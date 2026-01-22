'कहां भाग रही हो, जानोगी नहीं तो...', कार्यक्रम से जाने लगीं महिलाएं तो भड़क गए CM नीतीश कुमार

Cm Nitish Kumar Speech: सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर चर्चा में आग गए हैं. सिवान में एक कार्यक्रम के दौरान महिलाओं पर भड़कते हुए उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ न कुछ ऐसी 'अप्रत्याशित हरकत' कर देते हैं, जिनकी वजह से वह चर्चा में आ जाते हैं. मंच पर एक मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब हटाने का मामला अभी पूरी तरह थमा भी नहीं था कि सीएम ने एक और अनोठी हरकत कर दी. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

दरअसल, 'समृद्धि यात्रा' के तहत सीएम नीतीश कुमार गुरुवार को सिवान पहुंचे थे. जहां कार्यक्रम के दौरान एक अजीब नजारा देखने को मिला. सीएम नीतीश मंच से सरकार की योजनाओं का गुणगान गा रहे थे, तभी कुछ महिलाएं कार्यक्रम छोड़कर जाने लगीं. यह देखकर मुख्यमंत्री भड़क गए. उन्होंने कहा, 'कहां भाग रही हो, जानोगी नहीं तो कइसे जाओगी. हम महिलाओं के लिए इतना काम किए हैं.'

'सब बैठो सुनकर जाओ'

सीएम नीतीश के इतना कहने पर भी जब महिलाएं नहीं रुकी तो उन्होंने फिर सख्त लहजे में कहा, 'बैठो सब सुनकर जाओ. कितना काम किए हैं हम. जानोगी तब न ठीक रहेगा. इधर-उधर काहे जा रही हो.'उनके यह बोल सुनकर पंडाल में मौजूद लोग हैरान हो गए. सबकी नजर मंच पर टिक गई.

सीएम नीतीश कुमार ने सिवान में 202 करोड़ रुपये की 71 विकासात्मक योजनाओं का रिमोट के माध्यम से उद्घाटन एवं शिलान्यास किया. इनमें 40 योजनाओं का शिलान्यास, जो 157 करोड़ की लागत से बनाई जा रही हैं. वहीं, 45 करोड़ रुपये की 31 योजनाओं का उद्घाटन किया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य हमेशा प्राथमिकता दी है. घर-घर पानी पहुंचाया जा रहा है. बिजली की व्यवस्था मजबूत की है. बड़ी संख्या में लोगों का बिजली का बिल शून्य आ रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार के लिए योजनाएं चला रही हैं. हर वर्ग तक योजनाओं का लाभ पहुंचेगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से