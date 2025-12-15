VIDEO: CM नीतीश कुमार ने मुस्लिम महिला डॉक्टर के चेहरे से खींचा हिजाब, RJD-कांग्रेस ने उठाए मानसिकता पर सवाल

FacebookTwitterYoutubeInstagram
Homeभारत

भारत

CM Nitish Kumar Video: मंच पर मौजूद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. नीतीश कुमार महिला डॉक्टर का हिजाब हटा चुके थे.

Latest News

रईश खान

Updated : Dec 15, 2025, 11:48 PM IST

मुस्लिम महिला का हिजाब खींचते सीएम नीतीश कुमार (Source: @RJDforIndia)

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं. नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान सीएम नीतीश कुमार एक मुस्लिम महिला डॉक्टर के चेहरे से हिजाब खींचते नजर आए. मुख्यमंत्री की यह हरकत देखकर महिला भी असहेज हो गई. इस पूरे मामले से जुड़ा वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस और आरजेडी ने उनकी मानसिकता पर सवाल उठाए हैं.

आरजेडी ने एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, 'यह क्या हो गया नीतीश जी को? मानसिक स्थिति बिल्कुल ही अब दयनीय स्थिति में पहुंच चुकी है या नीतीश बाबू अब 100% संघी हो चुके हैं?'

दरअसल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार (15 दिंसबर) को राजधानी पटना में 1283 आयुष डॉक्टरों (आयुर्वेदिक, होमियोपैथिक और यूनानी) को नियुक्ति पत्र बांटने का कार्यक्रम रखा था. इसमें सीएम डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांण्डेय समेत कई मंत्री मौजूद थे.

बताया जा रहा है कि नियुक्ति पत्र देने के लिए एक-एक डॉक्टर को मंच पर बुलाया जा रहा था. इसमें अपना पत्र लेने मुस्लिम महिला डॉक्टर नुसरत प्रवीण पर पहुंचीं. नुसरत ने हिजाब पहन रखा था. सीएम नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र देते समय उनका हिजाब खींच दिया. यह देखकर मंच पर कुछ नेता हंसते नजर आए.

हालांकि, मंच पर मौजूद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. नीतीश कुमार महिला डॉक्टर का हिजाब हटा चुके थे. उनकी इस हरकत पर बवाल होना तय है.

नीतीश कुमार को तुरंत दे देना चाहिए इस्तीफा

कांग्रेस ने भी सीएम नीतीश की इस हरकत पर निशाना साधा है. कांग्रेस ने कहा, 'जब बिहार के सबसे बड़े पद पर बैठा हुआ आदमी ही सरेआम ऐसी नीच हरकत करेगा तो महिलाएं कैसे सुरक्षित रहेंगी? नीतीश कुमार को इस हरकत के लिए तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए. वह इस पद पर बने रहने के लायक नहीं हैं.'

