक अभिनंदन.'
