Delhi Weather: छठ पूजा के दिन भी दिल्ली-एनसीआर की हवा जहरीली, खतरनाक लेवल पर पहुंचा AQI

Bihar Election 2025: छठ पर्व पर चिराग पासवान के घर पहुंचे CM नीतीश कुमार, मुलाकात के बाद पीएम मोदी के हनुमान ने कही ये बात

Seeds For Heart Health: दिल को Natural Strength देते हैं ये 5 हेल्दी सीड्स, रोजाना खाएंगे तो निकल जाएगा गंदा कोलेस्ट्रॉल

दिन में कितनी बार धोना चाहिए चेहरा? जानें सही समय और तरीका वरना समय से पहले आएंगी झुर्रियां

Ayodhya Parikrama Date: अयोध्या में कब से शुरू होगी चौदह-पंचकोसी परिक्रमा? जानिए सही डेट 

Chhath Puja 2025: वो स्वर जो छठ पूजा की पर्याय बन गया! शारदा सिन्हा के बिना यह महापर्व कुछ अधूरा सा क्यों है...

छठ पूजा में आज डूबते सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य, जान लें सूर्यास्त का समय और संध्या अर्घ्य का सटीक समय

बिहार के बाद अब अन्य राज्यों में भी लागू हो सकता है SIR? चुनाव आयोग आज कर सकता है अहम घोषणा

India-China Flight: भारत-चीन के बीच 5 साल बाद 'नई उड़ान', IndiGo की पहली फ्लाइट कोलकाता से गुआंगझोउ के लिए रवाना

UP: सहारनपुर में एक फैक्ट्री में भीषण धमाका, 2 लोगों की मौत, कई झुलसे

भारत

Bihar Election 2025: छठ पर्व पर चिराग पासवान के घर पहुंचे CM नीतीश कुमार, मुलाकात के बाद पीएम मोदी के हनुमान ने कही ये बात

Bihar Election 2025: छठ पर्व के मौके पर सीएम नीतीश कुमार चिराग पासवान के घर पहुंचे और खरना का प्रसाद ग्रहण किया. दोनों के बीच गर्मजोशी भरी मुलाकात से बिहार की राजनीति में नई सरगर्मी दिखी.

Latest News

राजा राम

Updated : Oct 27, 2025, 07:42 AM IST

Bihar Election 2025: छठ पर्व पर चिराग पासवान के घर पहुंचे CM नीतीश कुमार, मुलाकात के बाद पीएम मोदी के हनुमान ने कही ये बात

नीतीश कुमार, चिराग पासवान

Bihar Election 2025: बिहार समेत भारत में कई अन्य राज्यों में इन दिनों आस्था का महापर्व छठ पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है. इसी बीच बिहार की राजनीति में भी एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई है. रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान के बीच हुई मुलाकात ने सियासी गलियारों में नई हलचल पैदा कर दी है. माना जा रहा है कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में रिश्तों की गर्माहट बढ़ती दिख रही है. 

मिली जानकारी के अनुसार, सीएम नीतीश कुमार छठ पर्व के दूसरे दिन चिराग पासवान के आवास पहुंचे, जहां उन्होंने खरना का प्रसाद ग्रहण किया. बताते चलें, जैसे ही मुख्यमंत्री घर पहुंचे, चिराग ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया. इसके बाद दोनों ने परिवार सहित एक साथ समय बिताया. चिराग पासवान ने सोशल मीडिया पर इस मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, “धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, जो आज मेरे आवास पर आए और खरना का प्रसाद ग्रहण किया. परिवार से मुलाकात कर छठ की शुभकामनाएं देने के लिए आभार.”

यह मुलाकात इसलिए खास मानी जा रही है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से दोनों नेताओं के बीच दूरियां बनी हुई थीं. चिराग पासवान ने कई मौकों पर राज्य सरकार पर सवाल उठाए थे, जिससे राजनीतिक तल्खी बढ़ी थी. लेकिन छठ के इस पावन मौके पर नीतीश कुमार का चिराग के घर पहुंचना रिश्तों में नरमी का संकेत माना जा रहा है.

यह भी पढ़ें: बिहार के बाद अब अन्य राज्यों में भी लागू हो सकता है SIR? चुनाव आयोग आज कर सकता है अहम घोषणा

हमारे रिश्ते हमेशा अच्छे रहे हैं

मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने कहा, “आज मेरे लिए बहुत खास दिन है. मुख्यमंत्री जी मेरे घर आए, आशीर्वाद दिया. कुछ लोग झूठा प्रचार फैलाने में लगे थे, लेकिन हमारे रिश्ते हमेशा अच्छे रहे हैं.” वहीं, इस पूरे घटनाक्रम पर पीएम मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान के बयान ने भी सियासी चर्चा को हवा दे दी है. उन्होंने साफ कहा कि एनडीए एकजुट है और 2025 के चुनाव में मजबूत होकर उतरने को तैयार है. 

