नीतीश कुमार से जुड़े हिजाब विवाद में डॉक्टर नुसरत परवीन ने नहीं ज्वाइन की ड्यूटी, बिहार सरकार ने लिया बड़ा फैसला

CM Nitish Kumar: सीएम नीतीश कुमार से जुड़े हिजाब विवाद के बीच डॉक्टर नुसरत परवीन ने तय तारीख पर ड्यूटी ज्वाइन नहीं की. इसके बाद बिहार सरकार ने इस पूरे मामले के बीच राज्य स्वास्थ्य समिति ने बड़ा फैसला लिया है.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़े हिजाब विवाद के बाद महिला आयुष डॉक्टर नुसरत परवीन को लेकर मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है. यह विवाद अब सिर्फ बयान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका असर उनकी सरकारी नौकरी पर भी साफ नजर आने लगा है. ज्वाइनिंग की आखिरी तारीख पर भी डॉक्टर नुसरत परवीन ने ड्यूटी नहीं संभाली. शनिवार, 20 दिसंबर को उनकी ज्वाइनिंग की अंतिम तिथि तय थी. इससे पहले यह जानकारी सामने आई थी कि वह शनिवार को अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकती हैं, लेकिन पूरे दिन इंतजार के बावजूद वह अस्पताल नहीं पहुंचीं.

शाम छह बजे तक नुसरत परवीन वहां नहीं पहुंचीं

दरअसल, पटना सिविल सर्जन कार्यालय से लेकर सबलपुर पीएचसी तक दिनभर इसी बात की चर्चा होती रही कि नुसरत परवीन ज्वाइनिंग के लिए आएंगी. मिली जानकारी के अनुसार, सिविल सर्जन डॉ. अविनाश कुमार अपने कार्यालय में मौजूद रहे, लेकिन शाम छह बजे तक नुसरत परवीन वहां नहीं पहुंचीं.स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया के अनुसार, किसी भी डॉक्टर को पहले सिविल सर्जन कार्यालय में रिपोर्ट करना होता है. वहीं डॉक्यूमेंट जांच और मेडिकल प्रक्रिया पूरी होने के बाद ज्वाइनिंग लेटर जारी किया जाता है. इसके बाद डॉक्टर अपने आवंटित अस्पताल में ड्यूटी संभालते हैं. नुसरत परवीन ने इस प्रक्रिया को पूरा नहीं किया.

न तो सिविल सर्जन कार्यालय पहुंचीं और न ही पीएचसी आईं

सिविल सर्जन अविनाश कुमार सिंह ने मीडिया को बताया कि दोपहर दो बजे तक नुसरत परवीन ज्वाइनिंग के लिए नहीं आई थीं. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि शनिवार शाम छह बजे तक का समय तय था और उसके बाद फैसला स्वास्थ्य विभाग को लेना था. सबलपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर विजय कुमार के अनुसार, उसी दिन पांच अन्य डॉक्टरों ने सभी औपचारिकताएं पूरी कर अस्पताल में ज्वाइन कर लिया, लेकिन नुसरत परवीन न तो सिविल सर्जन कार्यालय पहुंचीं और न ही पीएचसी आईं.

राज्य स्वास्थ्य समिति ने बड़ा फैसला लिया

बताया जा रहा है कि, इस पूरे मामले के बीच राज्य स्वास्थ्य समिति ने बड़ा फैसला लिया है. समिति ने ज्वाइनिंग की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 कर दी है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि नुसरत परवीन सोमवार को ड्यूटी ज्वाइन करती हैं या नहीं. अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार, नुसरत फिलहाल मीडिया से भी कोई बातचीत करना नहीं चाहती हैं.

