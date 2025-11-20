FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

दिल्ली पुलिस ने 48 घंटे चलाया ऑपरेशन 'साइबर हॉक', हुआ 1 हजार करोड़ के साइबर फ्रॉड का खुलासा | दिल्ली पुलिस के ऑपरेशन साइबर हॉक में पकड़े गए 700 से भी ज्यादा साइबर अपराधी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
पटना एयरपोर्ट पर CM नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के छुए पैर, RJD ने शेयर किया वीडियो

पटना एयरपोर्ट पर CM नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के छुए पैर, RJD ने शेयर किया वीडियो

पंजाब: लुधियाना में बब्बर खालसा से जुड़े 2 आतंकियों का एनकाउंटर, हैंड ग्रेनेड फेंकने की कर रहे थे तैयारी

पंजाब: लुधियाना में बब्बर खालसा से जुड़े 2 आतंकियों का एनकाउंटर, हैंड ग्रेनेड फेंकने की कर रहे थे तैयारी

मिलिए योगराज सिंह के दूसरी फैमिली से, युवराज सिंह का है सौतेली बहन से खास रिश्ता

मिलिए योगराज सिंह के दूसरी फैमिली से, युवराज सिंह का है सौतेली बहन से खास रिश्ता

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
दोस्तों से उधार लेकर शुरू किया बिजनेस, फिर इस महिला ने बना दी 1600 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

दोस्तों से उधार लेकर शुरू किया बिजनेस, फिर इस महिला ने बना दी 1600 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

रिलीज हुए ये 5 खिलाड़ी IPL 2026 नीलामी में रहेंगे अनसोल्ड! सभी टीमें कर सकती हैं नजरअदांज

रिलीज हुए ये 5 खिलाड़ी IPL 2026 नीलामी में रहेंगे अनसोल्ड! सभी टीमें कर सकती हैं नजरअदांज

Nitish Kumar Team Education: कितनी पढ़ी-लिखी है बिहार की नई सरकार? किसी ने सिविल इंजीनियरिंग तो किसी ने की है D.Litt

कितनी पढ़ी-लिखी है बिहार की नई सरकार? किसी ने सिविल इंजीनियरिंग तो किसी ने की है D.Litt

Homeभारत

भारत

पटना एयरपोर्ट पर CM नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के छुए पैर, RJD ने शेयर किया वीडियो

CM Nitish Kumar video: पटना में शपथ ग्रहण समारोह समाप्त होने के बाद सीएम नीतीश कुमार खुद पीएम मोदी को पटना एयरपोर्ट छोड़ने पहुंचे थे, जहां यह नजारा देखने को मिला.

Latest News

रईश खान

Updated : Nov 20, 2025, 09:40 PM IST

पटना एयरपोर्ट पर CM नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के छुए पैर, RJD ने शेयर किया वीडियो

सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के पैर छुए

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

बिहार में नीतीश कुमार ने आज रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. पटना के गांधी मैदान में उनका भव्य शपथ ग्रहण समारोह हुआ. जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह समेत कई बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे. शपथ ग्रहण समारोह के बाद पटना एयरपोर्ट पर एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला.

शपथ ग्रहण समारोह समाप्त होने के बाद सीएम नीतीश कुमार खुद पीएम मोदी को पटना एयरपोर्ट छोड़ने पहुंचे. नीतीश कुमार जब पीएम मोदी को विदा कर रहे थे तो उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेने की कोशिश की, लेकिन प्रधानमंत्री ने उन्हें पैर छूने से रोक दिया. यह नजारा किसी ने अपने कैमरे में कैद कर लिया. यह दृश्य सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

आरजेडी ने शेयर किया वीडियो

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर इस वीडियो को शेयर किया है. जिसमें लिखा, 'वीडियो में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार!'

हालांकि, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है. इससे पहले 2024 लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी और नीतीश कुमार जब एक साथ एक रैली को संबोधित कर रहे थे, तब नीतीश कुमार ने मंच पर पीएम मोदी के पैर छूने की कोशिश की, लेकिन तब भी उन्होंने ऐसा करने से रोक दिया था.

शपथ के बाद क्या बोले नीतीश कुमार
सीएम नीतीश कुमार ने एक्स पर पोस्ट किया, 'आज पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बिहार की नवनिर्वाचित सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. इस विशेष अवसर पर शामिल होने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद एवं आभार. साथ ही माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, विभिन्न राज्यों से आए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय केन्द्रीय मंत्री, सभी गणमान्य लोगों एवं विशिष्ट अतिथियों का भी हार्दिक अभिनंदन.'

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
पटना एयरपोर्ट पर CM नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के छुए पैर, RJD ने शेयर किया वीडियो
पटना एयरपोर्ट पर CM नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के छुए पैर, RJD ने शेयर किया वीडियो
पंजाब: लुधियाना में बब्बर खालसा से जुड़े 2 आतंकियों का एनकाउंटर, हैंड ग्रेनेड फेंकने की कर रहे थे तैयारी
पंजाब: लुधियाना में बब्बर खालसा से जुड़े 2 आतंकियों का एनकाउंटर, हैंड ग्रेनेड फेंकने की कर रहे थे तैयारी
मिलिए योगराज सिंह के दूसरी फैमिली से, युवराज सिंह का है सौतेली बहन से खास रिश्ता
मिलिए योगराज सिंह के दूसरी फैमिली से, युवराज सिंह का है सौतेली बहन से खास रिश्ता
पुणे में दर्दनाक हादसा, पिकनिक मनाने जा रहे युवकों की Thar 500 फीट गहरी खाई में गिरी, 6 की मौत
पुणे में दर्दनाक हादसा, पिकनिक मनाने जा रहे युवकों की Thar 500 फीट गहरी खाई में गिरी, 6 की मौत
Good News: अब द्वारका एक्सप्रेसवे पर नहीं देना होगा 340 रुपये का भारी टोल, चुकाने होंगे बस 7 रुपये... जान लें ज़रूरी शर्त
Good News: अब द्वारका एक्सप्रेसवे पर नहीं देना होगा 340 रुपये का भारी टोल, चुकाने होंगे बस 7 रुपये... जान लें ज़रूरी शर्त
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दोस्तों से उधार लेकर शुरू किया बिजनेस, फिर इस महिला ने बना दी 1600 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
दोस्तों से उधार लेकर शुरू किया बिजनेस, फिर इस महिला ने बना दी 1600 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
रिलीज हुए ये 5 खिलाड़ी IPL 2026 नीलामी में रहेंगे अनसोल्ड! सभी टीमें कर सकती हैं नजरअदांज
रिलीज हुए ये 5 खिलाड़ी IPL 2026 नीलामी में रहेंगे अनसोल्ड! सभी टीमें कर सकती हैं नजरअदांज
Nitish Kumar Team Education: कितनी पढ़ी-लिखी है बिहार की नई सरकार? किसी ने सिविल इंजीनियरिंग तो किसी ने की है D.Litt
कितनी पढ़ी-लिखी है बिहार की नई सरकार? किसी ने सिविल इंजीनियरिंग तो किसी ने की है D.Litt
कौन हैं दीपक प्रकाश, जो बिना चुनाव लड़े नीतीश सरकार में बने मंत्री, जानें कितने पढ़े-लिखे और कितनी है नेटवर्थ
कौन हैं दीपक प्रकाश, जो बिना चुनाव लड़े नीतीश सरकार में बने मंत्री, जानें कितने पढ़े-लिखे और कितनी है नेटवर्थ
रात को खाना खाने के बाद वॉक करने से शरीर में क्या होते हैं बदलाव, आप जानते हैं?
रात को खाना खाने के बाद वॉक करने से शरीर में क्या होते हैं बदलाव, आप जानते हैं?
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
MORE