FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

देवघर में ट्रेन और ट्रक की टक्कर, फिलहाल किसी की मौत की खबर नहीं, J&K- डोडा हादसे में 10 जवानों की मौत | बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड T-20 WC खेलेगी, बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड T-20 WC खेलेगा | T-20 WC पर बांग्लादेश सरकार का फैसला | हम गौ रक्षा के लिए संकल्पित- अविमुक्तेश्वरानंद

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
CLAT 2026: क्लैट 2026 की दूसरी मेरिट लिस्ट जारी, consortiumofnlus.ac.in से फटाफट चेक करें दूसरे राउंड का सीट अलॉटमेंट

CLAT 2026: क्लैट 2026 की दूसरी मेरिट लिस्ट जारी, consortiumofnlus.ac.in से फटाफट चेक करें दूसरे राउंड का सीट अलॉटमेंट

ICC से नहीं बनी बात, भारत में टी20 वर्ल्ड कप खेलने से बांग्लादेश का इनकार

ICC से नहीं बनी बात, भारत में टी20 वर्ल्ड कप खेलने से बांग्लादेश का इनकार

'कहां भाग रही हो, जानोगी नहीं तो...', कार्यक्रम से जाने लगीं महिलाएं तो भड़क गए CM नीतीश कुमार

'कहां भाग रही हो, जानोगी नहीं तो...', कार्यक्रम से जाने लगीं महिलाएं तो भड़क गए CM नीतीश कुमार

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Waterborne Diseases: खराब-दूषित पानी से इन 11 गंभीर बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं आप! इनसे कैसे बचें?

Waterborne Diseases: खराब-दूषित पानी से इन 11 गंभीर बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं आप! इनसे कैसे बचें?

Budget 2026: बजट में जो खर्च बताती है सरकार, उसका पैसा किस अकाउंट से आता है?

Budget 2026: बजट में जो खर्च बताती है सरकार, उसका पैसा किस अकाउंट से आता है?

EPFO 3.0: PF से जुड़ी सेवाओं में बड़ा बदलाव, बैंकिंग सिस्टम जैसा होगा नया प्लेटफॉर्म

PF से जुड़ी सेवाओं में बड़ा बदलाव, बैंकिंग सिस्टम जैसा होगा नया प्लेटफॉर्म

Homeभारत

भारत

'कहां भाग रही हो, जानोगी नहीं तो...', कार्यक्रम से जाने लगीं महिलाएं तो भड़क गए CM नीतीश कुमार

Cm Nitish Kumar Speech: सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर चर्चा में आग गए हैं. सिवान में एक कार्यक्रम के दौरान महिलाओं पर भड़कते हुए उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Latest News

रईश खान

Updated : Jan 22, 2026, 05:01 PM IST

'कहां भाग रही हो, जानोगी नहीं तो...', कार्यक्रम से जाने लगीं महिलाएं तो भड़क गए CM नीतीश कुमार

कार्यक्रम छोड़कर जाने पर महिलाओं पर भड़के सीएम योगी

 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ न कुछ ऐसी 'अप्रत्याशित हरकत' कर देते हैं, जिनकी वजह से वह चर्चा में आ जाते हैं. मंच पर एक मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब हटाने का मामला अभी पूरी तरह थमा भी नहीं था कि सीएम ने एक और अनोठी हरकत कर दी. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

दरअसल, 'समृद्धि यात्रा' के तहत सीएम नीतीश कुमार गुरुवार को सिवान पहुंचे थे. जहां कार्यक्रम के दौरान एक अजीब नजारा देखने को मिला. सीएम नीतीश मंच से सरकार की योजनाओं का गुणगान गा रहे थे, तभी कुछ महिलाएं कार्यक्रम छोड़कर जाने लगीं. यह देखकर मुख्यमंत्री भड़क गए. उन्होंने कहा, 'कहां भाग रही हो, जानोगी नहीं तो कइसे जाओगी. हम महिलाओं के लिए इतना काम किए हैं.' 

'सब बैठो सुनकर जाओ'

सीएम नीतीश के इतना कहने पर भी जब महिलाएं नहीं रुकी तो उन्होंने फिर सख्त लहजे में कहा, 'बैठो सब सुनकर जाओ. कितना काम किए हैं हम. जानोगी तब न ठीक रहेगा. इधर-उधर काहे जा रही हो.'उनके यह बोल सुनकर पंडाल में मौजूद लोग हैरान हो गए. सबकी नजर मंच पर टिक गई.

सीएम नीतीश कुमार ने सिवान में 202 करोड़ रुपये की 71 विकासात्मक योजनाओं का रिमोट के माध्यम से उद्घाटन एवं शिलान्यास किया. इनमें 40 योजनाओं का शिलान्यास, जो 157 करोड़ की लागत से बनाई जा रही हैं. वहीं, 45 करोड़ रुपये की 31 योजनाओं का उद्घाटन किया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य हमेशा प्राथमिकता दी है. घर-घर पानी पहुंचाया जा रहा है. बिजली की व्यवस्था मजबूत की है. बड़ी संख्या में लोगों का बिजली का बिल शून्य आ रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार के लिए योजनाएं चला रही हैं. हर वर्ग तक योजनाओं का लाभ पहुंचेगा.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Waterborne Diseases: खराब-दूषित पानी से इन 11 गंभीर बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं आप! इनसे कैसे बचें?
Waterborne Diseases: खराब-दूषित पानी से इन 11 गंभीर बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं आप! इनसे कैसे बचें?
Budget 2026: बजट में जो खर्च बताती है सरकार, उसका पैसा किस अकाउंट से आता है?
Budget 2026: बजट में जो खर्च बताती है सरकार, उसका पैसा किस अकाउंट से आता है?
EPFO 3.0: PF से जुड़ी सेवाओं में बड़ा बदलाव, बैंकिंग सिस्टम जैसा होगा नया प्लेटफॉर्म
PF से जुड़ी सेवाओं में बड़ा बदलाव, बैंकिंग सिस्टम जैसा होगा नया प्लेटफॉर्म
Basant Panchami 2026: अन्नप्राशन से लेकर मुंडन तक, इन 5 कामों के लिए बेहद शुभ होता है बसंत पंचमी का दिन
अन्नप्राशन से लेकर मुंडन तक, इन 5 कामों के लिए बेहद शुभ होता है बसंत पंचमी का दिन
भारत का पहला IIT जहां सबसे पहले AI में शुरू हुआ था B.Tech, जानें इसके प्रोफेशनल्स की डिमांड कहां है सबसे ज्यादा
भारत का पहला IIT जहां सबसे पहले AI में शुरू हुआ था B.Tech, जानें इसके प्रोफेशनल्स की डिमांड कहां है सबसे ज्यादा
MORE
Advertisement
धर्म
Neem Karoli Baba: नीम करोली बाबा ने बताया इन 5 चीजों का दिखना देता है अच्छे दिन आने का संकेत, मिलती हैं गोल्डन अपॉर्च्युनिटी
नीम करोली बाबा ने बताया इन 5 चीजों का दिखना देता है अच्छे दिन आने का संकेत, मिलती हैं गोल्डन अपॉर्च्युनिटी
Surya Mangal Yuti: सूर्य और मंगल की युति इन लोगों को देगी बड़ा लाभ, हनुमान जी की कृपा से चलेगा इनका सिक्का
सूर्य और मंगल की युति इन लोगों को देगी बड़ा लाभ, हनुमान जी की कृपा से चलेगा इनका सिक्का
Shani Gochar: शनि के गोचर से बदल जाएगी इन 3 राशियों के जातकों की किस्मत, शनिदेव की कृपा पाते ही रंक से बन जाएंगे राजा
शनि के गोचर से बदल जाएगी इन 3 राशियों के जातकों की किस्मत, शनिदेव की कृपा पाते ही रंक से बन जाएंगे राजा
Today Horoscope 21 January: आज इन लोगों के बनेंगे सभी काम, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
आज इन लोगों के बनेंगे सभी काम, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Mahashivratri 2026 Date: इस साल किस दिन मनाई जाएगी महाशिवरात्रि, जानिए सही तारीख, पूजा का विधि और शुभ मुहूर्त
इस साल किस दिन मनाई जाएगी महाशिवरात्रि, जानिए सही तारीख, पूजा का विधि और शुभ मुहूर्त
MORE
Advertisement