Bihar Election 2025: छठ पर्व पर चिराग पासवान के घर पहुंचे CM नीतीश कुमार, मुलाकात के बाद पीएम मोदी के हनुमान ने कही ये बात

Bihar Election 2025: छठ पर्व के मौके पर सीएम नीतीश कुमार चिराग पासवान के घर पहुंचे और खरना का प्रसाद ग्रहण किया. दोनों के बीच गर्मजोशी भरी मुलाकात से बिहार की राजनीति में नई सरगर्मी दिखी.

Bihar Election 2025: बिहार समेत भारत में कई अन्य राज्यों में इन दिनों आस्था का महापर्व छठ पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है. इसी बीच बिहार की राजनीति में भी एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई है. रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान के बीच हुई मुलाकात ने सियासी गलियारों में नई हलचल पैदा कर दी है. माना जा रहा है कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में रिश्तों की गर्माहट बढ़ती दिख रही है.

मिली जानकारी के अनुसार, सीएम नीतीश कुमार छठ पर्व के दूसरे दिन चिराग पासवान के आवास पहुंचे, जहां उन्होंने खरना का प्रसाद ग्रहण किया. बताते चलें, जैसे ही मुख्यमंत्री घर पहुंचे, चिराग ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया. इसके बाद दोनों ने परिवार सहित एक साथ समय बिताया. चिराग पासवान ने सोशल मीडिया पर इस मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, “धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, जो आज मेरे आवास पर आए और खरना का प्रसाद ग्रहण किया. परिवार से मुलाकात कर छठ की शुभकामनाएं देने के लिए आभार.”

यह मुलाकात इसलिए खास मानी जा रही है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से दोनों नेताओं के बीच दूरियां बनी हुई थीं. चिराग पासवान ने कई मौकों पर राज्य सरकार पर सवाल उठाए थे, जिससे राजनीतिक तल्खी बढ़ी थी. लेकिन छठ के इस पावन मौके पर नीतीश कुमार का चिराग के घर पहुंचना रिश्तों में नरमी का संकेत माना जा रहा है.

यह भी पढ़ें: बिहार के बाद अब अन्य राज्यों में भी लागू हो सकता है SIR? चुनाव आयोग आज कर सकता है अहम घोषणा

हमारे रिश्ते हमेशा अच्छे रहे हैं

धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, जो आज आप मेरे आवास पर आए और खरना का प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान मेरे परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर छठ महापर्व की शुभकामनाएं देने के लिए हार्दिक आभार।@NitishKumar pic.twitter.com/hy1EbuqHFK October 26, 2025

मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने कहा, “आज मेरे लिए बहुत खास दिन है. मुख्यमंत्री जी मेरे घर आए, आशीर्वाद दिया. कुछ लोग झूठा प्रचार फैलाने में लगे थे, लेकिन हमारे रिश्ते हमेशा अच्छे रहे हैं.” वहीं, इस पूरे घटनाक्रम पर पीएम मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान के बयान ने भी सियासी चर्चा को हवा दे दी है. उन्होंने साफ कहा कि एनडीए एकजुट है और 2025 के चुनाव में मजबूत होकर उतरने को तैयार है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.