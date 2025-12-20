FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
नीतीश कुमार से जुड़े हिजाब विवाद में डॉक्टर नुसरत परवीन ने नहीं ज्वाइन की ड्यूटी, बिहार सरकार ने लिया बड़ा फैसला

नीतीश कुमार से जुड़े हिजाब विवाद में डॉक्टर नुसरत परवीन ने नहीं ज्वाइन की ड्यूटी, बिहार सरकार ने लिया बड़ा फैसला

Delhi Pollution: दिल्ली में जारी है प्रदूषण का कहर, राजधानी में कौन-सी गाड़ी चलेगी और किसे नहीं मिलेगा फ्यूल? जानिए सभी डिटेल्स

दिल्ली में जारी है प्रदूषण का कहर, राजधानी में कौन-सी गाड़ी चलेगी और किसे नहीं मिलेगा फ्यूल? जानिए सभी डिटेल्स

IND vs PAK Final Pitch Report: गेंदबाज बोलेंगे हल्ला या बल्लेबाज मचाएंगे कहर? जानें कैसी है दुबई की पिच

IND vs PAK Final Pitch Report: गेंदबाज बोलेंगे हल्ला या बल्लेबाज मचाएंगे कहर? जानें कैसी है दुबई की पिच

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
EPFO के इस फैसले से कर्मचारियों को सीधा फायदा, EDLI क्लेम को लेकर बड़ा अपडेट

EPFO के इस फैसले से कर्मचारियों को सीधा फायदा, EDLI क्लेम को लेकर बड़ा अपडेट

कौन है भारत का सबसे पॉपुलर एक्टर? सलमान और शाहरुख भी पीछे, देखें टॉप 10 की पूरी लिस्ट

कौन है भारत का सबसे पॉपुलर एक्टर? सलमान और शाहरुख भी पीछे, देखें टॉप 10 की पूरी लिस्ट

एक बार फेल होने के बाद दोबारा शुरू किया बिजनेस, फिर बना डाली 8000 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

एक बार फेल होने के बाद दोबारा शुरू किया बिजनेस, फिर बना डाली 8000 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

Homeभारत

भारत

नीतीश कुमार से जुड़े हिजाब विवाद में डॉक्टर नुसरत परवीन ने नहीं ज्वाइन की ड्यूटी, बिहार सरकार ने लिया बड़ा फैसला

CM Nitish Kumar: सीएम नीतीश कुमार से जुड़े हिजाब विवाद के बीच डॉक्टर नुसरत परवीन ने तय तारीख पर ड्यूटी ज्वाइन नहीं की. इसके बाद बिहार सरकार ने इस पूरे मामले के बीच राज्य स्वास्थ्य समिति ने बड़ा फैसला लिया है.

Latest News

राजा राम

Updated : Dec 20, 2025, 11:44 PM IST

नीतीश कुमार से जुड़े हिजाब विवाद में डॉक्टर नुसरत परवीन ने नहीं ज्वाइन की ड्यूटी, बिहार सरकार ने लिया बड़ा फैसला
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़े हिजाब विवाद के बाद महिला आयुष डॉक्टर नुसरत परवीन को लेकर मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है. यह विवाद अब सिर्फ बयान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका असर उनकी सरकारी नौकरी पर भी साफ नजर आने लगा है. ज्वाइनिंग की आखिरी तारीख पर भी डॉक्टर नुसरत परवीन ने ड्यूटी नहीं संभाली. शनिवार, 20 दिसंबर को उनकी ज्वाइनिंग की अंतिम तिथि तय थी. इससे पहले यह जानकारी सामने आई थी कि वह शनिवार को अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकती हैं, लेकिन पूरे दिन इंतजार के बावजूद वह अस्पताल नहीं पहुंचीं.

शाम छह बजे तक नुसरत परवीन वहां नहीं पहुंचीं

दरअसल, पटना सिविल सर्जन कार्यालय से लेकर सबलपुर पीएचसी तक दिनभर इसी बात की चर्चा होती रही कि नुसरत परवीन ज्वाइनिंग के लिए आएंगी. मिली जानकारी के अनुसार, सिविल सर्जन डॉ. अविनाश कुमार अपने कार्यालय में मौजूद रहे, लेकिन शाम छह बजे तक नुसरत परवीन वहां नहीं पहुंचीं.स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया के अनुसार, किसी भी डॉक्टर को पहले सिविल सर्जन कार्यालय में रिपोर्ट करना होता है. वहीं डॉक्यूमेंट जांच और मेडिकल प्रक्रिया पूरी होने के बाद ज्वाइनिंग लेटर जारी किया जाता है. इसके बाद डॉक्टर अपने आवंटित अस्पताल में ड्यूटी संभालते हैं. नुसरत परवीन ने इस प्रक्रिया को पूरा नहीं किया. 

न तो सिविल सर्जन कार्यालय पहुंचीं और न ही पीएचसी आईं

सिविल सर्जन अविनाश कुमार सिंह ने मीडिया को बताया कि दोपहर दो बजे तक नुसरत परवीन ज्वाइनिंग के लिए नहीं आई थीं. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि शनिवार शाम छह बजे तक का समय तय था और उसके बाद फैसला स्वास्थ्य विभाग को लेना था. सबलपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर विजय कुमार के अनुसार, उसी दिन पांच अन्य डॉक्टरों ने सभी औपचारिकताएं पूरी कर अस्पताल में ज्वाइन कर लिया, लेकिन नुसरत परवीन न तो सिविल सर्जन कार्यालय पहुंचीं और न ही पीएचसी आईं. 

यह भी पढ़ें: Delhi Pollution: दिल्ली में जारी है प्रदूषण का कहर, राजधानी में कौन-सी गाड़ी चलेगी और किसे नहीं मिलेगा फ्यूल? जानिए सभी डिटेल्स

राज्य स्वास्थ्य समिति ने बड़ा फैसला लिया  

बताया जा रहा है कि, इस पूरे मामले के बीच राज्य स्वास्थ्य समिति ने बड़ा फैसला लिया है. समिति ने ज्वाइनिंग की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 कर दी है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि नुसरत परवीन सोमवार को ड्यूटी ज्वाइन करती हैं या नहीं. अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार, नुसरत फिलहाल मीडिया से भी कोई  बातचीत करना नहीं चाहती हैं. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
EPFO के इस फैसले से कर्मचारियों को सीधा फायदा, EDLI क्लेम को लेकर बड़ा अपडेट
EPFO के इस फैसले से कर्मचारियों को सीधा फायदा, EDLI क्लेम को लेकर बड़ा अपडेट
कौन है भारत का सबसे पॉपुलर एक्टर? सलमान और शाहरुख भी पीछे, देखें टॉप 10 की पूरी लिस्ट
कौन है भारत का सबसे पॉपुलर एक्टर? सलमान और शाहरुख भी पीछे, देखें टॉप 10 की पूरी लिस्ट
एक बार फेल होने के बाद दोबारा शुरू किया बिजनेस, फिर बना डाली 8000 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
एक बार फेल होने के बाद दोबारा शुरू किया बिजनेस, फिर बना डाली 8000 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
इंग्लैंड, यूके और ब्रिटेन में क्या अंतर है? इनमें से किसकी राजधानी लंदन है?
इंग्लैंड, यूके और ब्रिटेन में क्या अंतर है? इनमें से किसकी राजधानी लंदन है?
IND vs PAK Final Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें भारत-पाकिस्तान का फाइनल? यहां मिलेगी लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
IND vs PAK Final Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें भारत-पाकिस्तान का फाइनल? यहां मिलेगी लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
MORE
Advertisement
धर्म
स्वास्थ्य के साथ ही कुंडली और ग्रहों को भी प्रभावित करते हैं बर्तन, जानें चांदी से लेकर कांसे के बर्तन में खाने के फायदे
स्वास्थ्य के साथ ही कुंडली और ग्रहों को भी प्रभावित करते हैं बर्तन, जानें चांदी से लेकर कांसे के बर्तन में खाने के फायदे
Astro Remedies: बेरोजगारी और प्रमोशन न मिलने से हैं परेशान है तो आजमा लें ये उपाय, जल्द होगी तरक्की
बेरोजगारी और प्रमोशन न मिलने से हैं परेशान है तो आजमा लें ये उपाय, जल्द होगी तरक्की
Havan Ki Rakh ka Kya Kare: हवन के बाद बची राख को फेंकने की जगह कर लें ये काम, चमक जाएगी किस्मत
हवन के बाद बची राख को फेंकने की जगह कर लें ये काम, चमक जाएगी किस्मत
Paush Amavasya 2025: आज पौष अमावस्या पर जरूर करें इस स्तोत्र का पाठ, पितृदोष के मिल जाएगी मुक्ति
Paush Amavasya 2025:आज पौष अमावस्या पर जरूर करें इस स्तोत्र का पाठ, पितृदोष के मिल जाएगी मुक्ति
Rashifal 19 December 2025: कन्या और वृश्चिक वालों को मिलेगी खुशखबरी, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कन्या और वृश्चिक वालों को मिलेगी खुशखबरी, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement