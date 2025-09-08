Add DNA as a Preferred Source
Homeभारत

भारत

Bihar Election: नीतीश सरकार ने बढ़ाई आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका की सैलरी, बिहार चुनाव से पहले किया बड़ा ऐलान

Bihar Assembly Election 2025: बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने एक बड़ा दांव खेला है. बिहार में आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं की सैलरी बढ़ा दी है. इसे बड़ा चुनावी ऐलान माना जा रहा है.

Latest News

राजा राम

Updated : Sep 08, 2025, 03:40 PM IST

Bihar Election: नीतीश सरकार ने बढ़ाई आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका की सैलरी, बिहार चुनाव से पहले किया बड़ा ऐलान

नीतीश कुमार

Bihar Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को बड़ी सौगात दी है. सरकार ने उनके मानदेय में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है. इस फैसले को चुनावी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि लाखों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सीधे तौर पर राज्य की महिलाओं और बच्चों से जुड़े कामों में भाग लेते हैं. नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि राज्य सरकार उनकी अहम भूमिका को मान्यता देती है और इसी सम्मान के तहत उनकी सैलरी बढ़ाई गई है. 

सेविकाओं और सहायिकाओं का मनोबल बढ़ेगा

दरअसल, नीतीश सरकार के नए फैसले के तहत अब आंगनबाड़ी सेविकाओं को मिलने वाला मानदेय 7,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये कर दिया गया है. वहीं आंगनबाड़ी सहायिकाओं की सैलरी 4,000 रुपये से बढ़ाकर 4,500 रुपये कर दी गई है. सरकार का कहना है कि इससे सेविकाओं और सहायिकाओं का मनोबल बढ़ेगा और वे पोषण व स्वास्थ्य सेवाओं को और प्रभावी ढंग से जरूरतमंदों तक पहुंचा पाएंगी. 

मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि 2005 में सरकार बनने के बाद से ही उनकी प्राथमिकता बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पोषण और स्वास्थ्य पर रही है. इसके लिए राज्य में समेकित बाल विकास परियोजना (ICDS) के तहत छह प्रकार की सेवाएं दी जाती हैं. इन सेवाओं को घर-घर तक पहुंचाने का जिम्मा आंगनबाड़ी केंद्रों और वहां कार्यरत सेविकाओं-सहायिकाओं के कंधों पर है. 

यह भी पढ़ें: Pitru Paksha 2025: पिंडदान के लिए जा रहे हैं गया जी? जान लें तीर्थयात्रियों के ठहरने से लेकर खाने-पीने तक मेले में क्या-क्या है व्यवस्था

सीएम नीतीश ने कहा 

नीतीश कुमार ने एक्स पर लिखते हुए बताया कि, 'राज्य में बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के पोषण एवं जीवन स्तर में सुधार करने में आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है. उनकी इसी भूमिका का सम्मान करते हुये हमलोगों ने उनके मानदेय में वृद्धि करने का निर्णय लिया है. ' उन्होंने आगे लिखा,  'अब आंगनबाड़ी सेविका का मानदेय 7,000 रूपये से बढ़ाकर 9,000 रूपये तथा आंगनबाड़ी सहायिका का मानदेय 4,000 रूपये से बढ़ाकर 4,500 रूपये करने हेतु विभाग को निदेशित किया गया है.'

चुनाव से पहले नीतीश सरकार का बड़ा दांव

नीतीश कुमार ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का योगदान बेहद अहम है. वे न सिर्फ पोषण और स्वास्थ्य योजनाओं को सफल बनाने में सहयोग करती हैं, बल्कि ग्रामीण और शहरी इलाकों में सरकारी योजनाओं का असर भी सुनिश्चित करती हैं. उनकी मेहनत और समर्पण को देखते हुए ही सरकार ने यह निर्णय लिया है. राजनीतिक हलकों में माना जा रहा है कि यह फैसला चुनाव से पहले नीतीश सरकार का बड़ा दांव है, जिससे महिलाओं और आंगनबाड़ी से जुड़े परिवारों को साधने की कोशिश की जा रही है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से जुड़ें.

